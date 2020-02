ہتھیاروں کے ڈھیر میں بدلا بھارت !

شیئر کریں:

6 فروری کو اترپردیش کے دارالحکومت لکھنؤمیں ہتھیاروں کی تین روزہ نمائش کا افتتاح کرتے نریندر مودی نے کہا کہ ’’ ہم ایسی رائفل بنا کر اسے تجرباتی طور پر چیک کر رہے ہیں جس کے ذریعے کسی کو بھی چند دنوں کیلئے مکمل طور پر اندھا کیا جا سکتا ہے‘‘۔ اس کے علاوہ بھارتی صدر رام ناتھ کووند اور مودی نے گذشتہ روز بھی وہ لب و لہجہ اپنا یا جو جو کسی طور ان مناصب کے شایانِ شان نہیں ۔

بھارت نے ماضی کی مانند خطے میں ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی دوڑ نئے سرے سے شروع کر دی ہے ۔ اسی تناظر میں ماہرین نے کہا ہے کہ گذشتہ کافی سالوں سے میڈیا کے بعض حلقوں میں یہ تاثرسا بن گیا ہے کہ جنوبی ایشیاء میں جوہری اسلحہ کی موجودگی کا بنیادی سبب پاکستان ہے ۔ اس تاثر کو پختہ کرنے میں عالمی میڈیا خصوصاً بھارتی ذرائع ابلاغ کا خاص کردار رہا ہے جبکہ زمینی حقائق اس سارے تاثر کی سختی سے نفی کرتے ہیں۔ کیونکہ ستمبر 1972 میں ’’ میکسیکو‘‘ میں سولہویں یو این اٹامک انرجی کانفرنس ہوئی جس میں پہلی بار پاکستان کے نمائندہ ’’ منیر احمد ‘‘ نے جنوبی ایشیاء کو جوہری اسلحہ سے پاک قرار دینے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ جس طرح لاطینی امریکہ کو’’ نیوکلیئر ویپن فری زون ‘‘ قرار دینے کی بابت ایک معاہدہ ’’TLATELOLCO TREATY‘‘ ( یہ معاہدہ 14 فروری 1967 کو ہوا جس کے تحت لاطینی امریکہ میں جوہری ہتھیار ممنوعہ قرار پائے ) ہے ۔ اسی طرز پر جنوبی ایشیاء کے ضمن میں بھی کوئی معاہدہ طے پانا چاہیے ۔ اس کے کچھ روز بعد 23 نومبر 1972 کو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کرتے کہا کہ توانائی کے حصول کی خاطر نیو کلیئر انرجی پاکستان کی ضرورت ہے مگر اس معاملے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد بھارت نے 18 مئی 1974 کو ایٹمی تجربہ کیا جسے بھارتی سائنسدانوں نے ’’ Smiling Buddha’’ کا کوڈ نام دیا جبکہ انڈین آرمی نے اس ضمن میں آپریشن ’’ ہیپی کرشنا ‘‘ کا کوڈ استعمال کیا ۔ بھارتی وزارتِ خارجہ نے اسے ’’ پوکھرن ون ‘‘ کہا کیونکہ راجستھان میں جیسلمیر کے مقام ’’ پوکھرن ‘‘ میں یہ ایٹمی تجربہ کیا گیا ۔ اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 29 ویں اجلاس میں 28 اکتوبر 1974 کو پاکستان نے ایک باقاعدہ قرار داد پیش کی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ یو این سیکرٹری جنرل سائوتھ ایشیاء کو’’ نیوکلیئر ویپن فری زون ‘‘ قرار دینے کے حوالے سے متعلقہ ممالک کا اجلاس طلب کریں ۔ جواب میں بھارت نے تعمیری رویہ اختیار کرنے کی بجائے اسی اجلاس میں اپنی جانب سے قرار داد پیش کی جس میں کہا گیا کہ صرف سائوتھ ایشیاء کی بجائے خطے کے سبھی ممالک کو اس دائرہ کار میں لایا جائے ۔ در اصل اس بھارتی موقف کا مقصد پاکستان کی قرار داد کی نفی کرنا تھا ۔ پھر مئی 1980 میں گیارہویں اسلامی سربراہ کانفرنس میں بھی پاکستان نے نیوکلیئر ویپن فری زون کے اپنے اسی موقف کو دہرایا ۔ ستمبر 1985 میں پاکستانی اٹامک انرجی کمیشن کے چیئر مین نے مڈل ایسٹ ، سائوتھ ایشیاء اور افریقہ کو’’ نیوکلیئر ویپن فری زون ‘‘ قرار دینے کی تجویز پیش کی ۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ جولائی 1984 میں مجلسِ شوریٰ میں بھی کیا گیا ۔ پھر1985 میں خارجہ سیکرٹری ’’ نیاز اے نائیک ‘‘ (مرحوم) نے بھی یہ موقف دہرایاجسے بھارت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ۔ 19 مارچ 1998 میں واجپائی کی زیر قیادت BJP حکومت بننے کے محض 50 دنوں کے اندر یعنی گیارہ اور 13 مئی کو بھارت نے ’’ پوکھرن ‘‘ کے مقام پر پانچ ایٹمی دھماکے کیے جنہیں ’’ پوکھرن ٹو ‘‘ اور ’’ آپریشن شکتی کا نام دیا گیا ‘‘ ۔ اس کے فوراً بعد بھارتی حکمرانوں کا لب و لہجہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور تب وزیر دفاع جارج فرنانڈیز نے چین کو بھارت کا دشمن نمبر ایک قرار دیا جبکہ وزیر داخلہ ’’ لعل کرشن ایڈوانی ‘‘ نے کہا کہ ’’اب پاکستان کو بھارت کے ساتھ بدلے ہوئے زمینی حقائق سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے کیونکہ اب بھارت اعلانیہ ایٹمی قوت بن چکا ہے‘‘ ۔

ظاہر سی بات ہے کہ یہ صورت حال پاکستان کے لئے قطعاً ناقابلِ قبول تھی اس لئے عوام و خواص کے بھرپور مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ’’ چاغی ‘‘ کے مقام پر سات ایٹمی دھماکے کیے تا کہ خطے میں طاقت کے توازن کو درست کیا جا سکے جس کے نتیجے میں ہندوستانی حکمرانوں کے طرزِ عمل میں فوری اور واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی اور تقریباً 22برس کا عرصہ گزرنے اور خطے میں بہت سے اتار چڑھائو کے باوجود بھارت کو کھلی جارحیت کا حوصلہ نہیں ہوا اور مبصرین اس کا کریڈٹ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ہی دیتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام علاقے میں امن و استحکام کی ضمانت ہے ۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وسائل اتنے نہیں کہ وہ روایتی ہتھیاروں پر بھارت کی مانند بے حساب خرچ کر سکے اس لئے بھی جوہری ہتھیار پاکستان کی سلامتی کے لئے اشد ضروری ہیں ۔ یوں بھی مودی نے 12 اگست 2014 کو لداخ میں اپنی تقریر کے دوران انتہائی اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے کہا تھا کہ ’’پاکستان روایتی جنگ لڑنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے ۔ ‘‘

اس کے علاوہ بھارت نے پاکستان کو بنجر کرنے کے لئے آبی جارحیت کا جو خوف ناک سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں اور انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کھلے عام پاکستان کے خلاف جارحانہ حکمتِ عملی اپنانے کا ایک سے زائد مرتبہ اعتراف کر چکے ہیں ۔ اس کے ساتھ انڈین آرمی کی ’’ کولڈ سٹارٹ ‘‘ حکمتِ عملی ( جو کسی بھی روایتی جنگ میں ابتدائی 48 گھنٹوں میں خدانخواستہ پاکستان کو بے دست و پا کرنے کا شر انگیز منصوبہ ہے ) بھی وطنِ عزیز کے لئے بڑا خطرہ ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت جوہری حملے کے حوالے سے ’’ NO FIRST USE ‘‘ کی باتوں پر اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے مگر پاکستان بجا طور پر ہندوستانی منفی عزائم کے پیش نظر اس بھارتی جال میں نہیں آ رہا ۔خصوصاً 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو جس طرح یکطرفہ طور پر بھارت نے اپنے اندر ضم کرنے کا شیطانی عمل انجام دیا، اس کے بعد سے تو کسی بھی طور بھارتی عزائم کی بابت کسی خوش فہمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر سطح پر ہر لحاظ سے چوکنا رہا جائے۔ توقع کی جانی چاہیے کہ مندرجہ بالا حقائق کو مدِ نظر رکھتے ہوئے عالمی برادری کے موثر حلقے اور وطنِ عزیز کے باشعور طبقات بھی بھارتی عزائم کا صحیح ادراک کرتے ہوئے اپنا کردار مزید موثر ڈھنگ سے نبھائیں گے ۔