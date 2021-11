وفاقی وزیراطلاعات ونشریات فواد چوہدری کا بابا گرونانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کےلئےآنے والے سکھ یاتریوں کا خیرمقدم۔ہفتہ کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں فوادچوہدری نے کہا کہ بابا گرونانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لئے دنیا بھرسے آٹھ ہزارسے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ فواد چوہدری کا مزید کہنا تھا کہ صوفیا،گرواورجوگیوں کی سرزمین پرسکھ یاتریوں کوخوش آمدید کہتے ہیں۔

More than eight thousand Sikh Yatrees from all over the Globe are arriving in Pak to celebrate the Birth Anniversary of Baba Guru Nanak, welcome to the land of Gurus, Sufis and Yugi’s #GuruNanak https://t.co/ysKLvAjNSh