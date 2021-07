بے فائدہ ہے زیست میں احباب کا ہجوم

شیئر کریں:

انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو کبھی دھوکہ نہیں کھائو گے۔اور انسان کبھی غور فرمائے تو پتہ چلتا ہے کہ خواب اور حقیقت میں صرف ایکشن کا فاصلہ ہے جب دل میں خوف خدا ہو اور اللہ پر بھروسہ کامل ہو ارادے پختہ ہوں تو مددِ خدا شامل حال ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ وہ طوفان سے ٹکرانے کو تیار رہتا ہے۔ اور پھر دنیا اسے ہرا نہیں سکتی پھر وہ انسان اپنے کردار کے ساتھ ہوائوں کا رُخ بدل کر قوم کی تقدیربدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کیلئے کہنا پڑتا ہے کہ :

وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے

جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے

جب انسان مشکل حالات اور حالت جنگ میں ہو تو اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس وقت اپنوں میں چھپے غیر آپکے راستے کے پتھر بن جاتے ہیں اور انسان دوستوں کو بے نقاب ہونے پر صرف یہی کہہ سکتا ہے "You too" اور پھر ناکامی کا منہ دیکھ کرسازشی کو دوبارہ تجدید محبت کرتے ہوئے دیکھ کر لگتا ہے:

کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ

ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا

کوئی انسان ہو یا قوم جب مشکل وقت سے نکلتی ہے تو وہ مضبوط ہو کر دنیا میں اپنا لوہا منوانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیں قوموں کی تقدیر صدر یا وزیر اعظم نہیں بلکہ سٹیٹس مین بدلتے ہیں۔ عاجزی و انکساری چھوٹا لفظ ضرور ہے مگر یہ انسانیت کی معراج ہے۔ عاجزی وہ تحفہ ہے جو محبوب خدا ﷺ معراج کی رات خالق کائنات کیلئے لے کر گئے ۔جب کسی عام آدمی یا بادشا ہ میں تکبر اور غرور آجائے تو سمجھ لیں کہ بربادی کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ خواجہ غلام فرید ؒ نے نواب صادق علی کو اپنے ملاز م کو نکالنے پر ایک سطر کا خط لکھا تھا ـ:

ـ’’صادق زیر بن زَبر نہ بن متاں پیش پوندی ہووی۔ غلام فرید‘‘

بچپن سے سنتے آئے تھے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بنے گا۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی تقدیر بدلنے والے کرپشن کے ٹائیگر بن گئے اپنے خاندانوں کی تقدیریں سنوارلیں اور قوم کے مقدر میں بربادی لکھ دی بالآخر پاکستان اور قوم کو دنیا کے مالیاتی اداروں کے اژدھے کے منہ میں ڈال کر تماشے اور سازشیں کرنے میں مسلسل مصرف ہیں ۔ کبھی پاکستانی قوم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھیں گویا کہہ رہی ہیں:

زندگی دیکھ تیرے دیدہء تمسخر کی قسم

ہم تجھے چھوڑنے والے ہیں تماشا نہ بنا

دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہندوستان کے بارڈر کے نزدیک کشمیر میں حکمرانوں کے دو بچے جنھیں سابقہ حکمران سازشوں کے ذریعے دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کیلئے ٹریننگ دے رہے ہیں ۔ ان شاہی بچوں کے پاس کہنے کو سوائے وزیر اعظم پر تنقید کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ یہ غیر محسوس طریقے سے عمران خان کو نا اہل کہہ کر اپنے آقائوں کی نظر کرم کے منتطر ہیں ۔ ایک بچہ سفر پر روانہ ہو گیا ہے انعام صرف اس کا مانگے گا کہ جس نے آپکو "Absolutely not" کہا ہم ان کیخلاف بر سرِ پیکار ہیں اور ہم پشت در پشت آپکے خدمت گزار ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے جھوٹے دعویداروں کی وجہ سے آج تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکا۔قوم کو یاد ہے جب راجیو گاندھی نے پاکستان کا دورہ کیا تو کشمیر کے سارے بورڈ تک غائب ہو گئے تھے یہاں تک کے کشمیر ہائوس کا بورڈ بھی اتر گیا تھا۔ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم دہلی جا کر کشمیری لیڈروں کو نہیں ملے ۔ آصف زرداری صاحب نے کشمیر کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا۔ اب ان کے بچوں نے کشمیر کے الیکشن میں موجودہ حکومت اور مسئلہ کشمیر کو UNمیں بہادری کے ساتھ اٹھانے والے لیڈر کیخلاف تقریریں کر کے کشمیریوں کو دکھی کیا ہے۔ کشمیر کی آزادی کیلئے قومی یکجہتی سب سے زیادہ ضروری ہے ۔ بحیثیت سیاسی کارکن مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج تک سابقہ حکمرانوں اور خاص طور پر انکے نامزد کشمیر کمیٹی کے چیئرمینوں نے سوائے پروٹوکول کو انجوائے کرنے ’’حلوہ اور ککڑ پاڑنے‘‘کے کچھ نہیں کیا ۔ مگر افسوس کے قوم کب ان سے یہ سوال کریگی۔جناب وزیر اعظم صاحب وقت قیمتی ہے۔مگر ہر گھڑی وقت اندازہ کرتا ہے آپکے احساسات ، سوچ، اور آپکی جسمانی حالت کا "So have a nice time always"

"جے کدی مہنگائی ختم کر دیو تے سارے مسئلے حل ہو جان گے"جناب عالی ہر گزرنے والا لمحہ تاریخ بنتا جا رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے تاریخ رقم کرنے کیلئے بھیجا ہے ۔ خوشحال پاکستان کی منزل قریب ہے۔ "keep it up" آپکو کہنا چاہتا ہوں :

عرفی تو می اندیش ز غوغائے رقیباں

آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا

آپ اپنی منزل پر دھیان رکھیں قوم ساتھ ہے۔ اللہ کریم آپ کو اپنی نظر میں رکھیں ۔ آمین۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں :

بے فائدہ ہے زیست میں احباب کا ہجوم

ہو پیکر خلوص تو کافی ہے ایک شخص