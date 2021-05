عید کا موقع ہے ،آئیں فیصلہ کر لیں!

شیئر کریں:

رمضان المبارک اپنے اختتام پر آ پہنچا، بہت ہی خوش نصیب ہو ں گے وہ لوگ جنہوں نے اس مقدس و مبارک ماہ کو اس طرح منایا جیسا کہ حق ہوتا ہے، روزہ صرف فاقے کا نام نہیں، روزہ پوری سائنس ہے۔ اللہ کریم کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان کینسر علاج بارے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر سال بھر میں 20/25 دن دس سے پندرہ گھنٹے معدہ خالی رکھا جائے تو کینسر پیدا کرنے والے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ آج سے 14 سو سال پہلے جو دین ہمارے پیارے نبی پاک ؐ لے کر آئے اس میں روزہ ایک فرض رکن ہو گا۔ جو عبادت بھی ہو گی اور حکمت بھی، عبادت اس لیے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی پنہاں ہوتی ہے اور روزہ سحری سے لے کر افطاری تک کچھ نہ کھانے یا بھوکا رہنے کا نام نہیں، جبکہ اس کی اصلی روح یہ ہے کہ ہماری زبان بھی پاک رہے اور آنکھیں بھی محفوظ رہیں۔ کسی غلط کام کی طرف ہمارے ہاتھ اُٹھیں اور نہ پائوں۔ مل بیٹھ کر کھائیں پئیں اور آنے والی عیدالفطر کے لیے ان لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوں جو استطاعت نہیں رکھتے۔ اگر دل کی گہرائیوں سے اس ماہ کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ جیسا ہمیں مذہب سکھاتا ہے تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ مسلمانوں میں باالخصوص اور دیگر بنی نوع انسان کی مشکلات رہیں۔ اس ماہ میں ہم زکو ٰۃ دیتے ہیں۔ صدقات دیتے ہیں اور فطرانہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے معاشی نظام کو بہتر کرنے کی طرف بہت بڑا قدم ہے۔ اپنے ساتھ اوس پڑوس کے لوگوں اور بچوں کہ جن کی کم آمدن ہے ان کے لیے بھی نئے کپڑوں کا اہتمام کریں۔ ہر روز سحری اور افطاری کے وقت ان لوگوں کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کریں۔ اور حکمت اس طرح کہ 30 یوم کی یہ مشق ہمیں پورے سال اچھے کام کرنے کے لیے راغب کرتی رہتی ہے۔ ہر غلط کام کرنے سے پہلے ایک بار سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے اور طبی نقطہ نظر سے فوائد اپنی جگہ ہیں۔ میں ابھی کل ہی بن گووین یونیورسٹی کے معروف پروفیسر موشے شیرون جو اسرائیل کے معروف تاریخ دان ہیں انکا لیکچر سن رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی پاکؐ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ان کا نام مصطفی رکھا گیا گو اور نام بھی تھے مگر اگر مصطفی کے عربی میں معنی دیکھیں جائیں تو اس کا مطلب ہے منتخب شدہ (selected) حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور پیغمبر آئے جو اپنی کمیونٹی، قوم یا بستی کے بہترین تھے مگر جب اللہ نے اپنا دین مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے بہترین یعنی (The Best of best) کو بھیجا۔ اور وہ صرف مکہ مکرمہ کے لوگوں میں بہترین نہیں تھے بلکہ پورے کرہ ارض کے لیے بہترین تھے۔ اور اسی طرح ان کے ذریعے اسلام بھیجا گیا۔ جو ایک مذہب کا نام نہیں ایک کلچر، ایک نظام اور ایک ضابطہ حیات کا نام ہے۔ ہم جوں جوں قرآن پاک پڑھتے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچائی کا سبق ہے۔ سادگی کا سبق ہے۔ خلوص و محبت کا سبق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو اپنا فائنل پیغام اور نبی پاکؐ کو اپنا آخری پیغمبر قرار دیا اور یہ واضح کر دیا کہ اب کوئی مزید پیغمبر نہیں آئے گا یعنی یہاں پر ختم نبوت ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیکچر میں فرماتے ہیں کہ میرے جیسے کم علم آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں کہ میں اسلام کے پیغام پر بات کر سکوں۔ اس کے کچھ پہلو پر تو بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ مگر اس کی پوری حکمت بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ مختصر الفاظ میں اسلام ایک کلچر کا نام ہے جس میں تعلقات اور لیگل سسٹم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور پھر لیگل سسٹم ایسا کہ جو فردِ واحد، سوسائٹی اور ریاست پر کھل کر رہنمائی فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کسی بستی، شہر یا علاقے کا مذہب نہیں یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ تاہم اس میں شامل سلیکٹڈ لوگ ہوں گے۔ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے اور اس کی نظر میں دنیا بھر ایک سٹیٹ ہے اور تمام لوگ اس کے شہری ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی پاکؐ کو پوری دنیا کے لیے محسنِ انسانیت بنا کر بھیجا گیا۔ زبور اور انجیل قرآنی کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ مارکیٹ میں دستیاب یہ دونوں کتابیں غیر تصدیق شدہ ہیں اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ میں قرآن بھیج رہا ہوں جو آخری اور فائنل کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی میں خود ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس مذہب اور کتاب سے بالا کوئی شے نہیں جبکہ یہ رہتی دنیا تک سب سے اوپر اور بلند رہیں گے۔ بقول پروفیسر صاحب کے خوش قسمت لوگ وہی ہوں گے جو کھلے دل سے اسے تسلیم کریں گے اور اصل روح کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ روسی فلاسفر لیوٹالسٹائے کا کہنا ہے ’’اب پوری دنیا میں صرف محمدؐ کے قانون کی ہی حکمرانی ہو گی‘‘ سرتھامس کارلائل فرماتے ہیں ’’لفظ محمدؐ فطرت کی آواز کا نام ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب ہوا ہے دھواں ہے‘‘ دنیا کے نامور دانشور ہینری ہینڈ من کا کہنا ہے ’’محمدؐ ایسے لیڈر تھے کہ جن کے نزدیک ان کا اور ایک عام آدمی کا سٹیٹس ایک تھا۔ انہوں نے کبھی خود اپنی ذات کو مالی مفاد سے نہیں نوازا، یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کا تب بھی ساتھ دیا کہ جب محمدؐ غربت کے حالات کا سامنا کر رہے تھے اور تب بھی ان کے اعتماد کا پیمانہ وہی تھا کہ جب محمدؐ ایک عظیم سلطنت کے شہنشاہ تھے۔ فرانسیسی ہیرو نپولین بونا پارٹ لکھ کر گئے ہیں کہ ’’سب سے بہترین مذہب، محمدؐ بن عبداللہ کا مذہب ہے رومن کنگ ہر کولیس کا کہنا ہے ’’اگر میں حضرت محمدؐ کے زمانے میں موجود ہوتا تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پائوں دھوتا‘‘ سر بارسورتھ سمتھ کا فرمانا ہے ’’کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمدؐ کی ذات ہے اور فرانسیسی فلاسفر، اتھانسی دے لامارٹائن نے خوب لکھا ’’اگر غیر معمولی طور پر Genious ہونے کا فیصلہ ان تین چیزوں پہ کیا جائے، عظیم مقصد، انتہائی محدود ذرائع، بے مثال نتیجہ تو کوئی بھی شخص محمدؐ کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا‘‘۔ اور ایڈولف ہٹلر کا کہنا ہے۔ ’’صرف ایک ہی مذہب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں وہ اسلام ہے۔ صرف ایک ہی نبی ہیں جن کی شان کا میں قائل ہوں اور وہ محمدؐ ہیں۔ قارئین : یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہماری عظیم کتاب قرآن اور ہمارے نبی پاکؐ کی شخصیت کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ آئیں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اسی جوش و جذبے کے تحت عیدالفطر منائیں اور اس کے بعد آنے والے وقت کو ایسے گزاریں کہ جس کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ آمین