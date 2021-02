 حافظ آباد:پرنسپل فاروق احمدکو پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر دی گئی

شیئر کریں:

حافظ آباد(نمائندہ نوائے وقت)حافظ آبادکے ممتاز ماہر تعلیم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کالیکی منڈی کے پرنسپل فاروق احمدکو یونیورسٹی آف لاہور نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کر دی۔ ان کا مقالہ"Problems of the Principals of Government Higher Secondary Schools in Punjab Province and their Repercussions"ـــکے عنوان پر تھا، جو اُنہوں نے ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد بیگ کی زیر نگرانی مکمل کیا۔مذکورہ مقالے کو پاکستان ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے معیار کے مطابق قرار پایا جس پر ڈاکٹرفاروق احمد کو پی ایچ ڈگری سے نواز دیا گیا۔