وزیراعظم کایوای اےکےصدرشیخ خلیفہ بن زیدالنہیان کی وفات پراظہار افسوس

وزیراعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید النہیان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہےسماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے افسوس کا اظہار کیا اور لکھا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید النہیان کے انتقال کی خبر سن کر گہرا رنج ہوا، متحدہ عرب امارات نے ایک دور اندیش رہنما اور پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا ہے، ہم یو اے ای کی حکومت اور عوام کے لئے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ مرحوم کی روح کو سکون دے!۔

Deeply grieved to hear about the passing of HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, President of UAE. UAE has lost a visionary leader & Pakistan a great friend. We send our heartfelt condolences & sympathies to the government & people of the UAE. May Allah rest his soul in peace!