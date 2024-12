حضرت محمدؐ کی حیات مبارکہ اور پہاڑ

Share on Twitter

Share on Facebook

میں وی جاناں ڈھوک سجن دی

نال میرے کوئی چلے

مکہ معظمہ سے ہم ہجرہ روٹ کے ذریعے عازمِ مدینہ ہوئے۔ شاداب ہمیں راستے میںہجرت کے ممکنہ آثار کے متعلق بتاتا رہا۔ ہماری پُرنم آنکھیں راستے کی کٹھنائیوں، بے آب و گیاہ اور لاوہ سے سیاہ ہوئے پتھروں اور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان گزرنے والے راستوں کو دیکھتی رہیں لیکن چشمِ تصور ان تمام صعوبتوں کا ادراک کرنے سے قاصر رہی جو ہجرت کے اس پرخطر سفر میں نبیٔ محتشم کو پیش آئی ہونگی۔ آج بھی اس پرہول مسافت کو اسی بے سروسامانی کے عالم میں طے کرنے کے لئے چیتے کا جگر چاہئے۔ نہ سائباں نہ سایہ، نہ پانی نہ خوراک، اس دشت و بیاباں میں نہ کوئی مونس نہ ہمدرد،چاروں طرف ایک ہُو کا عالم، ایک سناٹا، ایک وحشت، مشرکین مکہ کے تعاقب کا ہر آن خطرہ، لیکن حضرت محمدﷺ نے ان تمام مشکلات اور خطرات کے باوجود ہجرت کے اس سفر کو مکمل کیا جو روئے زمین پر ایک ایسے انقلاب کا پیش خیمہ تھا جس کا انسانیت صدیوں سے انتظار کر رہی تھی۔

ظلمتوں اور گمراہیوں کے اندھیروں میں سر تا پا غرق اس سسکتی انسانیت نے بڑے عذاب دیکھ رکھے تھے جس میں مزید عذاب سہنے کی بالکل سکت نہ تھی۔ روئے زمین کے باسی طُور کی تجلی اور یدِبیضا کو فراموش کر بیٹھے تھے یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہوتے پہاڑ بھی صرف داستانوں میں موجود تھے اور عیسیٰ کی مسیحائی کے نقوش بھی ان کے اذہان سے محو ہو چکے تھے۔ جہالت کے سیلِ رواں کے سبب کئی اقوام بربادہو چکی تھیں اور اب ان کا نام باقی تھا نہ نشان۔ اب یہ انسانیت اپنی نجات اور بقا چاہتی تھی۔ سوا لاکھ نبوتوں اور رسالتوں کے صدیوں پر محیط طویل اور کٹھن سفر کے بعد رحمتِ عالم کا نزول ہوا جو عالموں کے دوام کا سبب بنے۔ رحمۃ اللعالمینؐ کے درِاقدس کی حاضری کے خیالات میں محو اس شہر کی طرف بڑھ رہے تھے جو وجہِ تخلیقِ کائنات کا مستقل مسکن ٹھہرا۔ مسجد نبویؐ کی طرف قدم بڑھ رہے تھے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ چند منٹ کی پیدل مسافت میں بھی دل یوں چاہ رہا تھا کہ پر لگا کر اڑ کر پہنچ جائیں۔ دربارِ نبویؐ پر حاضری ہوئی تو اشکوں کا ایک سیلِ رواں بہہ نکلا۔ آقا کے دربار میں ندامتوں کے اشک پیش کرنے کے علاوہ اور کچھ تھا بھی نہیں۔ اگلے روز پھر دربارِ رسالت میں حاضری ہوئی۔ اس حاضری کا حال انشاء اللہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ نوائے وقت کے میرے ا یک برخوردار ساتھی ڈائریکٹر مارکیٹنگ بلال محمود بھی عمرہ کے لئے آئے ہوئے تھے اور وہ بھی اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ میں نے انہیں فون ملایا تو خوش قسمتی سے وہ بھی مسجد نبویؐ میں تھے۔ میں نے انہیں اپنی لوکیشن بتائی تو چند ہی منٹ کے اندر وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔ ہم دیر تک کھڑے باتیں کرتے رہے۔ اس مقدس مقام پر یہ ملاقات یادگار رہی۔

آپؐ کی مدنی حیاتِ طیبہ میں پیش آنے والا پہلا معرکہ غزوۂ بدر تھا۔

غزوۂ بدر

17 رمضان2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624ء کو مشرکینِ مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ بدر، مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جس کی وجہ سے یہ وادی بھی بدر کہلائی۔ مجھے میدانِ جنگ کو اپنی اہلیہ اور بیٹے شاداب کے ہمراہ چل پھر کر دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میدانِ بدر کا وہ اونچا مقام جہاں نبی کریمؐ کا عریش (سائبان) تھا اور وہاں مسجد عریش تعمیر ہو چکی ہے، یہ میدانِ جنگ میں اونچا مقام تھا جہاں سے سارا میدان جنگ صاف نظر آتا تھا ۔ اس تدبیراتی اہمیت کی جگہ (Important Tactical Ground) یا (Dominating Ground) سے نبی کریمؐ جنگ کی کمان کر رہے تھے، بلندی پر واقع تھی۔

غزوہ احد

یہ جنگ 15شوال 3 ہجری (جنوری625ء) کو احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 3 کلو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو احد پہاڑ مدینہ منورہ کے سلسلۂ کوہسار سے بالکل علیحدہ ہے۔ مشرق سے مغرب کی طرف یہ ساڑھے سات کلومیٹر کی وسعت میں پھیلا ہوا ہے جبکہ اس کی چوڑائی دو سے تین کلومیٹر ہے، اس کی بلندی 3533 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں نبی کریمؐ نے فرمایا ’’یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں‘‘۔ جبل احد کی قریبی وادی، جس کا نام قناۃ ہے، کے کنارے پر ایک چھوٹا ٹیلہ (Mound) ہے جسے جبل عینین کہتے ہیں۔ اس مقام پر پانی کے دو چشمے تھے جس وجہ سے اس کا نام جبل عینین پڑا لیکن جنگ احد کے بعد اس کا نام تبدیل ہوا اور اسے جبل رماۃ یعنی تیر اندازوں والی پہاڑی کہا جانے لگا۔ اس پہاڑی کے بعد ڈھلوانی زمین ہے۔ یہاں ایک برساتی نالہ بھی ہے۔ عام طور پر یہ وادی خشک رہتی ہے۔ اس وادی کے ساتھ بنو حارثہ، بنو عبدالاشہل اور بنو زعورأ آباد تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کے مطابق جب رسول اللہ نے نماز استسقاء ادا کی تو اس قدر بارش ہوئی کہ ایک ماہ تک وادی قناۃ بڑے زور و شور سے بہتی رہی۔ غزوۂ احد کے مقام کی زیارت کے موقع پر میرے بیٹے سید شاداب حسن نے برساتی نالے کی Approach (حملہ آور ہونے کا راستہ) بھی مجھے دکھائی جہاں سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا۔ میں نے اور شاداب نے جبل عینین پر کھڑے ہو کر پوری غزوۂ احد کو Discuss کیا۔

جبل عینین جنگی نقطۂ نگاہ سے ایک تدبیراتی اہمیت کی جگہ (Important Tactical Ground) ہے جو چاروں طرف کے علاقے کو موثر طور پر Dominate کرتی ہے۔ جبل عینین یا جبلِ رماۃ کی لمبائی 180 میٹر اور چوڑائی 40 میٹر ہے۔ جنگ احد کے موقع پر نبی کریمؐ نے جبل عینین پر حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کی کمان میں پچاس تیراندازوں کو متعین فرما کر ارشاد فرمایا کہ فتح و شکست کسی حال میں بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ پشت کی جانب سے دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے پر مشرکین مکہ کا لشکر درہم برہم ہو کر بھاگنے لگااور مسلمان مالِ غنیمت جمع کرنے لگے تو تیراندازوں سے بھی صبر نہ ہو سکا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، حضرت عبداللہ بن جبیرؓ کے منع کرنے کے باوجود پچاس میں سے چالیس تیرانداز ٹیلے سے اتر کر مالِ غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے۔ صرف دس تیرانداز پہاڑی پر رہ گئے۔

20 سالہ نوجوان خالد بن ولید (ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے)، جو جنگی امور اور حربی چالوں کا ماہر تھا اور اسلامی تاریخ میں واحد جنگجو ہے جس نے مسلم لشکر کو ہزیمت سے دوچار کیا، کی قیادت میں گھڑسواروں نے تین بار جبل عینین کی طرف سے حملہ کیا مگر تیراندازوں نے اسے روکے رکھا۔ جونہی 40 تیرانداز جبل عینین سے نیچے اترے، خالد بن ولید نے (قیاساً) ایک سو گھڑسواروں کے ساتھ میدان جنگ کے بائیں جانب (Left Flanking Approach) سے برساتی نالے کے بیچ سے ہوتے ہوئے جبل عینین کے عقب میں جا کر مسلم سپاہ کو گھیرے (Single Envelopment) میں لے کر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس ناگہانی حملے سے گھبرا گئے اور ان کے پائوں اکھڑ گئے۔ عین اس وقت جب خالد بن ولید بائیں جانب (Left Flank) سے بڑھ رہے تھے تو عکرمہ دائیں جانب احد پہاڑ کے Foothills سے مسلمانوں کی طرف بڑھے لیکن وہ ناکام رہے۔ نبی کریمؐ کے دندان مبارک شہید ہونے کے بعد آپؐ نے احد پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی جہاں آپؐ کے زخم کو دھو کر صاف کیا گیا۔اس جنگ کے نتیجہ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔جنگ احد کے سارے واقعات جبل احد اور جبل عینین کے اردگرد واقع ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خالد بن ولید احد پہاڑ کے پیچھے سے آکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو یہ بات قرین قیاس نہیں ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی اور چوڑائی کے پیش نظر احد پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے میں خالد بن ولید کو(Time and Space میں) کم و بیش 6 گھنٹے لگتے اور اتنی دیر میں میدان جنگ خالی ہو چکا ہوتا۔ لہٰذا قرآئن بتاتے ہیں کہ خالد بن ولید بائیں سمت (Left Flank) سے برساتی نالے کی گہرائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت چابکدستی سے جبل عینین کے عقب سے حملہ آور ہوئے اور Surprise achieve کیا۔ خالد بن ولید کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے عکرمہ اور ابوسفیان نے اپنے Contingents کے ساتھ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔

واقعہ حمراء الاسد

جنگ احد کے اگلے روز حمراء الاسد کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ بھی جبلِ حمراء الاسد (Hamra-al-Asad Mountain) کے دامن میں پیش آیا۔

غزوہ ٔ خندق

یہ غزوہ شوال 5 ہجری بمطابق فروری 627ء میں پیش آیا جب آپؐ کو دشمنوں کی نقل و حمل کا علم ہوا تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ کے مشورے سے دشمن کے آنے والے راستے پر خندق کھود کر اس کا دفاع کرنے کا منصوبہ بنایا اور خود بھی اس خندق کی کھدائی میں بنفسِ نفیس حصہ لیا۔ اس دور میں مدینہ طیبہ پر صرف شمالی جانب سے حملہ ہو سکتا تھا کیونکہ مشرق اور مغرب میں پتھریلے میدان اور جنوب میں کھجوروں کے باغ اور عیر (A'er) پہاڑ تھا چنانچہ شمالی جانب یہ خندق کھودی گئی۔ اس خندق کی لمبائی 5544 میٹر، اوسط چوڑائی 4.62 میٹر اور اوسط گہرائی 3.34 میٹر تھی جو تقریباً 10 دنوں میں مکمل ہوئی۔

مدینہ طیبہ کے دفاع کے لئے آپؐ نے عیر (A'er) پہاڑ جسے عبور کرنا دشمن کے لئے آسان نہیں تھا، کو پشت پررکھ کر جنگی نکتۂ نگاہ سے اپنے عقب کو محفوظ کر لیا تھا۔ جبلِ عیر کی لمبائی 2 ہزار میٹر اور چوڑائی 70 میٹر ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 955 میٹر ہے۔ مدینہ کے شمال میں دشمن کی آمد کے راستے پر آپؐ نے جبل سلع (Mount Salah) جہاں اونچائی کے سبب دور تک نظر رکھی جا سکتی ہے اور Dominating Feature تھا، پر آپؐ نے اپنی کمانڈ پوسٹ قائم کی جہاں اب آپؐ سے منسوب مسجد قائم ہے۔ جبلِ سلع (Mount salah) کا مسجدِ نبویؐ سے فاصلہ تقریباً 500 میٹر ہے۔ اس کی لمبائی ایک ہزار میٹر اور چوڑائی 500 میٹر کے قریب ہے اوربلندی 80 میٹر ہے۔

اس کمان پوسٹ کے نیچے فاصلے پر خندق کی کھدائی کی گئی جو اچھے طریقے سے زیرِنگرانی (Under Observation) تھی۔ چنانچہ اس غزوہ میں جبلِ عیر(A'er) اور جبلِ سلع (Mount Salah) کی بلندی اور آس پاس کی زمین پر غلبہ (Dominance) کو حضور نبی کریمؐ نے تدبیراتی (Tactical) نکتہ نگاہ سے اچھی طرح مسلمانوں کے حق میں استعمال کیا۔ نبی کریمؐ کی کمان پوسٹ کے قریب کھڑے ہو کر میں نے اور شاداب نے جنگ خندق کو Discuss کیا۔ یہ فیصلہ کن جنگ بھی جبلِ سلع اور اس کے اردگرد واقع ہوئی۔ کفارِ مکہ خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن مسلم تیراندازوں کے جوابی حملوں سے ان کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ جن صحابہ کرامؓ کے وہاں خیمے تھے وہاں پر سات مساجد بنا دی گئیں، آج ان میں سے صرف پانچ مساجد باقی ہیں۔ مسجدحضرت ابوبکرؓ شہید ہو گئی اور اب اس کے آثار بھی باقی نہیں ہیں۔ مجھے اپنی اہلیہ نگہت اور بیٹے شاداب کے ہمراہ نبی کریمؐ سے منسوب مسجد میں نوافل ادا کرنے کی توفیق ملی وہیں مسجد الفتح میں ہمیں باجماعت نماز ظہر ادا کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ باقی مساجد حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت علی بن ابی طالبؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت سعد بن معاذؓ (اسے آجکل مسجد فاطمۃ الزہراؓ کہتے ہیں) کے نام سے منسوب ہیں۔

نبی کریمؐ نے غزوۂ خندق میں مدینہ طیّبہ کے دفاع کے لئے وہ تمام اصول و ضوابط اختیار کئے جن کا ادراک صدیوں بعد آنے والے ملٹری کمانڈرز کو ہوا۔ ان اصولوں کو مرتب کیا گیا اور وہ آج کے جدید ترین دور میں بھی ملٹری اکیڈمیزاور تربیتی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ نبی کریمؐ نے دشمن کے ارادہ، تعداد، اسلحہ، وقت ، جگہ، آمد کا متوقع راستہ اور پھیلائو کو مدّنظر رکھ کر حکمت عملی بنائی۔ لڑائی کے علاقے کی زمین کے بارے میں آپؐ نے شاندار حکمتِ عملی اختیار کی اور حضرت سلمان فارسیؓ کی رائے کے مطابق مدینہ طیبہ کے شمالی طرف خندق کی کھدائی کروائی کیونکہ زمینی ساخت کے مطابق مدینہ طیبہ پر حملہ صرف شمالی سمت سے ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپؐ نے جنوب میں عیر (A'er) پہاڑ کو پشت پر رکھتے ہوئے جبلِ سلع پر اپنی کمان پوسٹ قائم کی جو ایک Dominating Feature تھا اور وہاں سے تمام علاقے پر مؤثر نگرانی کی جا سکتی تھی۔ جبلِ سلع کے دامن (تلیٹی) پر آپؐ نے خندق کھدوائی جو مکمل طور پر Under Observation تھی چنانچہ آپؐ نے زمینی ساخت کا بہترین استعمال کیا۔ آپؐ نے اپنی سپاہ کو اس طرح سے ترتیب دیا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو Support کر سکتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے مشرق اور مغرب میں پتھریلے میدان اور جنوب میں کھجوروں کے باغات اور عیر پہاڑ کی وجہ سے دشمن کے حملے کا امکان نہیں تھا چنانچہ یہ سب اطراف محفوظ تھیں، صرف شمالی جانب سے حملہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسیؓ کے مشورے پر اس جانب خندق کھودی گئی۔ اس کے ساتھ جگہ جگہ چوکیاں بنا کر 3 ہزار صحابہ کرامؓ مورچہ بند ہو گئے۔ اس طرح آپؐ نے مدینہ طیبہ کا چاروں طرف سے دفاع مضبوط کر لیا۔

جنگِ خندق اگرچہ ایک دفاعی جنگ تھی لیکن اس میں بھی جارحانہ دفاع کا اصول کارفرما رہا۔ جنگِ خندق کے دوران مستورات کو ایک قلعہ میں اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ ایک یہودی نے مسلمانوں کو مصروفِ جہاد دیکھ کر یہ سمجھا کہ قلعہ پر کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہونگے تو اس نے قلعہ پر حملہ کر دیا یا قلعہ میں کسی تدبیر سے داخل ہو گیا۔ رسولؐ اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے خیمے کی چوب اکھاڑ کر اس زور سے یہوددی کے سر پر ماری کہ وہ مر گیا۔ آپؓ نے اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ اس قلعہ میں مسلمان فوج متعین ہے لہٰذا وہ خوفزدہ ہو گئے اور دوبارہ اس طرف کا رخ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ کفار کا لشکر پوری قوت کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لئے بڑھ رہا تھا کہ اچانک خندق کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے اور وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ خندق کی رکاوٹ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ نبی اکرمؐ نے اپنی اس تدبیر کے ذریعے Surprise حاصل کیا اور دشمن کے سارے اراردوں اور تدبیروں پر پانی پھیر دیا۔جنگِ احزاب میں جب محاصرہ طویل ہو گیا اور ’’کفار‘‘ کی رسد ختم ہونے لگی تو ایک یہودی سردار نے بطور رسد 20 اونٹ مشرکین کی فوج کے لئے بھیجے جو کھجوروں اور ستو پر مشتمل تھی۔ رسولؐ اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو مجاہدین نے اس پر حملہ کر کے ان رسد سے لدے ہوئے اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور اس طرح مشرکین کی رسد کا ر استہ مسدود کر دیا۔