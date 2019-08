علامہ محمد اقبال یوروایشستوا اور چوتھا راستہ

شیئر کریں:

1986ء میں پہلی مرتبہ شائع ہونے والی اپنی کتاب ’’جنوبی ایشیا میں اسلام، قومیت اور لیڈر شپ‘‘ میں مشہور پاکستانی سائنسدان اکبر صلاح الدین احمد نے پاکستانی معاشرے کی تشریح کرتے ہوئے ایک دلچسپ ماڈل تجویز کیا ۔ انڈو یورپین تشریحات باقی ماندہ عوامل کو نظرانداز کرنے کے بعد فقط تنظیمی ڈھانچے کی ساخت پر مرکوز ہیں۔

مصنف نے بھی پاکستانی معاشرے کو اپنی اپنی منفرد خصوصیات رکھنے والی تین مختلف کیٹگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم A …رواتی سنی اسلام، عرب کے ساتھ تاریخی تعلقات، سعودی (اور وہابی) اثرات اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ منسلک ہے۔ قسم A میں سماجی اور ثقافتی زندگی کے تمام اصول اسلامی اقدار کے تابع ہیں۔ اکبر صلاح الدین احمد اس سلسلے کی کڑیوں کو اورنگ زیب اور شاہ ولی اللہ سے شروع کرتا اور مولانا مودودی، اُن کی جماعت ’’جماعت اسلامی‘‘ اور اسلامی اصلاحات کرنے والے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ملا دیتا ہے۔

قسم B…اس قسم میں نچلے طبقات اور صوفیا برانڈ کا اسلام شامل ہے۔ وسیع النظر مفہوم میں یہ امتزاج ضدین (syncretism) کے اصولوں پر قائم ایسا معاشرہ ہے جس میں مقامی روایات اسلامی طرز زندگی پر اثرانداز ہوتی ہیں اور تصوف جنم لیتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان میں آباد لسانی گروہوں کی ایک بڑی تعداد بھی معاشرے پر اپنے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ واضح حدود کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسلام کا امتزاج دوسری سیاسی تحاریک ، مثلاً سوشلزم (اس ضمن میں یہاں ایرانی فلسفی علی شریعتی کے ’’سرخ شیعہ ازم‘‘ کا تذکرہ ضروری ہے) کے ساتھ ممکن ہے۔ داراشکوہ، ولی اور غالب جیسی تاریخی شخصیات کا قسم B کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب کہ سیاسی شخصیات میں قابلِ ذکر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اُن کی پیپلز پارٹی ہے۔

قسم C ایک نسبتاً جدید رحجان ہے۔ اس کا تعلق جدیدیت اور مغربی سیاسی روایات (بشمول برطانوی نو آبادیاتی نظام) کی تقلید کے ساتھ ہے۔ اس قسم کا عملی مظاہرہ سیکولرزم اور قوم پرستی ہے، جبکہ اس کے علم برداروں میں محمد علی جناح اور محمد ایوب خان سرفہرست ہیں۔ انعام اللہ خواجہ ان نظریات کے سخت مخالف تھے۔ وہ ا پنی کتاب ’’The Creation of Pakistan ‘‘ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں محمد علی جناح کے خطاب میں یہ الفاظ کہ ’’پاکستان تمام اقلیتوں کا گھر ہے اور تمام مذاہب کے لوگ اپنی رسومات ادا کرنے کے لیے آزاد ہیں‘‘ محض ایک سطر تھی اور ایک خاص تناظر میں کہی گئی تھی۔ انعام اللہ خواجہ کے خیال میں محمد علی جناح ایک مکمل طور پر اسلامی ریاست کے قیام پر یقین رکھتے تھے۔ تاہم اگر اس حقیقت کوملحوظ خاطر رکھا جائے کہ ’’قومیت‘‘ یورپین اشرافیہ کا تصور ہے تو دو قومی نظریے کا تصور محمد علی جناح کو قسم C میں شامل کرنے کا ا یک ٹھوس محرک ہے۔ جدید پاکستان میں اشرافیہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، قسم A کی نمائندگی 70 اور 80 کی دہائیوں کی نسبت زوال پذیر ہے، تصوف کی روایات جاری ہیں اور تضادات روزمرہ کا معمول ہیں۔ سیاسی طاقتیں ان عوامل کی تشریح اپنے اپنے نقطۂ نظر سے کرتی ہیں۔ اکبر صلاح الدین کی دانست میں تمام مذہبی، نسلی اور ریاستی امور کی بحالی تمام تین کیٹگریوں کے درمیان ہم آہنگی سے مشروط ہے۔

تاہم اکبر صلاح الدین کے تئیں محمد اقبال کو کسی ایک بھی کیٹگری سے منسلک نہ کرنا میرے لیے انتہائی اچنبھے کی بات ہے۔ اس امر کو راقم کی غفلت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ محمد اقبال کو ABC کیٹگری میں شامل نہ کرنا اپنی جگہ ایک اہم سوال ہے۔ اقبال کو کیٹگری A میں شامل نہ کرنے کی وجہ غالباً بنیاد پرستوں کے برعکس قرآن کی لفظ بالفظ تشریح کی بجائے اُس کا جدید فلسفیانہ انداز ہے۔ اقبال کو کیٹگری B کے تصوف سے جوڑنا بھی ناممکن ہے کیوں کہ وہ خود صوفیا کو شرعی معاملات/ طریقت میں مداخلت، دنیاوی معاملات سے قطع تعلق کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے (باوجود یکہ وہ رُومی کی شاعری سے متاثر تھے اور رُومی کی شاعری میں تصوف کا عنصر نمایاں تھا)۔ اقبال کو کیٹگری C میں شامل کرنا بھی ناممکن ہے کیوں کہ وہ اسلامی معاشرے کی تجدید نو کے حامی تھے۔

محمد اقبال کے بلند خیالات اور اُن کے عملی نفاذ میں ناکامی کے باوجود اُس کو کسی کیٹگری میں شامل نہ کرنا ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ہم اقبال کو کیٹگری ABC کے امتزاج سے پیدا ہونے والے امتزاج ضدین سے بھی منسوب نہیں کریں گے۔ بلکہ ہم اسے ایک منفرد کیٹگری D کا حق دار ٹھہرائیں گے۔ اکبر صلاح الدین نے اس موضوع پر خاموشی اختیار کی ہے۔ اقبال کا شمار دنیا کے عظیم فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ تاہم ہم اس قیاس پر یقین رکھتے ہیں کہ اقبال کے نظریات کا عملی مظاہرہ مستقبل کا منتظر ہے۔

تاریخ ایسے متعدد واقعات کی گواہ ہے جب فلسفیانہ اور سیاسی خیالات کو زمانۂ حال سے نامطابقت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا لیکن بعدازاں، مستقبل میں ان خیالات کو برحق تسلیم کرنے کے بعد اپنا لیا گیا۔ ’’یوروایشیستوا‘‘ بھی ایک ایسا ہی نظریہ ہے۔ اس نظریے نے تقریباً سو سال قبل یورپ ہجرت کر جانے والے روسی تارکین وطن میں جنم لیا۔ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پُر کرنے کے لیے یورواشیا اقتصادی اتحاد کا قیام اس نظریے کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ قانونی تحفظ کی عدم موجودگی کے باوجود روس کی خارجہ پالیسی میں اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی خواہش واضح دکھائی دیتی ہے۔ تاہم سو سال قبل (1920ء میں شائع ہونے والی نکولائی تروُبِتسکی کی کتاب ’’یورپ اور انسانیت‘‘ کو نقطۂ آغاز تصور کیا جا سکتا ہے) یہ نظریہ روشن، خودرو خیالات کے مجموعے پر مشتمل تھا۔ ان نظریات پر مباحثے منعقد کیے جاتے، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا لیکن اُس دور میں ان کا پنپنا ناممکن تھا کیونکہ اُس وقت دوسرے مقبول نظریات کے درمیان شدید جنگ جاری تھی۔ جس طرح پاکستان کے سماج کو تین کیٹگریز AB اور C میں تقسیم کیا گیا ہے۔

اسی طرح دنیا میں تین مختلف نظریات کا دور دورہ تھا… لبرلزم (مغربی سیکولرزم، نظام سرمایہ داری، پارلیمانی جمہوریت) ، سوشلزم (مارکسزم، کمیونزم، سوویت نظام حکومت) اور نیشنلزم (فاشزم)۔ یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ یوروایشیستوا کے حامی ان تینوں نظریات کے مخالف تھے اور انہیں تباہ کُن قرار دیتے تھے۔ اس نظریے کے علم بردار سوویت یونین کے معرض وجود میں آنے کے فوراً بعد اس کی تباہی کی پیش گوئیاں کرنے لگے تھے۔ اُن کے خیال میں عام لوگوں کی زندگی اور حکومتی معاملات میں مذہب کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان پُرامن ہم بودی کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ یہ تحریک فقط عالمی جنگوں کے درمیان، امن کے دنوں میں اپنا تسلسل قائم رکھ سکی۔ تاہم اس کے پیروکار سوویت یونین میں بھی موجود تھے اور ماڈرن روس میں بھی موجود ہیں۔ اس تناظر میں چوتھے سیاسی نظریے کے موجد فلسفی الیکساندؔردُوگِنؔ کے نظریات خصوصی توجہ کے لائق ہیں۔ یہ نظریہ کلاسیکل یورواشیائی نظریے پر قائم کیا گیا ہے اور تینوں مروجہ تاریخی نظریات (لبرلزم، فاشزم اور کمیونزم) کو مسترد کرتا ہے۔ اگر محمد اقبال ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی خودی (اجتہادِ خودی) کی اہمیت پر زور دیتا تھا تو پروفیسر دُوگِنؔ جرمن فلسفی مارٹنؔ ہائیڈیگرؔ کی اصطلاح ’’خودی‘‘ (Selbet) اور ’’یہ وجود‘‘ (DaSein) سے مستفید ہوتا ہے۔

محمد اقبال زمانۂ طالب علمی میں جرمنی میں قیام کے دوران جرمن فلسفے اور لٹریچر کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ مارٹن ہائیڈیگر اور پاکستانی فلسفی محمد اقبال فریڈرکؔ نٹشے سے متاثر تھے۔ تاہم ہم اس موازنے اور قدرِ مشترک تلاش کرنے میں جلد بازی نہیں کریں گے۔ فی الوقت ہم اس سوال پر اکتفا کریں گے کہ کیا محمد اقبال کو اسلامی نظریات (جب کہ روسی یوروایشیسٹویوں کے نظریات مشرقی عیسائیت ’’آرتھو ڈ وکس‘‘ پر قائم ہیں) پر مرکوز ایشیائی طرز کا یورووایشیستوا کا پیروکار قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال پاکستانی دانشوروں کے ساتھ نہ صرف بامعنی مذاکرات کا دروازہ کھول سکتا ہے بلکہ تیز رفتاری سے تغیر پذیر عالمی حالات کے تناظر میں مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان مثبت تعلقات استوار کرنے کی راہ ہموار کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ (ترجمہ : ڈاکٹر نجم السحر بٹ)