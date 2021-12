اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے !

شیئر کریں:

بہت عرصہ پہلے فراز سے لائیلپور کے چناب کلب میں ملاقات ہوئی ۔شعرا کا ذکر ہوا تو جوش کے متعلق بولے۔

He is a thought less poet

جعفر طاہر سے جب اس کا ذکر ہوا تو کہنے لگے ’’اسکی اپنی شاعری میں کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے SEX APPEAL ہے۔ فراز انسان چاہے کیسے بھی تھے‘ لیکن بلاشبہ برصغیر میں ان کا شمار بہترین شعراء میں ہوتا تھا۔ اسی طرح جوش کی عظمت سے بھی انکار ممکن نہیں۔ گو غزل سے بوجہ متنفر تھے‘ لیکن نظم کو انتہائی بلندیوں پر لے گئے۔ اسے ایک نئی سمت عطا کی۔ انوکھی ہمت اور حوصلہ بخشا۔ رحیم یارخان میں ایک طویل عرصہ سروس کرکے جب میرا تبادلہ ملتان ہوا تو عرش صاحب کی شخصیت کو اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ جب میں نے 1992ء میں عالمی اردو کانفرنس اور مشاعرہ کروایا تو عرش صدیقی بڑے ممد اور معاون ثابت ہوئے۔ انہوں نے ہر موڑ پر مجھے قیمتی مشوروں سے نوازا اور رہنمائی فرمائی۔ اس میں دنیا کے نامور اردو دان شریک ہوئے۔ وطن عزیز کے علاوہ ہندوستان سے گوپی چند نارنگ‘ جگن ناتھ آزاد‘لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر خلیق انجم آئے۔ ایران سے آکائے شاہ رخ عرب شاہی‘ چین سے لیوان وے شوائے‘ ناروے سے جمشید مسرور‘ برطانیہ سے اعجازاحمد اعجاز‘ کیلیفورنیا سے ریحانہ قمر آئیں۔ پاکستان سے جن مفکرین نے شرکت کی‘ ان میں اشفاق احمد‘ ڈاکٹر سلیم اختر‘ مشکور حسین یار‘ ڈاکٹر جمیل جالبی‘ وحید قریشی‘ احمد ندیم قاسمی‘ منیرنیازی‘ پروفیسر پریشان خٹک‘ جمیل الدین عالی‘ محمد صالح الدین قابل ذکر ہیں۔

یہاں بھی عرش صاحب نے ’’اردو کیلئے انگریزی کی ضرورت‘‘ کے عنوان سے خیال انگیز ‘خیال افروز مقالہ پڑھا۔ انکے خیال میں معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے وطن عزیز میں دونوں کو ہمقدم ہوکر چلنا چاہئے۔ اردو زبان میں اتنی سکت ہے کہ فارسی‘ عربی‘ ہندی کے علاوہ انگریزی الفاظ کو بھی اپنے اندر سمو سکے۔ اگر زبان کو بدلتی ہوئی معاشرتی صورتحال اور میل جول میں آنیوالی دوسری زبانوں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کی جائے تو زبان پہلے جامد اور پھر مردہ ہو جاتی ہے۔ زبان کو اس حالت تک ہمیشہ تنگ نظری کا وہ رویہ پہنچاتا ہے جو زبان کی طہارت اور دوسری زبانوں سے اختلاط سے تحفظ پر اصرار کرتا ہے۔ کانفرنس کی صدارت وزیراعلیٰ غلام حیدر وائیں نے فرمائی۔خطبہ استقبالیہ میں میرا استدلال یہ تھا کہ جس طرح فرد واحد بغیر زبان کے گونگا ہوتا ہے‘ اسی طرح قومیں بھی بغیر زبان کے گونگی ہو جاتی ہیں۔پہلے اپنی قومی زبان اردو سیکھیں۔ اسکے بعد جو زبان بھی سیکھیں‘ وہ سونے پر سہاگہ ہوگی‘ یہی وجہ ہے کہ بانی پاکستان نے اردو نہ جاننے کے باوجود ڈھاکہ میں اسے قومی زبان بنانے کا اعلان کیا تھا۔ آخر میں وزیراعلیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وزارت علیا پر بھروسہ نہ کریں یہ آنے جانیوالی چیز ہے۔

حسن والے حسن کا انجام دیکھ

ڈوبتے سورج کو وقت شام دیکھ

کانفرنس کے اختتام پر جب ہم باہر نکلے تو منوبھائی کہنے لگے‘ شاہ صاحب مغلوں کے زمانے میں مشہور تھا کہ جس کا ملتان مضبوط ہے اس کا دلی مضبوط ہے۔ فی زمانہ جو شخص اپنا ملتان مضبوط کرتا ہے‘ وہ لاہور کمزور کر بیٹھتا ہے۔ آپ بوریا بستر باندھ لیں! وزیراعلیٰ نے تو اتنا محسوس نہ کیا‘ لیکن سیکرٹریٹ کی غلام گردشوں میں بھونچال آگیا۔ چیف سیکرٹری صاحب نے جواب طلبی کر لی۔ ’’وزیراعلیٰ کی شان میں گستاخی کیوں کی ہے؟‘‘ اب انہیں کیا جواب دینا؟ جواباً عرض کیا۔

یہ دل جو قحط انا سے غریب ٹھہرا ہے

میری زباں کو زر التماس کیا دے گا

جب بھی دسمبر آتا ہے‘ عرش صاحب کی یاد کے چراج اٹھتے ہیں۔

معذور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ

لعیم۔ تونے وہ گنج ہائے گرانمایہ کیا ہے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (ختم شد)