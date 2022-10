اعظم سواتی کی گرفتاری، پی ٹی آئی رہنماؤں کی مذمت

پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سینیٹر اعظم خان سواتی کی گرفتاری پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے مذمت کا اظہار کیا گیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں اسد عمر نے کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری قابلِ مذمت ہے. ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔

رہنما پی ٹی آئی شیریں مزاری نے کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری پر گہرے سائے منڈلا رہے ہیں۔

Brave man Senator Azam Swati as he tells of why he was arrested but also how he was subjected to torture while in custody. Shameful. @DrAliceJEdwards @hrw @amnesty @nchrofficial #ReleaseAzamSwati

