گستاخانہ مواد والی کتابوں کی اشاعت و فروخت پر پابندی ضروری تھی: پرویز الٰہی

لاہور( خصوصی نامہ نگار) سپیکر چودھری پرویزالٰہی نے کہا ہے کہ گستاخانہ مواد والی کتابوں The First Muslim، After the Prophet اور Short History of Islam کی اشاعت و فروخت پر پابندی لگانا بہت ضروری تھا۔ رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ ﷺ، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور تمام اصحاب رسول رضوان اللہ کے ناموس پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ اسلامی و تاریخی حقائق کی غلط انداز میں اشاعت کا راستہ ہمیشہ کیلئے بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹی کی سفارش پر ہوم ڈیپارٹمنٹ نے تینوں کتابوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور مارکیٹ میں موجود ان کتابوں اور دیگر مواد کو فوری طور پر ضبط کرنے کے احکامات کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔