وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر ہمیں قائداعظم محمد علی جناح کے تصور کے مطابق اتحاد ، ایمان اور نظم و ضبط کی اپنی قومی اقدار کو برقرار رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یوم آزادی کے موقع پر ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جیسا کہ ہم یوم آزادی کے موقع پر اپنا قومی پرچم لہراتے ہیں ، ہمیں قائداعظم محمد علی جناح کے تصور کے مطابق اتحاد ، ایمان اور نظم و ضبط کی اپنی قومی اقدار کو برقرار رکھنے کے پختہ عزم کا اعادہ کرنا چاہیے۔

Prime Minister @ImranKhanPTI Khan's message on Independence Day 2021:

"As we hoist our national flag to mark Independence Day, we must reiterate the firm resolve to uphold our national values of unity, faith and discipline as envisioned by Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah"

