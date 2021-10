پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹرشیری رحمان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی نرخوںاورٹیکسز میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپربیان میں کہا کہ حکومت واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت شروع کرنے جارہی ہے ، جب قرض دوگنا ہو کر 39.9 ٹریلین روپے ہو گیا ہے تو اعتماد کہاں سے آئے گا؟ اشیا کی آسمان کو چھونے والی قیمتوں کے باوجودآئی ایم ایف نے بجلی کے نرخوں اور ٹیکسوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے

Govt to start talks with IMF in DC today - difficult to have any confidence when debt has been raking up &has more than doubled since PPP's time to a whopping Rs39.9 trillion. IMF conditions are to increase electricity tariffs&taxes despite existing high commodity prices.