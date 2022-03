کراچی ٹیسٹ: آسٹریلیا کی چار وکٹیں گر گئیں

پاکستان کے خلاف تین میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ کے دوسرے روز آسٹریلیا نے چار وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنا لیے۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلیا کے کپتان کمنز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

سلامی بیٹر ڈیوڈ وارنر فہیم اشرف کی گیند کا نشانہ بنے جب کہ لبوشین بغیر کوئی رنز بنائے رن آوٹ ہو گئے۔عثمان خواجہ نے پنڈی ٹیسٹ کی فارم کا تسلسل جاری رکھا اور شاندار سنچری اسکور کی۔ انہوں نے ناقابل شکست 127 رنز اسکور کئے۔ان کے علاوہ اسٹیو اسمتھ نے 72 رنز بنائے جنہیں پہلے روز کے اختتام لمحات میں حسن علی نے آوٹ کیا۔

Is this one of the greatest slip catches ever? ????#BoysReadyHain l #PAKvAUS pic.twitter.com/5NBNiophW0