پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان کے 75 ویں یوم آزادی پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاک فوج کی قوم کو یوم آزادی کے جشن کی مبارک باد۔

Happy Independence Day / Diamond Jubilee Celebrations to great Pakistani Nation from Armed Forces of Pakistan.

عزم عالی شان - شاد رہے پاکستان

Pakistan Zindabad!