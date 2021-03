شیئر کریں:

صحبتِ صالح تُرا صالح کُند

صحبتِ طالع تُرا طالع کُند

مثل مشہور ہے کہ عطر فروش کے پاس سے خوشبو اور کوئلہ فروش کے پاس سے کالک ملتی ہے ریاستی نظام میں تعلیمی، تربیتی اور کردار سازی کی ذمہ داری حکومتِ وقت پر ہی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ اور ریاست کے بنیادی عناصر اربعہ کے اشتراکِ عمل سے ایسا نظام ترتیب دے جو اپنے شہری کو اچھا انسان بنائے یہ ہی ’’سماجی تبدیلی‘‘ یا ’’سماجی انقلاب‘‘ کا ذریعہ بنے گا ان شاء اللہ .راقم کے پاس مذکورہ بالا تمام نظام ہائے زندگی کے حوالے سے منصوبہِ عمل اور ہوم روک موجود ہے لیکن یہ تحریر اس تفصیل کی متحمل نہیں ہے۔مجوزہ لائحہ عمل اور اشتراکِ عمل کے نتیجے میں گراس روٹ لیول پر ایک ایسا نظام تشکیل پا جائے گا جسکے تحت ایک ٹیم بھی خود بخود میّسر آجائے گی جس کو کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں اور سرکاری مہم جوئی میں مستعد( Activate) کر کے میدانِ عمل میں متحرک کیا جا سکے گا اسکی تازہ ترین مثال کورونا کیلئے غریب اور مستحق افراد کی امداد کیلئے حکومت کوکِن کنِ مسائل سے دوچار ہونا پڑا وہ سب ہمارے سامنے ہے اور راقم کو خاص طور پر اس کا صِرف اندازہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ مسائل حقیقی (Grounds Facts)اور اہم تھے مثلاً غریب اور مستحق افراد کاکوئی ڈیٹا نہیں تھا جیسا تیسا ڈیٹا زکوٰۃ و عُشر کمیٹی یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تھا ان تک ترسیلِ راشن اور رقوم کیلئے کوئی متحرک فورس موجود نہیں تھی اس ڈیٹا کی تصدیق (Verification) کیلئے نادرا پر انحصار تھا نتیجتاً 2 ہفتے سے زائد تصدیق میں لگے وزیر اعظم صاحب نے ’’ ٹائیگر فورس‘‘ ایمرجنسی میں کھڑی کی ٹائیگر فورس کا تجربہ بلحاظ استعداد ِ کاراور اخراجات کیسا رہا یہ وقت ہی بتائے گا اگر مذکورہ مجوزہ اشتراکِ عمل مستعد اور متحرک ہوتاتو ڈیٹا بنک کی تیاری اور راشن و رقوم کی ترسیل و تقسیم چند دنوں اور گھنٹوںکی بات ہوتی مسجد سے زیادہ معتبر اور مستند فہرست تھانے اور یونین کونسل سے ذیادہ مستعد اور متحرک ٹیم امام و خطیبِ کی نگرانی میں حق بحق دادِ رسید کے مصداق100 فیصد مستحقین تک لازماً پہنچتی تساہلی یا نا اہلی یا بد عنوانی کا اندیشہ ذمہ داران کو رہتا ہی ہے کہ بہر حال واسطہ انسانوں سے ہے فرشتوں سے نہیں جبکہ اس اندیشے کو بھی Inter-active Intelligence and surveillance کے ذریعے صفر (Zero )بھی کیا جا سکتا ہے بہر حال یہ راقم کی خوش فہمی ہے جو عمل سے مشروط ہے جب بھی اصلاح احوال کا عمل شروع ہو گا آغاز مشکل ترین مرحلے سے ہو گا عملِ پیہم اور مستقل مزاجی اور موثّر نگرانی کے ذریعے مشکل مرحلے تدریجاً آسانی میں تبدیل ہوں گے ان شاء اللہ

پاکستان کے قیام کے بعد پیدا ہونے والی نسلیں آج 60 اور70 سال کے پیٹے میں ہیں جبکہ نوخیز نسلیں جو 80 اور 90 کی دہائیوں میں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی تیس چالیس سال کی عمروں میں ہیں یہ تمام نسلیں پاکستان کے قیام کی تاریخ اور تحریکِ پاکستان میں قائدِ اعظم کی جہدِ مسلسل کی تاریخ اور اس وقت کی سب سے بڑی ہجرت اور قربانیوں سے ناواقف ہیں قیامِ پاکستان کے بعد آئینی بحرانوں کی تاریخ جاگیرداری اور سرمایہ دار نظام کی ریشہ دوانیاں مارشل لاء کی تاریخ وغیرہ سب آج کی آبادی کی اکثریت سے اوجھل ہے۔’ بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے‘بھٹو کی طلسماتی شخصیت کا میںچشم دید گواہ ہوں اگرچہ میں کبھی بھی بھٹو اور اس کی پارٹی کا حامی اور ووٹر نہیں رہا لیکن اس کے دور کے4 کارنامے ا یسے ہیںجس نے اس کی شخصیت کو امر کیا ہے اوّلاً۔ اس نے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا۔ ثانیا۔ً بڑا اور اہم کارنامہ قادیانیوں کا غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا معاملہ آئینی طور پرطے ہوا۔ ثالثا:ً کہوٹہ پلانٹ کی بنیاد رکھی جو کامیاب ایٹمی دھماکے کا سبب بنا اور رابعاً؛ پاکستان کے مجبور اور محنت کش طبقے کو اعتماد اور زبان دی اور قمیض شلوار کا عوامی سوٹ متعارف کرا کر اقتدار کی غلام گردشوں، محلّات اور5 سٹار ہوٹلز کے دروازے غریب اور محنت کشوں پر کھول دیئے بھٹو کے ویژن سے متعلق ایک اہم بات بلکہ راز جو یہاں افشاں کرنا مناسب ہو گا۔

21ویں صدی کی ابتدا9/11 سے ہوئی اور اس کے بعد امتِ مسلمہ اور مسلم ممالک کاجو حشر نشر ہوا اسکی پیش بینی بھٹو نے 1970 کی دہائی میں کر لی تھی تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ امریکی مفکر ہنری کسنجر جو کہ امریکہ کے وزیرِ خارجہ بھی رہے اور جس نے اپنی وزارتِ خارجہ کے دور میں امریکہ چین تعلقات کی بنیاد ڈالی ہنری کسنجر نے اپنی کتاب اور ایک انٹرویو میں واشگاف بتایا تھا کہ افغان جنگ کے نتیجے میںسوویت یونین کی شکست و ریخت کے بعد مغربی طاقتوں کیلئے بڑا خطرہ اسلام کی نشاطِ ثانیہ اور اسلامی قوتیں ہونگیںاور مغرب کو ابھی سے اس کی روک تھام کی منصوبہ بندی کرنا ہو گی بھٹو نے اس پر بطورِ وزیرِ اعظم از خود وقت لے کرمشہور عالمی مفکرسید ابو الاعلیٰ مودودیؒ سے ملاقات کی اور انہیں رازدارانہ انداز سے اعتماد میں لے کرہنری کسنجر کے خیالات پر مشورہ کیا اور اس حوالے سے مشترکہ سوچ بچار کرنے اور حکمتِ عملی تیار کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کیں۔مولانامودودیؒ نے وزیرِ اعظم بھٹو کی بات چیت سے متعلق اپنے قریب ترین رفقاء کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان سے مشورہ کیا اب اس کو کیا کہیئے سوئے اتفاق ہی کہیے کہ اُن افراد میں ایک رفیق کار نے اس بات کو ایک سیاسی جلسے میں ایک خاص انداز سے بیان کر دیا جو ظاہر بات ہے کہ وزیرِ اعظم بھٹو تک اس خبر کو جانا تھا اور چلی گئی بھٹو نے اس پر دکھی دل کے ساتھ جو تبصرہ کیا اس کے الفاظ جو بھی ہوںمفہوم یہ تھا کہ’’ میں اب کس پر اعتماد کروں‘‘ اس واقعے سے راقم کو جو بات پہلے سے معلوم اور مشاہدے میں تھی اسکو مزید تقویت ملی کہ ہر طرح کی اور ہر سطح کی قیادت کے گرد نادان دوستوں کا حلقہ ضرور ہوتا ہے جو اپنی مخصوص صلاحیت کی بنا پر قیادت کا قرب حاصل کر لیتا ہے وہ قیادت خواہ سیاسی ہویا غیر سیاسی حکمران طبقے سے تعلق ہویا غیر حکمران طبقے سے یا مذہبی پیشوائی قیادت ہو ایسا ہر دور میں ہوتاآیا ہے کل بھی تھا ۔آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہو گا اِلاّ یہ کہ قیادت خود ہی اس کا کوئی علاج کرے۔

1973 میں جب آئین پاکستان بنایا گیا تو پاکستان میں بعض علاقے بہت پسماندہ تھے تعلیمی سہولیات موجود نہ تھیں تقریباً50 سال گزرنے کے بعد اب تعلیمی سہولیات تمام جگہ میّسر ہیںاور تعلیم کے یکساں مواقع بھی پوری آبادی کو حاصل ہیں چنانچہ کوٹہ سسٹم نہ صِرف غیر ضروری ہے بلکہ صلاحیّت اور میرٹ کا قاتل ہے تعلیمی اداروں کو تعلیم کے ساتھ تربیت اور کردار سازی کرنا چاہئے تھی لیکن وہاں بھی محض تعلیمی اسناد(ڈگریوں)کی تقسیم برائے ’’ تابناک مستقبل‘‘ جاری ہے لیکن دنیائے عالم کا تعلیمی نظام کردار سازی ، شخصیّت سازی اورتربیت سے عاری ہے چنانچہ اقوامِ متحدہ کی تنظیم کو بھی اس سنگین معاملے کو ہاتھ میں لینا چاہیئے اورTake up کرنا چاہیئے۔انسانی حقوق کی بے شمار تنظیمیں انسانی حقوق کی بات تو کرتی نظر آتی ہیںلیکن ’انسان سازی‘’ کردار سازی‘ کے ایجنڈے سے وہ بھی عاری ہیں یہ نکتہ کون سمجھے یا سمجھائے کہ حقوق صِرف ’’انسان‘‘ کے ہوتے ہیں انسانی روپ میں حیوان کا کوئی حق نہیں ہوتا۔

اقوامِ متحدہ کی تنظیم کو ’ اچھا انسان‘ بنانے کے پروگرام کو اپنے عالمی منشوراور پروگرام میں شامل کرنا چاہئے اور اقوامِ عالم کو ایک لازمی عالمی معاہدے کے تحت ہر ملک کی حکومت کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے شہری کے’اچھا انسان‘ بنانے کا منصوبہ عمل تشکیل دے اور اس پر عمل درآمد کرائے۔ اچھے انسان کو ہی حقِ نمائندگی ملے اور حقِ حکمرانی بھی۔ جو انسان اچھا نہیں ہے اسکو نہ کسی کی نمائندگی کا حق ہے اورنہ حکمرانی کا۔اقوامِ متحدہ کی تنظیم کو کوروناکی عالمی وبا(Pandemic) پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے شدید تنبیہ سمجھتے ہوئے عالمی طاقتوں خصوصاً ویٹو پاورز اور جی ایٹ ممالک کی جانب گزشتہ دو تین عشروں سے جاری انسانیت کے خلاف مظالم اور اقدامات پر معذرت اور آئندہ کیلئے پُر امن رہنے اور بقائے باہمی کے اصول پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے۔ تاکہ انسانیت سکون اور اطمینان سے زندگی بسر کر سکے۔پاکستان کا معاملہ خاص طو پر حاکمِ وقت کیلئے درسِ عبرت ہے پاکستان عالمِ اسلام کی قوت اور مان ہے حالیہ3 مہینوں میں آفاتِ سماوی سایہ فگن ہیں ایک کرونا دوسری بے موسم کی بارشیں جو گندم کی فصلوں کی تباہی کا باعث بنی ہیں۔

او ر تیسری ٹڈی دل کے حملے۔ یہ تینوں عذاب نہ سہی تنبیہاتِ الٰہی یقیناً ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان کو محفوظ اور مامون رکھنے پر قادر ہے انگریزی محاورے کے مطابق It's never too late۔ چنانچہ حاکمِ وقت کے عزم کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرح بنانا اور چلاناہے، لہٰذاراقم نے یہ لازم جانا کہ وہ اپنے دینی فہم اور انتظامی تجربہ کی بنیاد پرجدید دور سے ہم آہنگ مدینہ کی ریاست کا نقشہ اور ایکشن پلان وزیرِ اعظم پاکستان جناب عمران خان اور مقتدر حلقوں کی خدمت میں پیش کرے سو پیش ہے غور و فکر کی دعوت کے ساتھ یہ تحریر آسمانی صحیفہ ہے نہ حرفِ آخر اجتماعی فکر و دانش کے ذریعے فیصلہ سازی اور عمل درآمد کیلئے یہ ایک جامع ورکنگ پیپر کے طور پر پڑھا اور سمجھا جائے راقم کسی بھی نکتہ کی وضاحت، تشریح اور عملی اقدام اثرات اور ممکنہ نتائج وثمرات پر گفتگو اور پیش بینی کیلئے ہمہ وقت حاضر ہے۔ وماتوفیقی الاًبااللہ