اسلام آباد ( سپیشل رپورٹ) صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دس کتابوں کو اپنی پسندیدہ کتابیں قرار دیا ہے۔ صدر کے قومی ذرائع کے مطابق 2019ء میں صدر کی دس پسندیدہ کتابوں میں سٹیفن ہاکنگ کی کتاب BRIEF ANSWERS TO BIG QUESTIONS شاہ بلیغ الدین احمد کی ’’تجلی‘‘ ایرک ٹوپال کی DEEP MEDICINE الیک راس کی THE INDUSTRIES OF FUTURE شامل ہیں۔