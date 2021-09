شیئر کریں:

تاریخ نگاری ایک مشکل اور دقت طلب کام ہے۔ مختلف مآخذ کو کھنگال کر ان میں سے حقائق تلاش کرنا اور پھر انھیں کئی قسم کی کسوٹیوں پر پرکھ کر جانچنا کئی طرح کی مہارتوں کا متقاضی ہے۔ اسی لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اس کام کا حق ادا کر پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کام کو پھر مقبولیت اور پذیرائی بھی حاصل ہوتی ہے کیونکہ ان کا کام خود اپنی قدر و قیمت کو منوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بات کا ایک ثبوت چند برس پہلے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر پر شائع ہونے والی آڈری ٹرشکی کی کتاب Aurangzeb: The Man and the Myth سے بھی ملتا ہے۔ یہ کتاب 2017ء میں منظر عام پر آئی۔ اس کی مصنفہ امریکی ریاست نیو جرسی کی رٹگرز یونیورسٹی میں جنوبی ایشیائی تاریخ کی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں اس کتاب کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی بنیاد پر یہ مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوئی۔ اس بات کی ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ اس کتاب کو اردو کے قالب میں بھی ڈھالا جائے تاکہ بھارت اورپاکستان سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے اردو قارئین بھی اس سے استفادہ کرسکیں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے دو محققین نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور کتاب کو ’اورنگزیب: ایک شخص اور فرضی قصے‘ کے نام سے اردو میں ترجمہ کردیا۔ ترجمہ کرنے والے دو افراد میں سے اقبال حسین ایک آزاد محقق اور فہد ہاشمی دہلی یونیورسٹی کے دہلی سکول آف اکنامکس کے شعبۂ سماجیات میں ریسرچ سکالر ہیں۔ یہ ترجمہ بھارت میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نے شائع کیا۔ کتاب کی مصنفہ نے تاریخی حوالوں اور مستند مآخذ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پائی جاتی ہیں جن کی بنیاد وہ تعصبات ہیں جو مذہبی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں جگہ پا گئے ہیں۔ انھوں نے اس کتاب میں بادشاہ اورنگزیب کی ذات کے ان پہلوؤں پر بات کی ہے جو متنازع سمجھے جاتے ہیں اور اس حوالے سے جو غلط فہمیاں عام لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان میں اس کتاب کو عکس پبلی کیشنز نامی ادارے نے لاہور سے شائع کیا ہے اور ضابطے کے صفحے پر حسبِ روایت ’جملہ حقوق بحقِ ناشر محفوظ ہیں‘ بھی لکھا ہوا ہے لیکن کہیں بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کتاب چھاپنے کے لیے مترجمین یا ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس سے کوئی تحریری اجازت لی گئی یا اسے ویسے ہی چھاپ دیا گیا جیسے پاکستان میں بھارت سے شائع ہونے والی زیادہ تر اردو کتابوں کو بغیر کسی اجازت کے چھاپ دیا جاتا ہے۔ بہر حال ،تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ کتاب ایک خاص تحفے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۔۔کتاب کی قیمت 500 روپے ہے۔ ملنے کی پتا عکس پبلی کیشنز، نچلی منزل، میاں چیمبر، -3 ٹیمپل روڈ، لاہور، اور فون نمبر 042-37300584 ہے۔ (تبصرہ: عاطف خالد بٹ)