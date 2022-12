 برطانیہ نے سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے پاکستان کو 26ملین پاؤنڈز دئیے:کرسچن ٹرنر

اسلام آباد: پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے کہا ہے کہ برطانیہ نے سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے پاکستان کو 26 ملین پاؤنڈز دئیے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا کہ برطانیہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کیلئے پاکستان کی مالی امداد کر رہا ہے۔

F is for Floods & #ClimateChange: ???????? is helping ???????? #BuildBackBetter from devastating floods through:

1.Humanitarian assistance of £26.5m

2.Facilitating access to climate investment

3.Supporting transition to a climate resilient economy @sherryrehman @ndmapk#AtoZofPK 6/26 pic.twitter.com/37fRxitozF