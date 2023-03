افغان سیریز کیلیے قومی ٹیم کا اعلان، شاداب خان کپتان مقرر

پی سی بی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کردیا جس میں شاداب خان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے افغانستان کے خلاف 3 میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے بابراعظم، محمد رضوان، فخرزمان، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو آرام دیا گیا ہے اور زیادہ تر نئے کھلاڑیوں کو موقع فراہم کیا گیا ہے جب کہ عماد وسیم اور اعظم خان کی اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔اعلان کردہ اسکواڈ میں عبداللہ شفیق، اعظم خان، فہیم اشرف،افتخاراحمد، نسیم شاہ، صائم ایوب، شان مسعود،طیب طاہر، زمان خان، احسان اللہ، عماد وسیم، محمد حارث، محمد نواز اور محمد وسیم جونیئر شامل ہیں۔چیف سلیکٹر کے مطابق ریزرو کھلاڑیوں میں ابرار احمد، حسیب اللہ اور اسامہ میر شامل ہیں۔

???? Pakistan squad for T20I series against Afghanistan in Sharjah ????#AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/gzObBOQ25K