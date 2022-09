سیلابِ بلا

شیئر کریں:

حالیہ سیلاب ایسا تھا جو قریباً ہر گھر پر دستک دے کر گزرا۔ زلزلے اور وبا کی طرح اس کا شمار بھی قدرتی آفات میں ہوتا ہے جس میں انسان کا زور نہیں چلتا لیکن بروقت اقدامات اور بہتر حکمتِ عملی سے اس کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وطنِ عزیز میں دو ایسے مواقع ہیں جو حکومت اور انتظامیہ کا لمٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ محرم اور برسات کا موسم۔ انسانی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ اس کے لیے بارش ضروری ہے لیکن برسات ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو باعثِ رحمت نہیں رہتی ، زحمت بن جاتی ہے۔

آئین میں اٹھارھویں ترمیم نے جہاں صوبوں کو بے پناہ اختیارات دیے ہیں وہیں ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ہر صوبے کے بورڈ آف ریونیو میں ’فلڈ ریلیف ونگ‘ ہوتا ہے جسے سیلاب کی صورت میں پانی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ بارش کی وجہ سے دریا بپھر جاتے ہیں اور کناروں سے باہر جھلک جاتے ہیں۔ انھیں لگام ڈالنے کے لیے محکمہ اریگیشن کو خطیر فنڈ دیے جاتے ہیں۔ اس محکمہ کا کام بندوں کو مضبوط کرنا اور بند ٹوٹنے کی صورت میں شگاف پُر کرنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے محکمہ کبھی بھی پوری رقم خرچ نہیں کرتا۔ رقم خورد برد ہو جاتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے فلڈ ریلیف ونگ کا بجٹ انتہائی قلیل ہوتا ہے۔ اسے اونٹ کے منہ میں زیرہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس مناسب تعداد میں نہ تو خیمے ہوتے ہیں، نہ کمبل اور نہ خوراک! بورڈ کا فلڈ ریلیف محکمہ سب کام خدا اور ناخدا پر چھوڑ دیتا ہے۔

ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں! ناخدا ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اس سروس سے ہے جسے ضمیر جعفری مرحوم نے ’سینگوں والی سروس‘ کہا تھا۔ برطانوی دور میں اسے امرت دھارا سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس ہر مرض کا علاج ہو! جو ہر ناگہانی آفت سے نمٹنا جانتا ہو۔ گو اس کے اختیارات میں نمایاں کمی کر دی گئی ہے۔ جوڈیشل اختیارات عدلیہ کو تفویض کر دیے گئے ہیں، تعمیراتی فرائض ضلع کونسلوں کو سونپ دیے گئے ہیں لیکن عوامی توقعات وہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت بھی ایسا ہی سمجھتی ہے۔ محکمہ انہار جس کی ذمہ داری ہی بندوں اور نہروں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔

اس سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے۔ جب 1992ء میں منگلا سے گیارہ لاکھ کیوسک کی لہر اٹھی تو اس کے تباہ کن اثرات کراچی تک مرتب ہوئے۔ میں اس وقت ڈی سی ملتان تھا۔ محکمہ انہار نے بتایا کہ بند بوسن ٹوٹ جائے گا اور اس وجہ سے ملتان شہر ایک جھیل بن جائے گا۔ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہزارہا لوگوں کو بند کی مضبوطی پر لگا دیا۔ لاکھوں ریت کی بوریاں، مضبوط پتھر اور خشک مٹی کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ ملتان تو بچ گیا لیکن مظفر گڑھ کے بند ٹوٹ گئے۔ ڈپٹی کمشنر زیدی کے گھر میں بارہ فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ گھر کا قیمتی سامان نذرِ آب ہو گیا۔ میاں شہباز شریف جو اس وقت صرف ممبر اسمبلی تھے لیکن ’رانی خان‘ کے برادرِ خورد تھے۔ مظفر گڑھ آئے اور زیدی کو ان دشنام سے بھی نوازا جو مرحوم گورنر جنرل غلام محمد کی ڈائری میں نہیں تھیں۔ علی طاہر کو چار گھنٹوں میں ضلع چھوڑنے کا حکم صادر فرمایا ۔ وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں بھلا کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ انھوں نے ملتان ایئر پورٹ پر پریس کانفرنس کے دوران فرمایا:

I feel like hanging this Deputy Commissioner!

وائیں مرحوم انگریزی انتہائی غصے کے عالم میں بولتے تھے اور وزن سے گرے ہوئے اشعار اس وقت پڑھتے تھے جب ترنگ کے عالم میں ہوتے تھے۔ کسی بھی شخص میں یہ پوچھنے کا یارا نہ تھا کہ بند ٹوٹنے اور لوگوں کے بے گھر ہونے میں ڈپٹی کمشنر کا کیا دوش ہے؟

زلزلے ہوں یا سیلاب، وبا ہو یا دہشت گردی کی لہر، ان کے اثرات سے مکمل طور پر تو نہیں بچا جا سکتا لیکن ان کی شدت میں بہتر حکمتِ عملی سے نمایاں طور پر کمی لائی جا سکتی ہے۔ سیلاب کی سب سے بڑی وجہ ڈیمز کی کمی ہے۔ تقسیم سے لے کر اب تک ہمارے ہمسایہ ملکوں ہندوستان اور چین نے سینکڑوں ڈیم بنا لیے ہیں۔ ہمارے پاس گنتی کے چند ڈیم ہیں وہ بھی ریت اور مٹی کی وجہ سے بھرتے جا رہے ہیں۔ بند بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود غرضی ، لالچ اور صوبائی تعصب ہے۔ ہندوستان کو علم ہے کہ جس دن کالا باغ ڈیم بن گیا پاکستان معاشی طور پر کسی کا دست نگر نہیں رہے گا۔

سالانہ بجٹ میں ہندوستانی ایجنسی را کو کالا باغ ڈیم کی مد میں ایک خطیر رقم دی جاتی ہے۔ وہ رقم کن لوگوں کو ملتی ہے اس کا جاننا قوم کے لیے ضروری ہے ۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے تمام ماہرین بیک زبان کہہ چکے ہیں کہ ملک کی معاشی مشکلات کی کنجی صرف کالا باغ ڈیم کا تالا کھولنے سے ممکن ہے۔ اس سے نہ صرف ڈیرہ اسمٰعیل خان کی لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہو سکے گی بلکہ صحرائے چولستان ا ور تھر مرغزاروں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر ہندوستان کے صحرائے راجپوتانہ میں ہریالی آ سکتی ہے تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارا پانی جسے لوگ بہتا ہوا سونا کہتے ہیں۔ سمندر برد ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے بستیاں ویران کر جاتا ہے۔ ابوظہبی کے سابق حکمران شیخ زید مرحوم نے ایک ملاقات میں کہا تھا:

Give me water and I will give you oil.

اتنی قیمتی چیز تم لوگ سمندر برد کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کفرانِ نعمت ہے! اب جبکہ دورِ ابتلا ہے۔ ہمارے سیاستدان وقت کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں ۔

