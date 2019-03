پاکستان کا ایٹمی اسلحہ اور دشمن کے خطرناک عزائم … (۱)

شیئر کریں:

Gorden Robison ایک ایسا صحافی ہے جس نے 20 سال مشرق وسطی میں رہ کر وہاں کے حالات پربہت کچھ لکھا اور اب وہ یونیورسٹی آف Vermont میں پولیٹیکل سائینس کا پروفیسر ہے۔ 4؍نومبر2009 کے گلف نیوز میں گارڈن رابیسن نے اپنے ایک کالم میں لکھا ہے کہ بہت سارے اوباما کے مداح امریکن تو یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے اب تک بہت سارے مثبت اقدام اٹھا ئے ہیں لیکن دوسری طرف صدر کے ناقدین صدر کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ۔ صحافی کی اپنی سوچ بہر حال یہ ہے کہ فی الحال صدر اوباما کی انتظامیہ کو کامیاب یا ناکام قرار دینے کا وقت نہیں آیا اس لیے اس طرح کی کوئی بات کرنا ابھی بہت ہی قبل از وقت ہو گا ۔

اوباما کے سیاسی حریفوں کا خیال ہے کہ اوباما کی ساری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کاوشیں غیر ضروری ہیں اسکے علاوہ کچھ امریکنوں کا خیال ہے کہ بش انتظامیہ کی غلطیوں پر صدر اوباماکا اظہار ندامت بھی امریکہ کیلئے شرمندگی کا باعث بنا لیکن مثبت سوچ اور کشادہ ذہن رکھنے والے امریکن اوباما کی مذکورہ بالا حکمت عملی کو سیاسی بلوغت کہہ کر اسکی تعریف کررہے ہیں۔

تاریخ کے اسباق سے نا آشنا اور سیاسی بصیرت سے عاری کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ امریکہ ایک بڑا طاقتور ملک ہے اس لیے اس کو دوستوں کی اتنی ضرورت نہیں لیکن دور بین اور بین الاقوامی معاملات کی فہم و فراست رکھنے والے امریکن سمجھتے ہیں کہ امریکہ اچھا بین الاقوامی شہری بن کر ہی اپنے مفادات کا بہترتحفظ کر سکتا ہے۔

عقلمند امریکن اوباما انتظامیہ کے اس بیان کو بھی خوش آئندکہتے ہیں جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کو مقبوضہ علاقوں میں بستیاں نہیں بنانی چاہییں اسی طرح شام اور ایران کیساتھ مذاکرات کی پالیسی اور رابطوں کو بھی اوباما کی ایک اچھی حکمت عملی سمجھا جا رہا ہے ۔ عراق کے حکومتی معاملات سے امریکی فوج کی دوری بھی ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔ گارڈن رابیسن نے لکھا :۔

\\\"It is not necessary that one be loved, and (let\\\'s be honest) it can be useful to be feared. But nothing replaces being respected; and respect is something one earns.\\\"

یعنی یہ ضروری نہیں کہ دوسرے آپ سے محبت کریں اور دیانت دارانہ رائے تو یہ ہے کہ اگر دوسرے آپ سے ڈریں تووہ زیادہ بہتر ہے ۔ لیکن محبت یا ڈرکی بجائے اگر دوسروں کی نگا ہ میں آپ کیلئے حقیقی عزت و احترام ہو تو اس کاتو کوئی جواب ہی نہیں اور عزت ایسی چیز ہے جو مفت میں نہیں ملتی اس کو کمانا پڑتا ہے۔

قارئین ! امریکہ بین الاقوامی برادری کی نگاہوں میں عزت اس وقت کمائے گا جب بین الاقوامی قوانین کا پاس کریگا اور دوسری قوموں کو جینے کا حق دینے پر رضامند ہو جائیگا۔ اگر امریکہ جیسا بہت بڑا اور طاقتور ملک اسرائیل جیسے جارح اور غاصب ملک کو اپنی گود میں بٹھا کراسکے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا رہے گا اور فلسطینیوں، کشمیریوں‘ عراقیوں اور افغانوں کی انصاف کے حصول میں مددکرنے کی بجائے خود بندوق کی نوک پر کچھ ممالک پر قابض ہو جائیگا تو پھر امریکہ کیخلاف بین الاقوامی نفرت کے ابھار کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟

تاریخ کے اوراق بڑے بڑے جابر اور ظالم حاکموں کے اندوہناک انجام کی داستانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک وقت پوری دنیا پر چھائی ہوئی رومن ایمپائر دنیا کے نقشے سے ایسے غائب ہوئی کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، ہٹلر جیسے بڑے بڑے سورما اپنی سلطنتوں سمیت ختم ہو گئے اب اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے اقوام متحدہ کا ادارہ بنا ہی لیا ہے تو اس کو بغیر خوف و خطر کام کرنے دینا چاہیے اور ویٹو کی لعنت بھی ختم ہونی چاہیے تا کہ قوموں کو انصاف ملے ۔

قارئین اقوام متحدہ کے قیام سے قبل موجود، ’’لیگ آف نیشن‘‘ کے متعلق غالباً روسی لیڈر لینن نے کہا تھا :

\\\"It is thieves\\\' kitchen\\\" یعنی یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے ۔

موجودہ اقوام متحدہ اور خصوصاً سلامتی کونسل نے ابھی تک اس سے بہتر ریمارکس کمانے کیلئے کوئی کاوش نہیں کی۔

قارئین! اس وقت افغانستان سے متعلق امریکی انتظامیہ کی سوچ میں بہت تضاد ہے ، نائب صدر بیڈن اور انکے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں \\\"Counter Terrorist\\\" یعنی صرف دہشت گرد مخالف حکمت عملی اپنانی چاہیے جس کیمطابق امریکہ موجودہ فوج کیساتھ صرف القاعدہ کے پاکستان‘ افغانستان سرحد پر موجود ٹھاکانوں پر ہوائی حملے کرے تا کہ اس کی کمر ٹوٹے۔

دوسری طرف جنرل میک کرسٹل ، جو افغانستان میں اتحادی افواج کے کمانڈر ہیں ، کا خیال ہے کہ ہمیں \\\"Counter Insurgency\\\" یعنی ملک کیخلاف مسلح بغاوت کو کچلنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونا چاہیے‘ جس کیلئے 40000 مزید فوجی افغانستان میں درکار ہیں جو شہری آبادیوں سے القاعدہ اور طالبان شدت پسندوں کو نکالیں گے اور افغان حکومت کو مضبوط کرنے کیلئے انکی فوج اور پولیس کو ٹریننگ دینگے اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو موثر بنائیں گے۔

مغربی مفکر Patrick Seal مذکورہ بالا دونوں حکمت عملیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے :۔

\\\"It is by no means clear, however, that either of these strategies - or compromise between them - will stave off defeat for the US and its NATO allies.\\\"

یعنی یہ بہر حال بالکل واضح نہیں کہ مذکورہ بالا دونوں حکمت عملیوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کا مجموعہ بھی امریکہ اور اسکے اتحادیوں کو کیسے شکست سے بچا سکتا ہے۔ قارئین! Mathew Hoh ایک سابق امریکی فوجی اور چند ہفتے پہلے تک امریکی وزارت خارجہ کا حاضر نوکری آفیسر تھا جس نے حال ہی میں امریکہ کی افغانستان پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا۔ میتھیو نے اپنے استعفے میں لکھا:۔

’’امریکہ کی موجودہ افغان پالیسی میری سمجھ سے بالا تر ہے اور اس پر میرا یقین بالکل متزلزل ہے میرے خیال میں افغانستان میں امریکی جانی اور مالی نقصانات کا کوئی جواز نہیں چونکہ افغانستان میں اب ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے‘‘

Hoh نے کہا کہ ’’یہ خانہ جنگی ایک طرف شہری، تعلیم یافتہ، امیر ، سیکولر اور ماڈرن لوگوں، اور دوسری طرف دیہاتی ، انپڑھ، مذہبی لوگوں میں (جن کی ملک میں واضح اکثریت ہے) ہو رہی ہے ۔ بہت سے پشتون، مغربی طاقتوں کی افغانستان میں موجودگی کو اپنی سر زمین، ثقافت، مذہب اور روایات پر حملہ تصور کرتے ہیں‘‘… (جاری ہے)