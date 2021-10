پاک امریکا تعلقات پر خدمات کیلئے سفارتکاروں کی شکرگزار ہوں:وینڈی شرمین

اسلام آباد: امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے پاک امریکا تعلقات پر بہترین خدمات کی انجام دہی کیلئے امریکی سفارت کاروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے اپنے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امریکی سفارت کاروں سے ملاقات کرکے بہت خوشی ہوئی۔پیغام میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کہا کہ گزشتہ ہفتے میرے دورۂ پاکستان کے دوران میں نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا بھی دورہ کیا۔ امریکی سفارت خانہ پاکستان اور امریکا کے مابین تعلقات میں اہم کردار ادا کررہا ہے۔

امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کہا کہ میں پاک امریکا شراکت داری میں تعاون فراہم کرنے کیلئے امریکی سفارت کاروں کی انتھک محنت کو سراہتی ہوں کیونکہ آپ نے یہ سب امریکی عوام کی جانب سے پاکستان کیلئے کیا ہے۔

