گاڑیوں کی فروخت میں اضافے سے متعلق وفاقی وزیر اسدعمر کا بیان

وفاقی وزیر اسدعمر کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کےمقابلے میں گاڑیوں کی فروخت میں 31 فیصد اضافہ ہوا۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ رواں مالی سال کے9 ماہ میں ہوا،نجی شعبے کے کریڈٹ میں 34 فیصد اضافہ ہوا، جولائی سے فروری تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7.5 فیصد بڑھی۔ اسدعمر کا کہنا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اضافے کے ساتھ بڑے پیمانے پر نمو میں اضافہ نظر آیاہے۔

Car sales up 31% vs last year, in first 9 months of this fiscal year. Private sector credit off take up 34%. Jul to feb large scale manufacturing growth up 7.5%. Widespread growth visible while running a current account surplus, which unlike past makes growth sustainable

— Asad Umar (@Asad_Umar) April 14, 2021