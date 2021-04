آئی سی سی رینکنگ، بابر اعظم نمبر ون بن گئے.بابر اعظم پہلی بار آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آئے ہیں.ویرات کوہلی اکتوبر2017سےآئی سی سی ون ڈےرینکنگ میں پہلی پوزیشن پرتھے.محمدیوسف کےبعدبابراعظم دوسرےپاکستانی بیٹسمین ہیں جنہوں نےیہ اعزازحاصل کیا.

