شاہد آفریدی نے پی ایس ایل کو الوداع کہہ دیا

پاکستان ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے پی ایس ایل 7 کو الوداع کہہ دیا ہے۔

پاکستان ٹیم کے سابق کپتان اور پی ایس ایل 7 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے شاہد خان آفریدی نے سماجی رابطے کی مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے ایونٹ سے علیحدگی کا اعلان کردیا ہے۔

Good bye to PSL | My body is in serious painhttps://t.co/yyHWSibxlH