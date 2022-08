پاکستانی ڈاک کی 75سالہ تاریخ کا انسائیکلو پیڈیا

شیئر کریں:

پوسٹیج سٹیمپ کیٹلاگ پاکستانی تاریخ کا انسائیکلوپیڈیا

ڈاک ٹکٹ جمع کرنا آج بھی دنیامیں مقبول ترین مشغلہ ہے

81سال سے ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے عبداللطیف راشد سے خصوصی گفتگو

٭منظوری کے باوجود سٹیمپ کیٹلاگ کوتعلیمی اداروں کی لائبریریوںمیںنہیںرکھوایاجارہا

٭چارسال کی عمرمیں پہلی ٹکٹ جمع کی،81سال سے یہ میراپسندیدہ مشغلہ ہے

٭1982ء میں پاکستان پوسٹیج سٹیمپ کیٹلاگ کا پہلا ایڈیشن شائع کیا

٭غیرملکی ڈاک کی شرح بڑھانے کے فیصلے پرمحکمہ ڈاک کونظرثانی کرنی چاہئے

٭پاکستان کے ابتدائی ٹکٹ عبدالرحمٰن چغتائی نے ڈیزائن کئے تھے

٭ سٹیمپ کیٹلاگ پر دنیابھر سے بے شمار اعزازات مل چکے ہیں

٭ محکمہ ڈاک نے نشان حیدر پانے والے شہیدوں کے بھی یادگاری ٹکٹ جاری کررکھے ہیں

وقاراشرف

washraf77@gmail.com

ڈاک کے ٹکٹ جمع کرناجہاں ایک سنجیدہ نوعیت کامشغلہ ہے تووہیں یہ تاریخ کوdocumentکرنے کی بھی ایک کوشش ہے۔ڈاک ٹکٹ کسی ملک کی تاریخ میںپیش آنے والے اہم واقعات اورشخصیات کے حوالے سے جاری کئے جاتے ہیں اورانہیںجمع کرنادنیاکے مقبول ترین مشاغل میں سے ایک ہے،ہرعمر کے کروڑوں افراد ٹکٹ جمع کرتے ہیں جن میںملکہ الزبتھ سمیت کئی نامور لوگ بھی شامل ہیں۔ ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے کسی بھی ملک کی تاریخ،جغرافیہ، نباتات،حیوانات،پرندوں، پھولوں، پھلوں،کھلاڑیوں، پہاڑوں، تعلیمی اداروں،آثار قدیمہ، تاریخی عمارتوں،صنعت و حرفت، ثقافتی ورثے،فنون لطیفہ، اہل قلم اوردوسری اہم شخصیات وقومی اعزازات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔دنیابھرمیںشُہرہ آفاق کتابWho is Who میں1982ء سے ان کانام شامل ہے۔International Leaders in Achievement cambridge کا بھی1991ء سے حصہ ہیں۔ پاکستان میں محکمہ ڈاک اب تک چودہ سو سے زیادہ ڈاک ٹکٹیں جاری کر چکا ہے جو اپنے عمدہ ڈیزائن کی وجہ سے دنیا بھر کے شائقین میں پسند کی جاتی ہیں۔ڈاک ٹکٹوں کے علم کو Philately کہاجاتاہے اورپاکستان میںاس حوالے سے عبداللطیف راشدکانام سب سے نمایاں ہے،انہوں نے ٹکٹیں جمع کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ڈاک ٹکٹوں کا ایک جامع کیٹلاگ بھی مرتب کیا ہے جس میں تمام پاکستانی ڈاک ٹکٹوں کی رنگین تصاویرکے علاوہ تمام ٹکٹوں کی موجودہ مارکیٹ ویلیو بھی درج ہے،اس کے علاوہ فلیٹلی کی اصطلاحات اور پاکستانی ٹکٹوں کے ڈیزائنرزکی تصاویر بھی کیٹلاگ میں شامل ہیں۔کیٹلاگ میںبرطانیہ،امریکہ، فرانس اورجرمنی کے بین الاقوامی کیٹلاگس میں پاکستانی ٹکٹوں کو جو حوالہ نمبر دیئے گئے ہیں کیٹلاگ کے اپنے نمبروں کے ساتھ وہ نمبر بھی درج ہیں۔یہ کیٹلاگ محکمہ تعلیم نے تعلیمی اداروں کی لائبریریوں کے لیے منظور کررکھا ہے لیکن اس پرپوری طرح سے عملدرآمدنہیںکیاجارہا۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹکٹ جمع کرنے کے اس تعلیمی مشغلے کوطلبہ میں مقبول بنایا جائے جس کیلئے یہ کیٹلاگ انتہائی مفید ہے اوراس کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔عبداللطیف راشدنے پاکستان میں ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کے مشغلے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔وہ اپنی کیٹلاگ پر 14 ممالک سے میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں اس طرح ان کی خدمات کو پاکستان سمیت دنیا بھرمیں سراہا گیا ہے۔ عبداللطیف راشد کے ساتھ ایک نشست میںہونے والی گفتگوپیش کی جارہی ہے۔

عبداللطیف راشد نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ میں 11 اگست 1937ء کو متحدہ ہندوستان کی ریاست کوٹ کپورہ میں پیدا ہواتھا،قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگیا۔میں نے چارسال کی عمر میں ٹکٹیں جمع کرنا شروع کردی تھیں اور اب میری عمر 85سال ہے اس طرح 81 سال سے یہ میراپسندیدہ مشغلہ ہے۔میرے دادا اس وقت انڈونیشیا میں ہوتے تھے اور ان کے خط آتے تو میں ان کے ٹکٹ اتار کر جمع کرلیتاتھا۔چوتھی جماعت میں گیاتوباقاعدہ ٹکٹیں جمع کرنا شروع کردیں،نویں جماعت میںتوٹکٹوں کا ڈیلر بن گیاتھا۔میٹرک تک تعلیم میں نے جڑانوالہ سے حاصل کی 1957ء میں لاہور آگیا اور وائی ایم سی اے میں داخلہ لے لیا۔1961ء میں سرکاری ملازمت شروع کی اور ساتھ ساتھ ٹکٹیں جمع بھی کرتا رہا۔ 1979ء میں ملازمت چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کردیا۔بین الاقوامی سطح پر ڈاک ٹکٹوں کی کیٹلاگ شائع کرنے والے ادارے کا بھی ممبر بنا جس کا ہیڈکوارٹر سوئٹزرلینڈ میں تھا،80 ہزار روپے اس کی سالانہ فیس تھی جو اس وقت اچھی خاصی رقم تھی۔ 1990ء میں لندن میں ہماری میٹنگ ہوئی جس میں میں نے بھی شرکت کی،اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی ڈاک ٹکٹوں کی نمائشوں میں بھی شرکت کا موقع ملتا رہا ہے۔

عبداللطیف راشد نے بتایاکہ 1982ء میں میں نے پاپولرانٹرپرائزز کے تحت پاکستان پوسٹیج سٹیمپ کیٹلاگ کا پہلا ایڈیشن شائع کیا۔ 1983ء میں دوسرا ایڈیشن شائع کیا، 1986ء میں تیسرا ایڈیشن آیا جس پر مجھے گولڈ میڈل بھی ملا تھا۔1988ء میں بھی ایڈیشن شائع کیا۔ اس کے بعد کچھ وقفہ آگیا۔ 2021,2020,2014,2009 اور 2022ء میں بھی ایڈیشن شائع کئے ہیں۔

ڈاک ٹکٹوں کی تعداد کے حوالے سے عبداللطیف راشدنے بتایا کہ میرے پاس اس وقت بھی لاکھ کے قریب ٹکٹوں کی کولیکشن موجود ہے۔کچھ مہنگے والے ڈاک ٹکٹ فروخت بھی ہو گئے ہیں،دوسرے ملکوں کے ڈاک ٹکٹ بھی ہیں لیکن زیادہ تعداد پاکستانی ٹکٹوں کی ہے۔میری یہ کیٹلاگ باہر بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی لیکن محکمہ ڈاک نے غیرملکی ڈاک کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ کردیا ہے۔پہلے کیٹلاگ چند سو روپے میں باہر چلی جاتی تھی اب اس پر ساڑھے تین ہزار روپے خرچ آتا ہے محکمہ ڈاک کو اس حوالے سے نظرثانی کرنی چاہئے اورخصوصی رعایت دینی چاہئے۔

عبداللطیف راشدنے بتایا کہ پاکستان نے پہلی بار چار ٹکٹیں جاری کی تھیں ۔ میں نے کیٹلاگ میں ہر ٹکٹ جاری ہونے کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنرز کے نام بھی دیئے ہیں۔پاکستان کے ابتدائی زیادہ ترڈاک ٹکٹ عبدالرحمٰن چغتائی کے ہاتھ کے ڈیزائن کردہ ہیں۔ ان کے بعد اور بھی ڈیزائنر آ گئے جن میںسعیداختر،ایم ایچ ہنجرا، عسکری میاں ایرانی،احمد ناگی،آفتاب ظفر،بشیر مرزا اور جمی انجینئر جیسے نامور مصورشامل ہیں۔

عبداللطیف راشدنے بتایا کہ یادگاری ٹکٹ جمع کرنے کا شوق بہت وقت مانگتا ہے،مجھے چونکہ بچپن سے ہی اس کا شوق ہوگیا تھا اس لئے اس میں مزہ آتا ہے۔میرا ایک بیٹا بھی میرے ساتھ اس میں مدد کرواتا تھا2007ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔اگرچہ اس شوق میں پیسے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ نئے ٹکٹ خریدنے بھی پڑتے ہیں، کچھ ٹکٹ جو نادر ہوں وہ بہت مہنگے بکتے ہیں۔

عبداللطیف راشدنے بتایا کہ مجھے سٹیمپ کیٹلاگ پر اب تک بے شمار ایوارڈ مل چکے ہیں۔ امریکہ،روس،چین، تھائی لینڈ سمیت کئی ملکوں سے ایوارڈ ملے ہیں۔ پاکستان سے بھی کئی ایوارڈ ملے ہیں۔پہلا گولڈ میڈل1986ء میں اس وقت کے وزیراعظم محمد خان جونیجو نے دیا تھا اس کے بعد بھی پاکستان سے تین گولڈ میڈل ملے ہیں۔ سنگاپور سے بھی ایوارڈ ملا ہے۔پہلے ڈاک ٹکٹ جمع کرنا کافی مشکل تھا لیکن سوشل میڈیا نے بہت آسانی پیدا کردی ہے اور سوشل میڈیا پر گروپ بنے ہوئے ہیں۔اب ٹکٹیں جمع کرنے والے بھی ڈیلر بن گئے ہیں اور لوگ مشغلے کوبزنس کے طور پر چلا رہے ہیں۔نئی نسل آج کل موبائل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور سٹیمپ کولیکشن کی طرف بہت کم رجحان ہے حالانکہ یہ ایسا مشغلہ ہے جس میں جنرل نالج بھی بڑھتا ہے۔حکومتی سطح پر اس سلسلے میں کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے۔میری سٹیمپ کیٹلاگ سکولوں اور کالجوں کے لئے منظورشدہ ہے لیکن محکمہ تعلیم خریدتا نہیں ہے۔میں سیکرٹری کے پاس بھی گیا تھا کہ اس کو ہر سکول کالج کے لئے لازمی قرار دیا جائے۔ ایک لاکھ کے قریب تعلیمی اداروں میں یہ موجود ہونی چاہئے تاکہ بچوں میں ٹکٹیں جمع کرنے کا شوق بڑھے۔ بچوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔یہ ایسا مشغلہ ہے جو انسان کو بور نہیں ہونے دیتا۔میری محکمہ تعلیم سے گزارش ہے کہ اس کیٹلاگ کی حوصلہ افزائی کریں اورسارے سکولوں،کالجوں اور یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں اسے لازمی خرید کر رکھنے کا حکم دیں۔یہ کیٹلاگ بلوچستان،پنجاب اور کے پی کے کے محکمہ تعلیم سے بھی منظور شدہ ہے۔میں نے تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو بھی مراسلہ لکھا ہے کہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا بہت مفید مشغلہ ہے اس کے ذریعے آپ طلبہ کو تاریخ،جغرافیہ، سائنس کی تعلیم دے سکتے ہیں، بچوں کا جنرل نالج بھی بڑھے گا۔ان ٹکٹوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کس دور میں کیا ہوا۔ یہ کیٹلاگ پاکستان کی تاریخ کا ایک انسائیکلوپیڈیا بھی ہے۔ ہماری نئی نسل اس علمی مشغلے کی بجائے موبائل گیمز کھیلنے اور دیگر مشغلوں میں وقت ضائع کر رہی ہے۔

یادگاری ٹکٹوں کی تاریخ کے حوالے سے عبداللطیف راشدنے بتایا کہ دنیا کے لاتعداد ممالک یادگاری ٹکٹ جاری کرتے ہیں۔جہاں تک پاکستان پوسٹ کی جانب سے جاری کی جانے والی ڈاک ٹکٹوں کا تعلق ہے تو پہلی بار قائداعظم کی تصویر پاکستانی ڈاک ٹکٹ پر 25 دسمبر 1966ء کو شائع کی گئی تھی جس کی مالیت 15 پیسے جبکہ دوسرا 50 پیسے مالیت کا ٹکٹ ہلکے جامنی رنگ کا تھا۔اسی طرح قائداعظم کے 25ویں یوم وفات 11 ستمبر 1973ء کو 20 پیسے کا یادگاری ٹکٹ جاری کیا گیا تھا۔ محکمہ ڈاک نے نشان حیدر پانے والے شہیدوں کے بھی یادگاری ٹکٹ جاری کئے ہیں جن میں کیپٹن سرورشہید،میجرمحمد طفیل شہید، میجر عزیز بھٹی شہید،میجر شبیر شریف شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید، میجرمحمد اکرم شہید، لانس نائیک محفوظ شہید، سوار محمد حسین شہید، کیپٹن کرنل شیر دل شہیداور حوالدار لالک جان شہیدشامل ہیں۔ محکمہ ڈاک نے 1968ء میں عالمی یوم اطفال کے موقع پر 15 پیسے مالیت کا بھی یادگاری ٹکٹ جاری کیا تھا جس پر انگریزی میں’’اچھی صحت ہر بچے کا بنیادی حق ہے‘‘ لکھا تھا۔ 15 مئی 1967ء کو محکمہ ڈاک نے پرچم ہلال استقلال کی تصویر سے مزین بھی ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا جس کی مالیت 15 پیسے تھی۔

عبداللطیف راشدنے بتایا کہ پاکستان میں اب تک لگ بھگ 1650 یادگاری ٹکٹ جاری ہوئے ہیں جبکہ سروس کے ٹکٹ علیحدہ ہیں جو کم تعداد میں ہیں ان کی تعداد دو سو سے کم ہے۔ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا آج بھی دنیا کا سب سے مقبول مشغلہ ہے اور دنیا بھر میں ڈاک ٹکٹ جمع کئے جاتے ہیں ان ٹکٹوں کے ذریعے ان ممالک کی پوری تاریخ اور ثقافت دیکھی جا سکتی ہے۔

