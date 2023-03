اسلام آباد: شام و ترکیہ کیلئے روانہ کیا گیا پہلا بحری جہاز نصر امدادی سامان لے کر شام پہنچ گیا۔

ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق دونوں ممالک کے لیے این ڈی ایم اے نے ایک ہزار ٹن لوڈ پر مشتمل سامان 28 فروری کو بھیجا.شام کے امدادی سامان میں کمبل، خشک راشن، دوائیں اور گرم کپڑے شامل ہیں۔

The ceremony was attended by Senior most Syrian Naval Command, Syrian Govt Officials incl Edu Min, Governor of Latakia, Pak Amb to Syria, Air Marshal ® Shahid Akhtar, Students & large no of locals. Attendees chanted anthems in bid to express their gratitude for Pakistani nation. pic.twitter.com/7ZPvN9AiSV