یوم آزادی کے لمحات … کل آج اور کل

پینسٹھ کی جنگ میرے بچپن کی یادوں کے کونوں کھدروں میں مدھم سی کہیں موجود ہے۔ والد صاحب کی بنکاک میں پوسٹنگ تھی۔ بی بی سی سے خبر آئی کہ بھارتی فوج لاہور کی سرحد پر پہنچ چکی ہے۔ میں نے والدین کو پہلی دفعہ ایک ساتھ روتے دیکھا، کسی قیمتی چیز کے چھن جانے کا خوف تھا۔ ہندوستان ہماری آزادی سے خوش نہ تھا اور 1947 سے ہی پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کردیں۔ 1965 میں اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن 1971 میں بھائیوں کو آپس میں لڑا کر بہت حد تک ایک کاری ضرب لگانے میں کامیاب رہا۔ اس وقت والد صاحب کی پاکستانی قونصلیٹ میں تعیناتی کی وجہ سے ہم بمبئی (اب ممبئی, انڈیا) میں رہ رہے تھے۔ والد صاحب شام کو آئے اور قدر ے پریشان دکھائی دئیے۔ کہنے لگے بازار سے جس قدر سودا سلف خرید کر لا سکتے ہو، لے آؤ۔ والدہ صاحبہ نے تو آٹا اور دال چاول خریدا مگر ہم نے بہت ساری ٹافیاں لے لیں۔ اسی رات بھارتی فوجی ٹرکوں میں آئے اور ہمیں کہا کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہمارے گھر کے باہر پولیس کا پہرا لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اب ہم بہن بھائی قدرے سمجھدار تھے۔ جب کبھی اینٹی ائیر کرافٹ کے گولوں کی آواز آتی تو خوش ہوتے کہ ہمارے شاہین ان پر حملہ کرنے آئے ہیں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ایک بار پھر ہم نے اپنے والدین کو غم سے نڈھال اور روتے دیکھا جیسے کوئی بہت قیمتی چیز کسی ظالم نے لوٹ لی ہو۔ کچھ روز بعد سوئٹزر لینڈ سفارت خانے کا عملہ آیا اور ہمیں چلنے کو کہا۔ کہنے لگے سامان چھوڑ دیں، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور یوں ہم بذریعہ سوئیس ایئرلائن کراچی پہنچ گئے ۔ وہاں کراچی میں تقریباً دو ماہ گزارنے کے بعد والد صاحب کی پوسٹنگ کھٹمنڈو (نیپال) ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں پھنسے پاکستانی جن میں بڑی تعداد بہاریوں کی تھی، لٹ لٹا اور کٹا کٹا کر پہنچ رہے تھے، غم سے نڈھال مگر حوصلے بلند ۔ اسی طرح پاکستانی جنگی قیدی بھی بھارتی کیمپوں سے کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر آئے۔ انکی ہمت اور ولولہ آج بھی یاد ہے۔ ان میں سے کچھ فوجی تو چند روز ہمارے گھر بھی رہے اور ہم نے جس قدر ہو سکا ان کی مہمان نوازی کا شرف اٹھایا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک آزاد ملک میں آنکھ کھولی اور غلامی کی ذلت نہ دیکھنی پڑی۔ برٹش انڈیا میں انگریز صاحب بہادر دفتر میں اپنی کرسی کے علاوہ کوئی اور کرسی نہ رکھتا تھا کہ آنے والے تمام لوگ چاہے وہ کسی حیثیت کے بھی ہوں، اس کے سامنے بیٹھ کر برابری نہ کر سکیں۔ ہماری آزادی کی قیمت ہمارے بزرگوں نے چکائی جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کرپاکستان آئے۔ میرے دادا کی جان بال بال بچی۔ وہ امبالہ میں ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھے۔ سب گھر والوں کو ٹرین سے روانہ کیا مگر خود نہ آ سکے۔ جب بہت عرصہ تک نہ آئے تو گھر والے سمجھ بیٹھے کہ وہ بلوے میں مارے گئے۔ وہ کچھ عرصہ بعد ز ندہ سلامت پاکستان آگئے۔ معلوم ہوا کہ ان پر سکھوں نے حملہ کیا تھا لیکن ان کے سکھ دوستوں نے ہی ان کو ایک اصطبل میں چھپا کر ان کی جان بچائی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی اور دونوں جانب سے لاکھوں افراد نے اس میں حصہ لیا۔ ایک لمحہ کے لیے سوچیے کہ آپ کو کہا جائے کہ اپنا گھر،سامان و قیمتی اشیاء چھوڑ دو اور ایک نئے ملک چلے جاؤ جہاں ٹھکانے کا معلوم ہے اور نہ ہی کوئی آمدنی کا ذریعہ۔ایسا کڑا وقت ہمارے بزرگوں نے 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت دیکھا اور پھر ان سچے اور بے بس پاکستانیوں نے جو 1971 کے وقت مشرقی پاکستان میں تھے۔ کئی لاکھ پاکستانی بہاری پھر بھی وہاں سے اپنے وطن نہ آسکے۔ کیو نکہ ہماری معیشت اپنے ہی لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھی۔ ان کی دو روٹیاں ہم پر بھاری تھیں۔

قفس سے چھوٹ کر آئے تو خاک تک نہ ملی

چمن میں اور نشیمن خراب کیا ہوتا

پھر ان کی شاید بدعا لگی اور یہاں نہ صرف تیس لاکھ افغانی آئے بلکہ کئی لاکھ بنگالی بھی آئے اور یوں ہماری معیشت اور امن وامان کو سخت نقصان پہنچا۔ آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو ان پاکستانیتارکین ِ وطن سے بھی پوچھیں جو بہتر زندگی اور تلاشِ معاش میں یورپ، امریکا اور سعودی عرب وغیرہ چلے گئے۔ شاید پیسہ تو آگیا اور معیار زندگی بھی بلند ہو گیا مگر وہاں کی چمچماتی سڑکوں، نئی نویلی گاڑیوں اور صاف ستھری فضا میں وہ آج بھی اجنبی ہیں اور اپنا پن تلاش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔

2001 میں یورپ جانے کا اتفاق ہوا۔ جس شخص سے بھی ملا، اس کے باپ، دادا یا چچا وغیرہ نے دوسری جنگ عظیم میں جان کا نذرانہ دے کر یا شدید زخمی ہو کر اپنے وطن کی حفاظت کی۔ وہ لوگ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نہ بھولے اور سب کچھ تباہ ہونے کے باوجود اپنے وطن کو ازسرنو تعمیر کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن ترقی اور ڈسپلن میں ہم سے میلوں آگے۔ بات کڑوی لگے گی، ہم نے تو 1971 کے سانحہ سے بھی کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ بلکہ مشرقی پاکستان کو ایسے بھول گئے، جیسے وہ ہمارا کبھی تھا ہی نہیں۔ افسوس ہم آزادی کی صحیح طرح قدر نہ کر پائے۔ موجودہ افسر شاہی اور وڈیرہ نظام نے تو اپنے ہی لوگوں کو غلام بنا لیا ہے اور ایسا آج سے نہیں بلکہ آزادی کے پہلے دن سے ہو رہا ہے۔ گورا انگریز چلا گیا۔ براؤن انگریز چھوڑ گیا۔ صاحب وہ جو چھری کانٹے سے کھانا کھائے، فر فر انگریزی بولے اور انگریزی لباس پہنے۔ شلوار قمیض یعنی قومی لباس نائب قاصد کے حصے میں آیا۔ میرا بچپن اسلام آباد میں گزرا۔ تمام سکول سرکاری تھے۔ لیکن ایک سرکاری سکول اعلی معیار کا تھا۔ اعلی افسران کے بچے اس ایک سکول میں پڑھتے تھے اور بقیہ سرکاری ملازمین کے بچے دوسرے سکولوں میں اور یوں ہمیشہ ایک طبقاتی فرق رکھا گیا۔ میرے استاد محترم ارشدسید کریم صاحب کی کتاب ہے From Community to Nation۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاش میں کتاب کا ٹائٹل اور مضمون From Nation to Communities رکھتا۔ یہاں تو الٹی گنتی چل رہی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور قوم پس منظر میں چلی گئی۔ زبان اور مذہبی نظریہ کی بنیاد پر فرقے بہت مضبوط ہو گئے۔ 14 اگست آتا ہے، ہم خوب پرجوش ہو کر اس ایک روز الحمداللہ ایک قوم نظر آتے ہیں۔ دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں اور پھر اگلے روز سڑکوں اور گلیوں میں قومی پرچم کی بے توقیری دیکھی نہیں جاتی۔ 14 اگست کو جھنڈا ضرور لہرائیں مگر اس کی بے ادبی نہ ہونے دیں۔ قومی سطح پر یہ دن خون کا عطیہ کرنے والے دن کے طور پر بھی منایا جاسکتا ہے۔ سول سوسائٹی، NGOs اور مخیر حضرات غریب بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا عہد کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم انفرادی طور پر عہد کریں کہ کم از کم اس ایک روز کوئی غلط کام نہ کریں گے۔ کوئی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر بات تو کر سکتے ہیں۔ اپنے پڑوسی اور اپنے ارد گرد اپنے والوں کے ساتھ تجدید تعلقات کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام ادارے، سیاستدان، معاشی ماہرین اور علماء حضرات ایک میز پر بیٹھیں اور آنے والے کل اور آنے والی نسلوں کیلئے بہتر حکمت عملی بنائیں۔ ہمارے بزرگوں کا ہم پر قرض ہے، اسے اتارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اس دفعہ 14 اگست کا اختتام ایک اچھی شروعات کے ساتھ ہو۔

سینکڑوں جہاں میں سروں کی کمی نہیں

اس آستاں کی خیر ہو ، یہ آستاں رہے ۔