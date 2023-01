چین پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تعاون جاری رکھے گا: چینی سفیر

چینی سفیر نونگ رونگ نے کہا ہے کہ چین پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔

تفصیلات کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے چینی سفیر نونگ رونگ کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ملاقات کے دوران ملاقات میں دوطرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی گئی جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی نے پاک-چین تعلقات کو نئی جہتوں تک پہنچانے میں چین کے سفیر نونگ رونگ کی خدمات کو سراہا ۔

Chinese Ambassador to Pakistan H.E. Nong Rong Noon makes farewell courtesy call on NA Speaker Raja Pervez Ashraf commended for his arduous work in further strengthening all weather strategic cooperative partnership