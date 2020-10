خاندانی سیاست!

شیئر کریں:

زبیر صاحب ہر شام کسی نہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں کافی کی چسکیاں پیتے نظر آتے ہیں۔ اپنے بے مزہ ، پھسپھسے تبصروں میں اس بات کی تسلی کرلیتے ہیں کہ برادر عزیز پر کوئی حرف نہ آئے۔ ان برداران کی ایک کوالفیکیشن یہ بھی ہے کہ یہ جنرل عمر کے بیٹے ہیں۔ جنرل صاحب اپنے وقت کے کامیاب انسان تھے۔ اکثر حاکم وقت کو اپنے مفید مفت مشوروں سے نوازتے رہتے ریٹائر ہوکر بھی چین سے نہ بیٹھے اور اردو زبان کی ترقی اور ترویج کا بیڑہ اٹھالیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بزعم خود پہلی عالمی اردو کانفرس کرائی تھی میں اُس وقت ڈی سی ملتان تھا۔ اس سلسلے میں ایک کتاب ’’اردو زبان مسائل اور امکانات بھی لکھی‘‘ جنرل صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہٰی کو مدعو کیا۔ چوہدری صاحب خود تو نہ گئے مجھے بھیج دیا۔ اتفاق سے میرے پاس سیکرٹری اطلاعات کا قلمدان تھا۔ میں نے وہاں تقریر کی تو ایک ہزار کا مجمعٔ عملاً کھڑا ہوگیا۔ چائے کے وقفے پر لوگ جوق در جوق میرے پاس آئے اور کہا ۔ شاہ صاحب! آپ نے اہل زبان کے منہ بند کر دیے ہیں! میرا خیال تھا کہ جنرل صاحب بھی کچھ نہ کچھ فرمائیں گے۔ (HIS SILENCE WAS DEAFINING IT APPEARED, HE WAS NOT AMUSED)

6: ایک خاندان جس کا بالخصوص ذکر کیا جاسکتا ہے وہ’’ جنوں کے سیّد ‘‘ ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ خیرپور سے لیکر ملتان تک یہ لوگ کسی نہ کسی۔رنگ میں اقتدار میں رہے ہیں۔ حکمران بدل گئے، پارٹیاں عروج و زوال کے ادوار سے گرزیں۔ کئی نشیب و فراز آئے لیکن انکے اقتدار کا سورج کبھی زوال پذیر نہ ہوا۔ پیرا پگاڑا سندھ کے روحانی پیشواہیں پاکستان میں اور بھی کئی پیرخانے ہیں لیکن ان کے مریدان باصفا حروں (Level of lommitment) حسن بن صباح کے فدائین کی طرح منفرد ہے۔ یہ پیر صاحب کے ایک اشارے پر جان دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اگر فرق ہے تو صرف اتنا کہ حسن بن صباح ایک ظالم اور منتقم المزاج انسان تھا۔ پیر صاحب نہایت شریف اور انسان دوست شخصیت ہیں۔ بڑے پیر صاحب مرحوم علی مردان شاہ کی حس مزاح کا تو سارا ملک معترف تھا۔ اپنے آپ کو برملا جی ایچ کیو کا خاص آدمی کہتے تھے جو اتنا غلط بھی نہیںتھا۔ انہوں نے اپنے ایک مرید کو انگلی کے اشارے سے پاکستان کا وزیراعظم بنوا دیا، جب محمد خان جونیجو وزیراعظم بنا تو اس وقت اس کے ساتھ پیر صاحب کی آشیرباد کے علاوہ کوئی ممبر اسمبلی نہ تھا۔ حسن محمود مرحوم پیر صاحب کے برادرنسبتی تھے۔ انہوں نے جونیجوکو کہا کہ ضیاء الحق کو کہہ کر انہیں وزیراعلیٰ پنجاب بنوا دے۔ جونیجو کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایم پی اے نہیں ہے۔ تو تمہارے پاس کتنے ممبر تھے؟ مخدوم صاحب ترت بولے۔ دراصل پیر پگاڑا رشتہ داری کے باوصف نہیں چاہتے تھے کہ خود حسن محمود اس عہدے پر براجمان ہو۔ سیاست کی اپنی منطق ہوتی ہے وہ مخدوم صاحب کی تیزی طرازی، سخت مزاجی سے قدرے خائف رہتے تھے۔ پیر صاحب مرنجاں مرنج انسان تھے۔ ڈارلنگ آف دی میڈیا ہر سال مارچ میں ڈبل مارچ کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ (Ides of march) بہت مشہور ہیں۔ آج کل یہ کام پنڈی کے سیاسی پیر شیخو بابا نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی باتوں میں کتنا وزن ہے، میڈیا والے حظ اٹھاتے ہیں۔ عوام میں بھی کسی حد تک مقبول ہیں۔ بڑے پیر صاحب تو ستاروں کا حال دیکھ کر مستقبل میں جھانکتے تھے، یہ ستاروں کی چال دیکھ کر ’’رانجھاراضی‘‘ کرتے ہیں۔

(7) رحیم یار خان میں سید احمد محمود کا طوطی بولتا ہے، یہ سید حسن محمود کے فرزند اور پیر پگاڑ کے بھتیجے اور موجودہ پیر پگاڑا صبغت اللہ شاہ کے برادر نسبتی ہیں۔ پیر صاحب حکومت کے حلیف ہیں۔ سید احمد محمود نے ن لیگ چھوڑ کر پیپلزپارٹی جوائن کرلی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی اکبر محمود پہلے ق لیگ میںتھے، اب پتہ نہیں کس چراگاہ میں ہیں۔ اکبر محمود کے برادر نسبتی افتخار گیلانی اچ شریف کے پیر ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے۔ یہ بھی حسب ضرورت پارٹیاںبدلتے رہتے ہیں۔ پولیو کی وجہ سے ایک ٹانگ خم کھا گئی لیکن ان کی چالاکی اور ہوشیاری کچھ اور بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے نوادرات اکٹھے کر رکھے ہیں جن کی ہر ضلعی اورڈویژنل افسر کو بالخصوص زیارت کرواتے ہیں۔ قرآن حکیم کے پرانے نسخے، کالی کملی کے کچھ حصے اور حضرت علیؓ کی تلوار ذوالفقار! سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب امیر کی تلوار یہاں کیسے پہنچ گئی کیونکہ اصل تلوار تو استنبول کے ٹوپ کاپی پیلس کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ بہاولپور کے تسنیم نواز گردیزی احمد محمود کے ہم زلف ہیں۔ یہ مرکز میں وزیر صحت رہے۔ پہلے ن لیگ میںتھے، جب میاں صاحب اسیر ہوئے تو ق لیگ جوائن کرلی۔ ان کا مقابلہ خیرپور ٹامیوالی میں ریاض پیرزادہ سے ہوتا ہے۔ آج کل اس کا پلڑا بھاری ہے اور یہ منقار زیر پڑ گئے۔

(8) ملتان کی سیاست کے مدارالہام یوسف رضا گیلانی ہیں، یہ احمد محمود کے پھوپھی زاد اور پیر پگاڑا کے کزن ہیں۔ پہلے جونیجو لیگ میںتھے۔ آج کل پیپلزپارٹی کے سرخیل ہیں۔ فیض نے کہا تھا کہ جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ کئی مرتبہ کوئے یار سے نکل کر سوئے دار تک پہنچے لیکن پھٹے یہ کبھی نہ چڑھے۔ گردن میں پھندا پڑنے سے قبل ہی انہوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ریلوے کے وزیر رہے۔ ریل کے سفر کو صحیح معنوں میں انہوں نے انجوائے کیا۔ ان کے سیلون کی سج دھج دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا کہ راجہ اندر کا دربار لگا ہے۔ ملتان مونی شاہ اندر کا راجہ بیریل تھا۔ ہر حکم کی ہر وقت تعمیل پر آمادہ! دورے پر نکلتے تو ریسٹ ہائوس کی جگہ رات بھی سیلون میں ہی گزارتے کیونکہ میاں نوازشریف نے تمام ریسٹ ہائوسوں میں ان کا داخلہ بند کر رکھا تھا اور اس سلسلے میںضلعی انتظامیہ کو سخت ہدایات دے رکھی تھیں۔ باایں ہمہ صوبے میں ان کا کوئی کام نہ رکتا کیونکہ خاندانی سیاست کارگر ثابت ہوتی۔ احمد محمود بطور وزیر کے ہمیشہ ان کا ممد اور معاون ثابت ہوتا ۔ تسنیم نواز بھی اپنا حصہ ڈالتا۔ ’’غیرقانونی بھرتیوں‘‘ کے جرم میں قید ہوئے۔ ایام اسیری انہوں نے بڑی پامردی سے کاٹے۔ (جاری)