کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات، وزیر اعظم عمران خان واحد قومی رہنما ہیں:اسد عمر

اسلام آباد: نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کے سربراہ و وفاقی وزیرِ منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ تحریکِ انصاف قومی جماعت بن کر اُبھری ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیرِ منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ ایک بار پھر کنٹونمنٹ بورڈ الیکشنز نے ثابت کردیا کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہی نہیں بلکہ اکلوتی قومی پارٹی ہے۔

پیغام میں وزیرِ منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہر صوبے میں یا تو سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں جبکہ ن لیگ نے بلوچستان میں کوئی بھی نشست حاصل نہیں کی۔

وفاقی وزیر اسد عمر نے مزید کہا کہ ن لیگ سندھ میں پانچویں نمبر پر ہے جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں کوئی نشست حاصل نہیں کی اور بلوچستان میں بھی نشست کے حصول میں مکمل طور پر ناکام ہوئی۔وزیرِ منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا میں تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ پی ٹی آئی ملک کے ہر صوبے میں پہلے اور دوسرے نمبر پر رہی جس سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان واحد قومی رہنما ہیں۔

Cantonment elections once again show PTI not only as the largest party but also the only national party. Pti won either highest or second highest seats in every province. PMLN 0 in balochistan, 5th in sind. PPP 0 in punjab & balochistan, 3rd in kp. PMIK only national leader