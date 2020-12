 آج کچھ درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے…(2)

شیئر کریں:

پھر انہو ں نے یہ مطالبات پیش کئے۔1مارشل لا ء ختم کیا جائے2فوج بیرکو ں میں واپس جائے3

اقتدار عوامی نما ئندو ں کو منتقل کیا جائے4میرے لوگو ں کے خون کا ازالہ کیا جائے۔ساتھ ہی اب انہو ں نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے یہ مطالبا ت پورے ہو ں گے تو ہم سوچیں گے کہ قومی اسمبلی میں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ جب تک یہ مطالبا ت پورے نہیں ہو تے اسمبلی میں حصہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ لیکن بجا ئے اس کے کہ کوئی سیاسی ڈائیلا گ شروع کیا جاتا فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلا س بلا یا جاتا بد قسمتی سے 26 ما رچ 1971ء کو بنگال میں آپریشن سرچ لا ئٹ شروع کر دیا گیا۔شیخ مجیب الرحماٰن کو گرفتا کر کے مغربی پاکستان بھیج دیا گیا اور فوجی قوت سے حالا ت پر قابو پانے کی ناکا م کو شش کی گئی۔ حالات بگڑتے گئے اور آخر کار 16 دسمبر 1971ء کو 54فیصد آبادی والا ہما رے ملک کا حصہ الگ ہو گیااور بنگلہ دیش بن گیا۔کیا اس سے یہ بہتر نہ ہو تا کہ مجیب کے مطالبا ت پو رے کرتے ہو ئے فوج مارشل لاء ختم کر کے اپنی بیرکو ں میں چلی جاتی ، اور اقتدار منتخب نما ئندو ں کو دے دیا جا تا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہو تا وہ اس سے تو برا نہ ہو تا جو بعد میں ہوا۔ صاف نظر آرہا تھا کہ بنگال کا سیا سی حل جلد از جلد نکالنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ مغربی پاکستان تو ان سے سینکڑوں میل کی دوری پر تھا لیکن بھا رت جو ہما را ا زلی دشمن ہے اس نے تو ہما رے ملک کے اس حصے کو تین اطراف سے گھیرا ہو ا ہے۔ وہ تو ہر مو قعے سے فائدہ اٹھائے گا اور جو اس نے بعد میں اٹھایا بھی۔ ہم کیسے اس حقیقت سے نظریں چرا سکتے تھے کہ ہمیں معاملہ فہمی اور بات چیت سے اپنے نا راض بھا یئو ں کے گلے شکوے دور کرنے پر توجہ دینی ہے۔ کیا کو ئی اپنے ذاتی مفا د کے لئے اتنا بھی خود غرض ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کو دائو پر لگا دے؟ ۔ قدرتی طور پر بنگال میں بے چینی بڑ ھ رہی تھی کیو ں کہ شیخ مجیب الرحمٰن کی قومی اسمبلی میں اکثریت تھی ۔ ملک کی سیاسی صورتِ حال روز بروز ابتر ہو تی جا رہی تھی۔ملک میں اس وقت ما رشل لاء کا دور تھا اور جنرل یحیٰ ہر حال میں صدر رہنا چاہتے تھے۔ملک کا مخلص اور درد مند طبقہ پریشان تھا۔ملک کی دو بڑی سیاسی پا رٹیا ں یعنی مجیب الرحمان کی عوا می نیشنل پارٹی اور زوالفقار علی بھٹّو کی پیپلز پا ر ٹی دونوں ایک دوسری کے مد مقا بل آ چکی تھیں۔اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک پر اس وقت ایک ایسا ڈکٹیٹر حکمران تھا جس کی نیّت میں فتور تھا۔ جو اپنی صدارت کو قا ئم رکھنے کے لئے کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔غرض ان حالات نے ملک کے ہر درد مند شخص کی طرح ابّا جی کو بھی بہت پریشان کیا ہوا تھا۔یہا ں پر میں یہ بھی ذکر کرنا چاہو ں گی کہ ہم میں سے بعض لو گ لا علمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہا ں پر نوے ہزار جنگی قیدی سب کے سب فوجی تھے۔ یہ صحیع نہیں ہے۔ باقاعدہ فوجیو ں کی کل تعداد تو تقریبا ً بئیس یا تئیس ہزار کے قریب تھی۔ با قی لوگ وہ تھے جو یا تو عورتیں اور بچے تھے جو لو گ وہا ں ساتھ لے گئے تھے یا پھر وہ سویلین تھے جو وہا ں حکو مت میں اپنے فرائض انجا دے رہے تھے۔ مشہو ر و معروف ادیب مسعود مفتی مر حوم بھی ان دنو ں ڈھا کہ میں بطور ایجو کیشن سیکریٹری اپنی خدما ت انجا م دے رہے تھے۔ ایسے ہی اور بے شما ر لوگ تھے۔ ہما رے فو جیو ں نے تو ان مخدوش حالا ت میں بھی پو ری ہمت اور شجا عت سے مقابلہ کیا۔ اور جو فوجی تھے بھی ان کے پاس نہ تو موزوں اسلحہ تھا اور نہ ہی انہیں کو ئی ہوا ئی یا بحری کو ر (cover) ملا ہو تھا ۔ کرنل محمد کا مل نے مجھے ایک ملا قات میں وہا ں کے حٓ لا ت کے بارے میں بتاتے ہو ئے فرمایا کہ؛

ً مشرقی پاکستان میں حالات نہا ئت ابتر تھے۔ آرمر فورس ہما رے پا س نہ ہو نے کے برابر تھی۔جب کہ دوسری طرف دشمن اپنی پوری فورس کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔جیسور سیکٹر میں بھی انہو ں نے جدید ترین اسلحہ سے لیس آر مر فورس استعمال کی تھی۔ دوسری طرف ہم نے قیام پاکستان کے بعد سے ہی ایک ایسی افسانوی میتھ (myth) بنائی ہو ئی تھی کہ

(East Pakistan is not an armour country)یہ ان لو گو ں نے بنائی ہو ئی تھی جو وہا ں پر سروس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ہما رے جنرلز اور سینئیر افسران یہی کہتے رہے کہ مشرقی پاکستان میں لڑائی انفنٹری کی مدد سے کی جائے گی۔ چنا نچہ انفنٹری تو تھی لیکن آرمر کی صرف ایک یو نٹ تھی۔ وہ حالات کے خراب ہو نے کے بعد بھیجی گئی۔اس یو نٹ کے پاس بہت چھو ٹے اور ہلکے

ٹینک تھے جنہیں ًکھلونا ٹینک ً کہتے ہیں۔ جہا ں جہاں بھی اس رجمنٹ نے آپریشن میں حصہ لیا وہا ں انڈین آرمر نے انہیں آئو ٹ آف رینج رہتے ہو ئے یو ں ما را جیسے انسان شاٹ گن سے کبو تر یا تیتر کو شکا ر کرتا ہے۔ائیر فو رس کی حا لت بھی بہت پتلی تھی۔ہما رے پا ئلٹ بہترین تھے لیکن ان کے پاس اڑانے کے لئے جہا ز نہ تھے۔کیمپ 99میں میرے ساتھ ائیر فورس کے کئی افسر قید تھے۔ ان میں ایک پی کیو مہدی اور ایک سکوا ڈرن لیڈر امجد تھا وہ بہت حوصلہ مند اور بڑے اچھے افسرتھے۔ آپ اندا زہ لگا سکتے ہیں ان فوجیو ں کا کہ جو دو دو سال سے اپنے گھر والو ں سے دور ان حالا ت میں لڑائی لڑ رہے تھے۔ نہ ان کوہوا ئو ں میں امان، نہ انہیں سمندرو ں میں حفا ظت اور زمین پر پر بھی حالا ت ایسے کہ ان کے پا نی کے ٹینکو ں میں زہر ملا دیا جا تا، ان کے ملا زم انہیں گو لی مار دیتے اور لا ش وہیں پڑے پڑے سڑ جاتی۔ اپنے ہی بھا ئی بند جا نی دشمن بن گئے تھے۔ ان حالا ت میں ان کی بے بسی کا اندا زہ کریں۔اب یہ سوال بے معنی نہیں ہے کہ اس بات کی کھو ج لگائی جا ئے کہ یہ کیو ں ہو ا؟ وہ کو ن سے عوامل تھے کہ وہ ڈھا کہ جہا ں مسلم لیگ کا قیا م ہو ا ، جہا ں کے لیڈر نے سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پیش کی جو سچے اور محب وطن پاکستانی تھے وہ آج اس قدر غیریت برت رہے تھے۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جب شیخ مجیب کو حالا ت کے بہت زیا دہ خراب ہو نے پر مغربی پاکستان سے رہا کر کے واپس بھیجا جا نے لگا تو اس وقت شیخ مجیب نے روتے ہو ئے کہا کہ اب میرے ہا تھ میں کچھ نہیں رہا۔ میں جا کر کیا کر سکتا ہو ں۔ اس ا لمیے سے میرا دل آج بھی خون کے آنسو روتا ہے ۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس عظیم سانحہ سے کس قدر لوگ دکھی ہو ئے۔ ہما ری شہری آبا دی کو جب کو ہندوستان کی قید میں برسوں رہنا پڑا ان کے درد کو کسی نے جانا ۔ ہما رے وہ فوجی جو وہا ں شہید ہو گئے جن میں سے کئی کو تو شائد قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہو ئی ہو۔ اور جو بچ کر آئے ان میں سے کتنے لوگ کتنے برس جئے۔ زیا دہ تر تعدا د تو اپنے عمر کی چھٹی دہا ئی میں ہی دنیا چھو ڑ گئے۔ میں خود اس بات کی گواہی دیتی ہو ں کہ میرے والد جب وہا ں گئے تھے تو صرف بیا لیس برس کے تھے۔ واپس آئے تو چھیا لیس برس کے تھے۔ ( جاری ہے)