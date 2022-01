جمہوریت میں عوامی رائے دہی کا احترام

شیئر کریں:

اس سے بڑی قومی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ جس برطانوی جمہوریت کو پاکستان میں متعارف کروانے کیلئے سیاست دان گزشتہ 75 برس سے سیاسی شعبدہ بازیاں دکھانے میں مصروف ہیں‘ قوم اس نظام کا ایک حصہ بھی اب تک سمجھ نہیں پائی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وطن عزیز میں جمہوری سسٹم کامیاب نہ ہونے کی متعدد وجوہات میں سے ایک بڑی اہم وجہ انہی سیاست دانوں میں پایا جانے والا قول و فعل کا وہ تضاد ہے جس نے عوام کی امنگوں اور خوشحالی کی حسرتوں کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ووٹ کے نام پر سادہ لوح عوام کا یہ سیاست دان جس طرح استحصال کررہے ہیں‘ اس پر ملکی جمہوریت شرمسار تو ہے ہی مگر یہ جمہوریت جہاں سے حاصل کی‘ اسے ’’ماں‘‘ کا درجہ دینے والے آج اس لئے حیران و پریشان ہیں کہ انکی دی جمہوریت کو وہ احترام نہیں دیا گیا جس کی انہیں توقع تھی۔

بظاہر تو پاکستان میں جمہوری نظام چل رہا ہے مگر اس نظام کے بارے میں عوام کو جس طرح دھوکے میں رکھا گیا اور جس طرح ووٹ کے نام پر انکے جذبات و احساسات کی توہین کی گئی اسکی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔جہاں سے ہم نے جمہوریت حاصل کی انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ عوام کے ووٹوں کی خریداری کرو۔ سیاست دانوں کو یہ سبق بھی نہیں دیا تھا کہ اپنی ہی پارٹی کے امیدواروں سے وہ ٹکٹ کی قیمت وصول کرلیں۔ جمہوریت کا سبق پڑھانے والوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ دوستی اورا قرباء پروری کے سہارے اپنے سیاسی رسوخ کی بناء پر ایسے افراد کو اہم قومی اداروں کا سربراہ بنا دیا جائے جن کی تعلیم اور قابلیت کا معیار ادارے کی بدنامی کا سبب بنے۔ مگر افسوس کہ ہمارے غیرتربیت یافتہ سیاست دانوں نے اس طرز جمہوریت کا بھی ایسا حشر کیا کہ ہمیں ابھی تک اپنے اصلی نظام کا ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ میں کسی کالم میں پہلے بھی یہ وضاحت کرچکا ہوں کہ قائداعظم محمدعلی جناح علیحدہ اسلامی ریاست کے حامی ہی اس لئے تھے کہ یہاں اسلامی نظام کا مکمل نفاذ ہو ورنہ ہندوستان میں مسلمان تو رہ ہی رہے تھے مگر قائد کی رحلت کے ساتھ ہی بعض مفاد پرست سیاست دانوں نے ’’پارلیمانی جمہوریت‘‘ کو پاکستان کی بقاء کا ضامن قرار دیا اور ایک عام اور سادہ لوح شخص یہ سمجھ بھی نہ سکا کہ ان سیاست دانوں کے اصل مقاصد کیا ہے؟اس سے بڑھ کر مقام افسوس اور کیا ہوگا کہ جہاں سے جمہوریت حاصل کی وہاں کے ہائوس آف پارلیمنٹ میں 650 اراکین اور ہائوس آف لارڈز کے 800 اراکین برطانوی جمہوریت کے استحکام کیلئے عوام کی خدمت اور انکی بنیادی رائے کے پابند ہیں جبکہ ہمارے ہاں تاہنوز ووٹ کی بے حرمتی کا عمل جاری ہے۔ غریب اور سفید پوش آدمی یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ پارلیمانی جمہوریت کہتے کسے ہیں؟ زندہ قومیں چونکہ اپنے کردار و عمل سے پہچانی جاتی ہیں‘ اس لئے ایسی قوموں کو ہی جمہوریت کا علمبردر تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کا ایک انتہائی معمولی سا خاکہ پیش کررہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں ہمارے سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر کو ملکہ برطانیہ نے اعلیٰ برطانوی اعزاز Knighthood سے نوازا ہے جس پر برطانیہ بھر میں شہریوں میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ آپ بھی یقیناً سوچیں گے کہ Sir کے اس خطاب پر برطانوی عوام ٹونی بلیئر کیخلاف آخر کیوں ہو گئے جبکہ یہ اعزاز ملکہ برطانیہ کی جانب سے انہیں دیاگیا۔ 68 سالہ سابق وزیراعظم ٹونی بلیئر کودیئے گئے اس اعزاز کی مخالفت کی بنیادی وجہ 2003ء میں صدام حسین کی حکومت کیخلاف کئے انکے بعض وہ فیصلے تھے جن پر برطانوی عوام کی ایک بڑی تعداد آج بھی ناخوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عراق جنگ کے حوالہ سے انہیں گزشتہ کئی برسوں سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ اس سلسلہ میں 2016ء میں عراق انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں بھی یہ واضح کیا گیا کہ ٹونی بلیئر نے صدام حسین کیخلاف Over payed کارروائی کرتے ہوئے فوجی دستے عراق بھجوائے جبکہ یہ تمام تر صورتحال Based on Flawed تھی۔ انٹیلی جنس اطلاعات کے باوجود وہاں سے Weapons of Mass Destructions نہ مل سکے جس سے برطانیہ کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ میں 179 برطانوی فوجی ہلاک ہوئے جن کے خاندان آج بھی ٹونی بلیئر کے فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کی جانب سے ملنے والے اس اعلیٰ اعزاز پر عراق جنگ میں ہلاک ہونیوالے 20 سالہ آنجہانی لانس کارپل کی والدہ نے گہرے غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے درخواست کی کہ ٹونی بلیئر کو دیئے گئے Sir کے خطاب پر وہ دوبارہ غور کریں۔ اسی طرح دیگر ہلاک ہونیوالے فوجیوں کے لواحقین میں 69 سالہ ویلش کا کہنا ہے کہ ٹونی بلیئر کو سر کے خطاب سے نوازنے کا مطلب جنگ میں ہلاک ہونیوالے سپاہیوں کی قبروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔

دوسری جانب یوکے انڈیپنڈنٹ پارٹی کے سابق سربراہ ’’نائیجل فراج‘‘ نے میل آف لائن میں کہا کہ ٹونی بلیئر کو ’’نائٹ ہوڈ‘‘ ایوارڈ ملنے سے وزیراعظم بورس جانسن پر مزید عوامی دبائو بڑھنے کا خدشہ موجود ہے جبکہ وزیراعظم جانسن کی سرکاری رہائش گاہ 10ڈائوننگ سٹریٹ پر کووڈ کے حوالے سے رکھی پارٹی سکینڈل پہلے ہی بے نقاب ہو چکا ہے۔ سابق وزیر نارمن بیکر کا کہنا ہے کہ اعلیٰ ایوارڈ میرٹ پر عوام کی رائے پرملنے چاہئیں۔

لیبر پارٹی کے لیڈر سر کیتھ پیٹارمر کا کہنا ہے کہ ٹونی بلیئر جو 1997- 2007ء تک وزیراعظم رہے انہوں نے ناردن آئرلینڈ میں امن قائم کیا اس لئے اس اعزاز پر وہ انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دیگر مختلف حلقوں نے بھی ٹونی بلیئر کے حق میں اور انکے خلاف رائے دی ہے مگر اکثریت نے ملکہ کی جانب سے دیئے گئے ایوارڈ پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ مزید عوامی رائے جاننے کیلئے ان کیخلاف ایک Petition بھی جاری کی جاچکی ہے جس میں اب تک 600,000 سے زائد افراد دستخط کرچکے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی بتانا آپ کو ضروری ہے کہ سابق وزیراعظم کو یہ ایوارڈ چونکہ ملکہ نے دیا ہے اس لئے دستخطی مہم کے باوجود اسے ہائوس آف کامن میں زیربحث نہیں لایا جا سکتا۔ نتیجہ کچھ بھی نکلے مگر اس بات کو جھٹلانا اس لئے بھی ممکن نہیں کہ برطانوی جمہوریت میں عوامی رائے کو مقدم سمجھتے ہوئے اس کا ہر حال میں احترام کرنا حکومت کا فرض ہے جبکہ ہمارے ہاں عوامی رائے کا احترام تو دور کی بات‘ لیڈر اپنے کئے فیصلوں کا احترام تک نہیں کرتے۔ قربان ایسی جمہوریت پر! یہاں تک لکھ چکا تھا کہ سانحہ مری کی خبر آگئی اور میرا قلم منجمد ہو گیا۔ 22 افراد کی موت کا ذمہ دار آخر کسے قرار دیں۔