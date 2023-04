اداکار عثمان خالد بٹ کے والد انتقال کرگئے

پاکستانی شوبزانڈسٹری کے معروف اداکار عثمان خالد بٹ کے والد ڈاکٹر خالد سعید بٹ انتقال کرگئے۔

عثمان خالد بٹ نے والد کے انتقال کی خبر ٹوئٹر پر شیئر کی، ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پیارے والد 13 تاریخ کی رات انتقال کرگئے۔

Janazah will be held right after jummah prayers. https://t.co/d0iXRn3zko