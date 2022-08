ڈائمنڈ جوبلی:اسٹیٹ بینک نے 75روپے کا یادگاری نوٹ جاری کردیا

کراچی: ملک کی 75ویں سالگرہ (ڈائمنڈ جوبلی) کے موقعے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 75روپے کا یادگاری نوٹ جاری کیا ہے .جس پر تاریخی شخصیات کی تصاویر شائع کردی گئیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مرکزی بینک نے یادگاری نوٹ کی تصاویر شائع کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ نوٹ پر بابائے قوم محمد علی جناح، مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح، شاعرِ مشرق علامہ اقبال اور سر سیّد احمد خان کی تصویریں ہیں۔

1/2 #SBP unveils the design of Rs.75 commemorative banknote being issued on 75th anniversary of the country’s independence. The note will be available for public issuance from 30th September 2022.

