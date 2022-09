پاکستان تمام شعبوں میں فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم :وزیر اعظم 

اسلام آباد: وزیراعظم محمد شہبازشریف نے کہا ہے کہ پاکستان فرانس کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے مسلسل روابط کا منتظر ہے۔وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں فرانس کے سفیر نکولس گیلے نے ملاقات کی ہے۔

The Ambassador of the French Republic to Pakistan Nicolas Galey called on Prime Minister Shehbaz Sharif, today.

The Prime Minister reaffirmed the importance ???????? attached to its longstanding cooperative relations with ????????, both bilaterally and in the context of the European Union. pic.twitter.com/3ADyMZlPQ1