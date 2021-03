 محتسب دفاتر اور کارکردگی

شیئر کریں:

عرصے قبل ایک نعرہ " انصاف آپ کی دہلیز پر" کو بارہا سنا مگر اس کی عملی شکل کوئی زیادہ واضح نہیں تھی جب تک بذاتِ خود وفاقی محتسب کے دفتر میں عاصمہ جہانگیر کی معاونت میں جیل ریفارمز پر کام کیا۔ایک لکھاری کی حیثیت سے میرے لیے یہ مناسب ہے کہ میں وطنِ عزیز میں عوام الناس کو دی گئی سہولتوں اور عدالتوں کے بے جا بوجھ کو کم کرنے میں معاون اداروں کا ذکر کروں او ان پر اعتماد اور یقین کا پرچار کروں۔ محتسب کی باقاعدہ ابتدائی تاریخ BC 221 کے زمانے سے چائنہ میں کن بادشاہت Quin Dynasty اور کوریا میں جوزسان بادشاہت Josen Dynasty سے ملتی ہے جہاں بے چہرہ، بے دردی حکومتی کارندے بادشاہت کے مختلف صوبوں میں تعین کیے جاتے جو حکومتی اداروں اور عوام الناس کے مابین ہونے والی قانونی خلاف ورزیوں اور زیادتیوں کا علم رکھتے اور بادشاہ کو اس کے تدارک اور حل کے لیے رپورٹ پیش کرتے۔1809 میں جدید دنیا کے پہلے اومبڈسمن لارس اگسٹن (LARS AUGASTIN) کا ذکر ملتا ہے جس کا تعلق سو بذن سے تھا۔ اسی طرح 2003 میں آئر لینڈ کی پہلی خاتون اومبڈسمن کا چنائو کیا گیا تو اُسے صنفی تعصف کا سامنا کرنا پڑا جس کے جواب میں اُس نے ایک تاریخی جملہ کہا؛۔

I will be an ombudsman but I will have no difficulty in being refered to as either.

میں اومبڈسمن ہوں مگر مجھے عورت / مرد دونوں کی نسبت اختیار کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔وطن عزیز میں 1972 میں آرٹیکل 276 کے تحت عبوری وفاقی محتسب کا دفتر قائم کیاگیا جسے آرٹیکل 270-A کے تحت 1973 کے آئینِ پاکستان کا حصہ بنایا گیا جو 1983 سے اب تک آئینِ پاکستان کے باقاعدہ حصہ کے طور پر سارے ملک میں فعال ہے۔محتسب کے دفاتر میں ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں اور علاقائی دفاتر (Regional Office) لاہور، سکھر، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، کراچی اور حیدر آباد میں ہیں۔ صوبائی محتسب دفاتر پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاوہ خیبر پختونخواہ ہیں۔سلام آباد کے ہیڈ کوارٹر میں؛ 1بینکنگ اومبڈسمن (Banking Ombudsman) 2فیڈرل انشورنس اومبڈسمن (Federal Insurance Ombudsman) کے علاوہ 2010 میں خواتین کے تحفظ ایکٹ (Women Protection Act) کے تحت خصوصی محتسب کا اضافہ کیا گیا جسے اومبڈسپرسن (Ombuds Person) کہا اور لکھا گیا۔ جس کی پیشہ وارانہ ذمہ داری عورت کو جنسی ہراسگی سے محفوظ رکھنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون اومبڈسپرسن مسرت ہلالی صاحبہ متعین ہوئیں۔ اسی طرح بچوں کے تحفظ کے لیے چلڈرن اومبڈسمن کا دفتر 8 مئی 2013 میں کیا گیا۔۔محتسب ایک غیر جانبدار، ثالثی خود مختار آئینی عہدہ ہے جس پر فائز مرد/عورت ملک کے صوبائی ضلعی سطح کے اداروں سمیت مختلف ایجینسیوں کی کارکردگی نظر رکھتے ہیں اور اس میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو ثالثی اور قانونی رائج طریقوں سے حل کرتے ہیں جس کے دائرہ کار میں یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے اور تھانے وغیرہ بھی شامل ہیں۔محتسب کی خدمات عوام الناس کے لیے بغیر کسی فیس اور عدالتی خرچوں سے بھی ماورا ہے۔

سائل ، شکایت کنندہ بغیر وکیل کے بھی درخواست دے سکتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی سہولت بھی میسر ہے جہاں ویب سائیٹ سے لے کر وائس اوور (Voice Over) یعنی آواز کے ذریعے شکایت ریکارڈ کر کے بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت ان خواتین و حضرات کے لیے جو لکھ نہیں سکتے یا ایسے ماحول میں ہوں جہاں تحریر مشکل ہو!محتسب کی جانب سے سیکشن 288 (5) اور مارکیٹ ایکٹ 2000 ایف۔ ایس۔ ایم۔ اے (FSMA) کے تحت کیے گئے فیصلے حتمی ہوتے ہیں اس کے علاوہ غیر متفق اور غیر تسلی بخش فیصلہ کے لیے اپیل صوبے کو گورنر اور بالترتیب صدر کو کی جاتی ہے۔ شکایت سننے اور حل کرنے کی میعاد 30 دن ہے جس میں کاروائی مکمل کر کے اپنے ہیڈ آفس کو کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنا شامل ہے۔ محتسب کے فیصلے کو لاگو کرنے میں عدالتی اختیارات بھی شامل ہیں۔ محتسب کی مدتِ ملازمت 4 سال ہوتی ہے جس میں حالات اور ضرورت کے تحت تبدیلی ممکن ہے۔ادارہ شہریوں اور حکومت کے درمیان پُل کا کردار ادا کرتا ہے۔بہت سی محتسب ایجینسیاں ایف پی او (FPO) فورم آف پاکستان اومبڈسمن کا نام شامل ہے اور ان کے صوبائی کارکن اے او اے (AOA) ایشین اومبڈسمن ایسوسی ایشن (Asian Ombudsman Association) کے علاوہ آئی۔ او۔ اے (International Ombudsman Association) کا حصہ ہیں۔

یاد رہے کہ 1997 کے ایکٹ کے تحت محتسب کا دفتر مندرجہ ذیل احکامات کا مجاز نہیں اور نہ ہی کسی معاملے کی تحقیق اور شکایت سن سکتا ہے ۔1ایسے معاملات جو پہلے سے ہی عدالت میں زیرِ التواء ہوں۔2پاکستانی حکومتی معاملات جو کسی غیر ملکی حکومت کے مابین ہوں۔3ایسے معاملات جو ملکی دفاع بری، بحری اور فضائی فوج سے منسلک اور متعلقہ ہوں۔سیکشن (1) 9 ایکٹ 1997۔ 3گورنمنٹ کا ملازم اپنے ہی ادارے کے خلاف شکایت نہیں کر سکتا بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے ادارے کے خلاف شکایت کرے۔ سیکشن (2) 9 ایکٹ 1997عوام الناس اور حکومت کے درمیان اعتماد اور داد رسی کے لیے کام کرنے والا ادارہ باقاعدہ طور پر ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور OPMIS نام سے موجود ایپ متعارف کرادی ہے۔جو باآسانی ہر اینڈرائیڈ (Android) ٹیکنالوجی والے فون میں لگائی (Install) جا سکتی ہے۔ ایپ کی موجودہ درجہ بندی (Ratings) 4.5 ہے جسے تقریباً ساڑھے چار ستاروں کا حامل کہا جا سکتا ہے جو اب تک پاکستان میں تقریباً پانچ ہزار لوگ اپنے فون میں انسٹال کرچکے ہیں۔

ایک تحقیق کے مطابق پنجاب پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر شکایات کا حامل ہے جس میں سال 2019 میں 18,847 شکایات کو نمٹایا گیا جس میں زیادہ تر شکایات عورتوں اور بچوں سے متعلقہ تھیں۔

آخر میں دو شکایات کے ازالے کا ذکر جو راولپنڈی دفتر سے کیا گیا کرنا مناسب سمجھوں گی کہ اگر کوئی صنفی تعصب کا پہلو کسی قاری (Reader) کے ذہن میں ہو یا کوئی لڑکی غلط فہمی رکھتی ہوکہ دادرسی نہیں ہوگی تو اس کا اعتماد بھی بحال ہو جس کے لیے حالیہ شکایت جو کسی خاتون نے زمین کے معاملات میں پٹواری کے خلاف درخواست دی (نام اور تفصیل قانونی تقاضوں کے مطابق پوشیدہ رکھی گئی ہے) اس کی باقاعدہ تحقیق اراضی ریکارڈ سینٹر راجہ بازار کے افسر سے کی گئی اور معاملے کو 26 جنوری سے 11 فروری کے عرصے میں حل کر دیا گیا۔ دوسری درخواست 18 اگست کو خاتون نے خیابان سرسید میں متعین پولیس افسر کے خلاف دی جسے 2 ستمبر کو حل کر دیا گیا۔اگر اس طرح شنوائی اور دادرسی ہو تو وطنِ عزیز میں عدالتوں پر بے جا بوجھ اور تھانوں میں فضول کی درخواست بازی کی بیخ کنی ممکن ہے۔

