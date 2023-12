الہٰیات اسلامی کی تشکیل جدید

شیئر کریں:



دانش ....حکیم عبدالروف کیانی

hakeemraufkiani47@gmail.com

مسلم یوتھ یونیورسٹی اسلام آباد کے خوبصورت آڈیٹوریم میں گزشتہ دنوں سیمینار افکار شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ؒکے حوالے سے منعقد ہوا۔ ایونٹ مسلم یوتھیونیورسٹی جسے مخفف لفظ” مائییونی“ کے نام سے لکھا اور پ±کارا جاتا ہے کے صدر شعبہ ا±ردو ڈاکٹر عارف فرہاد نے منعقد کروایا۔۔یونی ورسٹی کا ہال ایم فل اور پی ایچ ڈی سکالر سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ۔ صدارت نامور شاعر پروفیسر جلیل عالی اور مہمان خصوصی میںنام ور شاعر ہفت زبان ڈاکٹر مقصود جعفری، ڈاکٹر راشد حمید اور پروفیسر ادریس آزاد تھے۔انہوں نے اپنے خطبہ میں تشکیل جدید الہٰیات اسلامیہ کا مختصر تعارف پیش کیا اور بتایا کہ یہ کتاب علامہ اقبال کے انگریزی زبان میں سات لیکچرز کا مجموعہ ہے اس کتاب میں انہوں نے مذہبِ اسلام کی تعمیرو ترقی کو نئے طرز سے سوچنے کی فکر اور نئی جہتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔پہلا خطبہ علم اور مذہبی مشاہدات، دوسرا خطبہ مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ معیار، تیسرا خطبہ ذات الہٰیہ کا تصور اور حقیقت دعا، چوتھا خطبہ خودی جبر و قدر، حیات بعد الموت ،پانچواں خطبہ اسلامی ثقافت کی روح اور چھٹا خطبہ الاجتہاد فی الاسلام اور ساتواں خطبہ کیا مذہب کا امکان ہے؟ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کتاب کا تعارف اور سیمینار میں شریک مہمانوں کا تعارف کروایا اور مائییونیورسٹی کا شکریہ ادا کیا۔پہلے مقرر پروفیسر ادریس آزاد کو دعوت خطاب دیا گیا انہوں نے ایک گھنٹے سے زائد گفتگو کوصرف تمہیدی پیرائے کا نام دیا۔ سامعین ایک گھنٹے سے زائدوقت میں ان کے لیکچر کے دوران مبہوت ہو کر رہ گئے تھے۔سامعین کے دماغ گہرے فلسفیانہ اور خوبصورت انداز مقررا نہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی سے لے کر آڈیٹوریم میںموجود نشستوں پر بیٹھے سبھی لوگ ہمہ تن گوش محوِ استعجاب تھے۔ قلبی انبساط چہروں سے جھلک رہا تھا۔پروفیسر ادریس آزاد نے اقبالؒ کے مذہبی مشاہدات کے فلسفیانہ معیار کو شرح وبسط کے ساتھ منفرد اور بسیط انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے فلسفہ یونان سے مذہب کی پرکھ کے بجا ئے،مذہب کے ذریعے فلسفہ یونان کے رد کی بات کی۔ اور الہامی علم کو وہبی اور کسبی علم پر فوقیت کا بیان کیا۔انہوں نے بتایا کہ انسانی حوّاس خمسہ کے ذریعے پرکھ کسی صورتصحیح نہیں ہو سکتی۔اورمنطقی اصولوں صحت و صدا قت(Validity and Truth)کامعیار حوّاس خمسہ نہیں ہو سکتے ۔

ایک مثال پیش کی کہ ایک ہی وقت میں اپنا ہاتھ گرم پانی سے نکال کر سر دپانی میں ڈالا جائے تو حسّی اعصاب اس سرد پانی کو گرم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔انہوں نے منطق استقرائ(indeductive Logic) اور منطق استخراجی(Deductive Logic) کے فرق کو بیان کیا۔مغالتوں((Fallacies اور قضیوں(Hypothesis) کا ذکر کیا۔ قضیہ موجبہ کی تفصیلات بیان کیں۔

اور انداز بیان کے ساتھ سامعین کے دماغوں کو ہپنیٹائز ایسے اثرات کے ساتھ جکڑلیا۔ راقم سمیت سبھی ہمہ تن گوش تھے۔ پروفیسر ادریس آزاد نے اقبال کے علم و مذہبی مشاہدات کو فلسفہ یونان کے رد اور الہٰیات اسلامی کی تشکیل جدید کی روشنی میں تو تاریخی سن کی زبانی بار آوری کو سماعتوں میں انڈیلا اور فلسفے کی تاریخ ہیگل، کانٹ، جان لاک،اور دیگر فلاسفر کا بیان کیا۔اس ایک گھنٹے کے بیان کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اب میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی تھی کہ اقبالؒ کے فلسفہ زبان و مکان کو بیان کروں ۔ اور خدا کے وجود کی دلیلوں پر بات کروں گا۔ اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان خصوصی نے اپنی گفتگو کا بھی باور کرایا کہ ہم نے بھی بات کرنی ہے۔یوںآدھ ادھوری گفتگو اورتشنہ علمی کا احساس ہال میں بیٹھے سکالر کو یا س کی ڈبکی لینے پر مجبور کر چکا تھا ۔دوسرے مقرر راشد حمید تھے انہوں نے پہلے مقرر کی علمی بصیرت کی داد دی اور مختصر انداز میں الہٰیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کی حوالے سے بیان کیا۔ اقبال ؒکے عصری علوم اور فلسفہ و مذہبی علوم پر دسترس کے حوالے سے ذکر کیا۔ ڈاکٹر مقصود جعفری جنھو ں نے اپنے خطاب اقبال ؒکی دانش و بینش،ان کے فلسفہ خودی، مذہبی مشاہدات کے فلسفیانہ معیار پر انگریزی زبان میں خطاب کیا اور مختصر پیرائے میں اقبالؒ اور فکر اقبال((Reconstruction of Religious Thoughts in Islam پر بات کی۔پروفیسر جلیل عالی نے اپنے صدارتی خطبے میں کہا کہ اقبال نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کرآج پروفیسر ادریس آزاد ا خطاب سن کر مجھے لگا کہ اقبالؒ کا خواب پورا ہو رہا ہے۔پروفیسر جلیل عالی نے اقبال کے الہٰیات اسلامی کی تشکیل جدید پر واضح انداز میںروشنی ڈالی مسلمانوں کی تاریخ اسلام کے مسئلہ اجتہاد کو فلسفیانہ انداز سے سمجھانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی تابناک تاریخ کو خراج تحسین پیش کیا۔اور کہا کہ تاریخ کے لکھاری ڈاکٹرمبارک کو یہ بات سمجھ میں نہیںآتی اور کچھ لوگ تو فقط مسلمانوں کی تاریخ میں صرف برے پہلوہیتلاش کرتے ہیں اورانہیں اچھائی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ پروفیسر جلیل عالی نے انتہائی مدبرانہ اور دھیمے انداز میں اقبال کے الہٰیات اسلامی کی تشکیل جدید کو اقبال کے ساتھ اپنے اندازسے بیان کیا۔ایسے انداز سے بیان کیا کہ اس میں فلسفیا نہ اندازبھیسا منے آئے اور علمی مدلّل نکات بھی نکھر کر سامنے آئے۔مائییونیورسٹی شعبہ ا±ردو کے پروفیسر ڈاکٹر با قر وسیم نے اقبال کی شان میں منظوم اشعار پیش کیےاور آخر میں مائییونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر غلام یٰسین نے اپنے خطاب میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یونیورسٹی میں ہونے والا یہ سیمینار صدر شعبہ ا±ردو ڈاکٹر عارف فرہاد کا کارنامہ ہے اس سے قبل ایسا پروگرام اور اس قدر حیرت انگیز اجتماع یہاں منعقد نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ میں وائس چانسلر سے گزارش کروں گا کہ وہ شعبہ ا±ردو کے علمی و ادبی سیمینار منعقد کروانےکے حوالے سے مکمل اختیار دے تاکہ یہاںآنے والے تشنگانِ علم کی علمی پیاس کو تسکین ملتی رہے۔