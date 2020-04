عمران خان، کرونا اوردوست و دشمن

شیئر کریں:

حضرت علی ؓ کا فرمان ہے کہ دشمن کو ہزار موقعے دیں کہ آپکے دوست بن جائیں مگر اپنے دوستوںکو ایک موقع بھی نہ دیں کہ آپکے دشمن بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیںکہ آپکی دوستی لمبی چلے تو دوست سے کبھی غصے میں بات نہ کریں اور اس کی غصّے میں کی ہوئی کسی بات کو اپنے دل میں نہ رکھیں بلکہ دوستوں سے ایسے بات کریں جیسے غلام بات کرتے ہیں اور آپؓ ہی کا فرمان ہے کہ بے عیب دوست مت ڈھونڈونہیں تو اکیلے رہ جائو گے ۔

ایک انگریز اسکالر نے بھی خوبصورت بات کہی ہے کہ :"Relationshiop is a book and mistake is a page, dont distroy the book just for a page"

محبت دوستی اور تعلق ایسے راستے کا نام ہے جس میں پھول اور خوشبو ہے اگر آپ اس پر چلنا چھوڑ دیں گے تو وہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں اُگ آئیں گی ۔

انسان غلطی کاپتلا ہے اگر غلطی نہ کرے تو وہ فرشتہ ہے اور کبھی کسی چیز کو ایشو نہ بنائیں ہمیشہ چھوٹی لڑائی ، چھوٹی بیماری اور چھوٹے قرض کو easy نہ لیں ۔

میں اپنے مزاج کا اور اپنی مرضی کا انسان ہوں پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ "انسان کے قتل سے بڑاجرم احسان کا قتل ہے"آپ نے جب پاکستان میں تحریکِ انصاف کا سفر شروع کیا تو بہت سے لوگ آپکے ہمسفر تھے اللہ کریم نے بزرگوں کا صدقہ آپ کو اقتدار عطا کیا اور آپ اسلامی مملکت پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ یاد رکھو بہت طویل سفر کے بعد منزل ملی ہے مگر یاد رکھو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر بہت کٹھن فیصلے انتہائی سوچ بچار اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کرنے کا حُکم ہے جلد بازی برباد کر دیتی ہے اور انسان اپنی منزل سے دور چلا جاتا ہے۔ بحیثیت کیپٹن کرکٹ ٹیم فیصلے کرنے کا انداز اورہے اور بحیثیت وزیر اعظم فیصلے کرنا بالکل مختلف ہے کیونکہ اس کا اثر پورے ملک اور قوم کو پر ہوتا ہے۔اچھا کپتان اپنی ٹیم کو سنبھال کر رکھتا ہے ۔ بیشک ٹیم کے اندر کچھ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں جو بیک وقت مخالف ٹیم کے ساتھ مل کر شَر پھیلا رہے ہوتے ہیں ۔ وزیر اعظم بنتے وقت آپکی ترجیحات احتساب تھا کیا جن لوگوں کااحتساب شروع کیا وہ مکمل کر لیا ۔ نہیں وزیراعظم نہیں کیا ۔

جب سے پاکستان بنا ہے مافیا زکام کر رہے ہیں ۔ ٹھنڈے دل کے ساتھ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں جو اس بیماری کی تہہ تک پہنچے پھر جب سارے بے نقاب ہو جائیں تو بلا تفریق کسی کو بھی نہ چھوڑیں آپ ادھورا احتساب کر کے صحیح اور مکمل انکوائری سے پہلے ہی جس شاخ پر بیٹھے ہیں اُسے ہی کاٹ رہے ہیں ۔ مہربانی کر کے ایسا نہ کریں جناب کیوں کہ اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گاکہ پھر کوئی دوسرا عمران خان نہیں آئے گا۔قوم کیلئے آخری موقع کو ضائع نہ کریں ۔آپ دیکھتے نہیں ایک سابقہ جماعت کی ایک خاتون کس طرح شور ڈال رہی ہے کہ شام ہونے سے پہلے جہانگیر ترین کو پھانسی چڑھا دیں ۔ میں بحیثیت پاکستانی اُن سازش کرنے والوں پر دل کی گہرائیوں سے لعنت بھیجنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں ۔ روٹھے کو منانا بڑائی کی علامت ہے اور جُھکتا صرف زندہ انسان ہے اکڑتا صرف مردہ ہے ۔ جناب ِ عالی کوئی ایسا کام کبھی نہ کریں کہ آپ کے دوست دشمنوں کے ساتھ مل جائیں ۔ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں اسی میں ملک وقوم کا فائدہ ہے ۔ یاد رکھیں جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان سے پیار کریں ایسا نہ ہو کہ پتھر کو چومتے چومتے آپ ہیرے کو گنوا بیٹھیں ۔کرونا بیماری نہیں عذابِ الٰہی ہے آپ کی بہت عمدہ کارکردگی ہے ۔

وزیر اعظم بننے سے پہلے مزارات پر جا سکتے ہیں تو پھر اس قوم کو عذاب سے بچانے کیلئے روضۂ رسول ﷺ پر کیوں نہیں جاتے ۔ وزیر اعظم آقا کریمﷺ کے دَر پر اپنے مذہبی اُمور کے وزرأ اور ہر مکتبہ فکر کا ایک سکالر اپنے ساتھ لے کر سرکارِ دوعالم کے پاس پیش ہو جائیں اور عرض کریں ! یا رسول اللہ ہماری بس ہو گئی ہے۔ جوملک تو آپکے ایجنڈے پر بنا تھا وہاں آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آقا کریمﷺ آپکو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی آج وہاں پر وحشت کے ڈیرے ہیں ۔ میرے آقا کریم ﷺ آ پ تو دشمنوں کو بھی خالی نہیں بھیجتے ہم تو آپ کے امتی ہیں ۔ آقاجی ﷺ اللہ کریم ناراض ہو گئے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں منا سکتا ۔ مہربانی فرمادیں مہربانی فرمادیں یا رسول اللہﷺ نظرِ کرم ڈالیے ۔ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دیں ہم آپکے پاس پنجتن پاک کا واسطہ لے کر آئے ہیں۔ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجئے یا رسول اللہ ﷺ۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ریاستِ مدینہ بنائوں گا انشااللہ اور جب تک کشمیر یوں کو آزاد نہیں کرواتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔

عمران خان جا کے دیکھو خالی واپس نہیں آئو گے ۔ میں آقا کریم ﷺ کاادنیٰ غلام ہونے کا دعویدار ہوں۔ میری بات مان جائو وزیر اعظم اللہ کی قسم میرے آقا ﷺ بڑے کریم ہیں ۔ خیرات دے کر کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو اور پھر آپ کہو گے کہ :بھر کے جھولی میر ی میرے سرکار نے مُسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ۔

پاکستان زندہ باد