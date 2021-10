سابق صدر اٰصف زرداری اور سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو نے اپنے بچے کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہونے کے بارے میں بتایا ہے کہ ہاں بیٹے کی پیدائش وقت سے تقریباً ایک ماہ قبل ہوئی ہے جس کے باعث نوزائیدہ کو طبی مسائل کا سامنا ہے۔بختاور بھٹو نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کیا اور تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔بختاور نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش وقت سے تقریباً ایک ماہ قبل ہوئی ہے جس کے باعث نوزائیدہ کو طبی مسائل کا سامنا ہے، اسی تناظر میں بیٹے کو انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا ہے۔انہوں نے لکھا کہ بیٹے کی آمد 8 نومبر کو متوقع تھی تاہم اس نے 10 اکتوبر کو دنیا میں آکر ہم سب کو حیران کردیا، بیٹا فی الحال این آئی سی یو میں ہے تاہم دن بدن بہتر ہورہا ہے، اسے اپنی دعاو¿ں میں یاد رکھیں۔یاد رہے کہ بختاور بھٹو کے ہاں بیٹے کی پیدائش 10 اکتوبر کو ہوئی ہے جس کا اعلان انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر کیا۔

Thank you for all the love & celebrations welcoming our little baby boy to the world ????????????. He was due Nov 8th but decided his own birthday & surprised us all on Oct 10th - currently in the NICU but getting stronger every day ٱلْحَمْدُ لِلَّٰهِ - do keep him in your prayers ❤️