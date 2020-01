اپنی باری کا انتظار کریں

شیئر کریں:

اسلام آباد ڈسٹرک بار کے وکلا کا الیکشن تھا یہاںسردی میں خوب گرما گرمی تھی ۔ ووٹ پول کی اور اپنے دوستوں سے اجازت لے کر بابا کرمو سے ملنے چلا آیا۔ دروازے پر پہنچ کر دستک دی جواب آیا۔دروازہ کھلا ہے ، اندر آ جائو ۔ بابا جی ہیٹر کے قریب بیٹھے سوپ پی رہے تھے۔ہاتھ ملایا ۔کہا آج میں نے ہوم میڈ سوپ بنایا ہے ،لہذا آج کوئی چائے کافی نہیں ملے گی ۔راقم نے پوچھا کون سی قسم کا سوپ بنایا ہے ۔ بتایا مختلف سبزیاں اور چکن کو مکس کر کے سوپ بنایا ہے ۔امید ہے آپ اسے پسند کرو گے ۔ پہلے کپ میں سوپ دیا کہا اگر پسند آئے تو مزیدڈال لینا ۔ورنہ ڈرائی فروٹ پر گزارا کرو مگر پہلی ہی چسکی میں سوپ پسند آیا ۔ پھر باتوں ہی باتوں میں ایک نہیں دو کپ سوپ کے پی لئے ۔بابا کرمو نے کہا آج گپ شپ کا پہلا حصہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے ہو گا اور دوسرا حصہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے ہوگا؟ اس بل پر بابا کرمو نے کہا آرمی ایکٹ کا بل اسمبلی اور سینٹ سے آنکھ جھپکتے ہی پاس ہو گیا ۔ ورنہ عام بل پاس ہونے سے قبل کافی روز زیر بحث رہتا ہے ۔پھر پاس ہوتا ہے مگر یہ بل ایسے پاس نہیں ہوا۔ کوئی بھی بل جب پاس ہوتا ہے اس بل کی مخالفت بھی ہوتی ہے اور حمایت بھی کی جاتی ہے۔ مخالفت کرنے والوں کو اپوزیشن کا نام دیا جاتا ہے لیکن انہیں غدار اور ملک دشمن کہنا جائز نہیں ۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بابا جی سے پوچھا یہ بل پاس ہونے سے قبل سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر ان سب ایک پیج پر تھے ۔ عمران خان جب خود اپوزیشن میں تھے اس وقت اس بل کے مخالف باتیں کرتے تھے مگر اس بل پر سوائے چند ایک کے سب ایک ہی کشتی میں سوار دکھائی دئے ۔ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بل کے خلاف واک آئوٹ کیا لیکن حاصل بزنجو کی جماعت کے چار سینٹر وں نے اس بل کی بھرپور مخالفت کی ۔ راقم کی سینٹرحا صل بزنجو اور سینٹر محمد اکرم بلوچ سے بھی بل پاس ہونے کے بعد بات ہوئی ۔ بتایا گیا کہ ہم نے واک آئوٹ نہیں کیا اسمبلی میں رہ کر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا ۔ یعنی حاصل بزنجو کی واحد جماعت تھی جو کہ اپنے مووقف پر ڈھٹ گئے۔ بابا کرمو نے کہا چلو کوئی تو ایسی سیاسی جماعت تھی جس نے یو ٹرن نہیں لیا۔ اپنے بیانے پر ڈٹے رہے اور اس پر اپنے اتحادیوں سے الگ ہوئے کہا باقی سیاسی جماعتوں نے وہی کچھ کیا جس کی ان سے امید نہ تھی ۔ایسا کرنے پر بعض سیاسی پارٹی لیڈروں نے اور پارٹی ورکروں نے سخت غصے کا اظہار کیا ۔سوشل میڈیا پر خوب ان کی کلاس لی گئی ۔ جھنوں نے احتجاج نہیں کیا حکومت کا ساتھ دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کورٹ کے آڈر کی پاس داری کرتے ہوئے حکومتی بنچوں کا ساتھ دیا ۔ بابا کرمو نے کہا تم وکیل ہو اس پر تمہارا کیا تبصرہ ہے۔کہا میرے خیال میں اس ایکٹ کا آئین کے آرٹیکل 243 آئین پاکستان توسیع کا ذکر نہیں ہے اس کیلئے آئین میں بھی ترمیم کرنا ہو گی یا اس آرٹیکل کو ری پیل repeal) ( کرنا ہو گا ۔سب جانتے ہیں کہ آئین کے مد مقابل کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ آئین کو supreme law of land and mother of all laws کہا جاتاہے ۔ یہ کہنا بھی درست نہیں کہ اسے کسی عدالت میں چیلنچ نہیں کیا جا سکتا ۔ ریاست کے ہر قانون کو عدالت میں چیلنچ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ چپٹر اب بند ہو چکا ہے۔ ایسے لگتا نہیں ۔بابا کرمو نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے میں تو سمجھتا ہو کہ اس بل کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔ ریویو میں جاتے عرض کرتے جناب ماضی کی طرح اسے چلنے دیا جائے تو شائد کام بن جاتا۔ راقم نے کہا بابا جی کہا جاتا ہے کہ یہ بل بھی تو ملکی سلامتی کے حوالے سے اہم تھا ۔ اگر

پاس نہ ہوتا تو دنیا کو ہم کیامنہ دکھاتے ۔ کہا ٹھیک ہے چلو اب ہم دنیا کو منہ تودکھا سکیں گے ۔کہا دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کا منہ کیسا ہے ۔آپ کا سرجھکا ہوا ہے ۔ دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت کیسی ہے۔عوام کو کھانے کو روٹی مل رہی ہے یا نہیں ۔مجھے بتائو اس عوام کا کیا قصور کہ یہ اسمبلیاں یہ سینٹ انہی کی ووٹ سے آباد ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں عوام کے نام پر بنتی ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ ان غریب عوام کے مسائل پر یہ لیڈر ان اسمبلیوں میں آواز نہیں اٹھاتے، ان کے حق میں کوئی بل پاس نہیں کراتے یہی وجہ ہے لیڈروں کے اقتدار سے پہلے ان کے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں اور اقتدار ملنے کے بعد کچھ اور ہو جاتے ہیں ۔ انہیں نہ اپنے وعدوں کا پاس رہتا ہے اور نہ انہیں قول فعل کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے ۔اس کا نقصان حکومتی اداروں کو ہوتا ہے جس سے ہر ادارہ بے لگام ہو جا تا ہے جس کے بعد یہی لگتا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کوئی ان کا والی وارث نہیں۔ پوچھا بابا جی یہ ایران اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کیلئے تیار تھے مگر اب ایسا نہیں لگتا ۔ بابا نے کہا سب جانتے ہیں کہ ایران نے بائیس میزائل مار کر کہہ دیا تھا کہ ہم نے اپنا انتقام امریکہ سے لے لیا ہے اب مزید انتقام نہیں لیں گے ۔ ایران کے اس حملے کے اٹھارہ گھنٹے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ اس حملے سے پہلے ہمیں ایران نے بتا دیا تھا لہذا اس حملے سے ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ۔چار روز بعد ایران بھی مان گیا کہ ایران کے حملے سے امریکہ کی ہلاکتیں نہیں ہوئیں ۔ ٹرمپ نے کہا ایران اب جنگ سے پیچھے ہٹ چکا ہے ایسا کرنا اچھی خبر ہے ۔ بابا کرمو نے کہا ایران اس موقع پر کنفیوز دکھائی دیا ۔ اسی کنفیوزن میںپہلے ایران نے یوکرین کا مسافر جہاز مار گرایا۔جس سے 176 مسافر اور جہاز کا عملہ مارا گیا ۔ شروع میں ایران مانا نہیں تھا مگر چاروز بعد ایران نے کہا انسانی غلطی کی وجہ سے ہم سے ایسا ہوا ہے۔ اب ایران کے اندر حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں ان دو واقعات سے ایران کا امیج دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے ۔ مگر ایران نے ایسا کر کے بہت ا چھا کیا ہے کہ امریکہ سے ٹکر نہیں لی ۔ورنہ لڑائی یک طرفہ ہوتی اب فی الحال جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے ۔ کہا آئو اب ذرا ماضی کو یاد کریں۔ ایران عراق دونوں مسلم ممالک مگر اس کے باوجود دس گیارہ سال تک ایران عراق ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے ۔ اس وقت خیال نہ آیا کہ ہم تو مسلم ممالک ہیں کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ۔ جب آپس میں لڑ لڑ کر نڈھال ہوئے تومختلف ممالک نے مل کر مسلمانوں کے ایک طاقت ور ملک عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ۔ ہم سب اس کو تباہ ہوتا ہوا دیکھتے رہے ۔ اس وقت یہ مسلم ممالک سب اکھٹے ہو جاتے تو آج ایسا نہ ہوتا ۔ اب جو کچھ بھارت کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے ۔ وہ ان مسلم ممالک کو کیا دکھائی نہیں دے رہا ۔ بھارت نے بابری مسجد کو شہید کیا اب اس کی جگہ وہاں مندر بنا رہا ہے ۔ اس پر مسلم ممالک نے بھارت سے کچھ نہیں کہا ۔ الٹا ایک اسلامی ملک نے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مندر اپنی مسلم سرزمین پر بنانے کا اعلان کر دیا ۔ بھارتی وزیراعظم مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا کرفیو لگا دیا ۔انہیں خون میں نہا دیا لیکن اس کے بعد ایک اسلامک ملک نے مودی کو اپنے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ سرخ کارپٹ بچا کر دیا ۔ پاکستان نے بلو چستان میں بندر گاہ بنائی تو ایران نے بھارت کو چاہ بہار بنانے کی اجازت دے دی ۔ جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلم ممالک اکھٹے ہوں ۔ ایسے ہونا بظاہر ایک خواب ہی لگتا ہے ۔بس اب پھر تمام مسلم ممالک اپنی اپنی باری کا انتظار کریں ۔ بابا کرمو نے یہ سب باتیں ایک ہی سانس میں کہہ دیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیں۔ پتہ نہیں باتیں بابا کرمو کی آپ کو اچھی لگیں یا نہیں مگر مجھے ہوم میڈ بابا کرمو کا سوپ بہت پسند آیا۔