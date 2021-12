بابری شہادت…جسٹس گوگوئی کا ممکنہ انجام!

شیئر کریں:

یہ امر انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ’’رنجن گوگوئی‘‘، جنہوں نے حال ہی میں اپنی سوانح عمری لکھی ہے، نے ایک خصوصی انٹرویو میں اعتراف کیا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنا موقف لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ موصوف نے اپنی تحریر کردہ کتاب Justice for the Judge: An Autobiography میں تفصیل کے ساتھ بلاواسطہ اور بل واسطہ دونوں ڈھنگ سے بتایا ہے کہ9نومبر 2019کو انہوں نے بابری مسجد کی شہادت پر جو فیصلہ دیا وہ باقی چار ججوں کی مشاورت اور رضا مندی سے دیا تھا اور یہ محض ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔واضح ہو کہ رنجن گوگوئی 3 اکتوبر 2018 سے 17 نومبر 2019 تک چیف جسٹس آف انڈیا کے منصب پر فائز رہے تھے ۔علاوہ ازیں جسٹس گوگوئی نے خود پر لگائے گئے جنسی ہراسانی کے الزامات کو جھوٹا قرار دینے کی ناکام کوشش کی اور اس حوالے سے ایسی گول مول باتیں کیں جن سے موصوف عذر گناہ بدتر ازگناہ کی جیتی جاگتی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔اسی کتاب میں گوگوئی نے یہ ثابت کرنے کی سعی کی کہ انہوں نے رافیل جہاز کے معاملے میں لی گئی اربوں روپے کی رشوت کے الزام سے بھارتی وزیر اعظم مودی کو بری الزامہ قرار دیا ۔یاد رہے کہ بھارتی گانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے بڑی مضبوطی سے شہادتوں اور دلائل سے ثابت کیا تھا کہ ’چوکیدار چور ہے یعنی مودی چور اور بددیانت ہے اور اُس نے چند بڑے بھارتی صنعت کاروں ’امبانی اور اڈ انی‘ سے مل کر رافیل طیاروں کے سودے میں اربوں روپے کا کمیشن کھایا۔ سنجیدہ مبصرین کے مطابق صرف انہی چند واقعات سے بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھارت کی عدلیہ اور جمہوریت کے جو قصیدے کچھ حلقوں کی جانب سے صبح و شام سنائے جاتے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں سے فسانہ طرازی شروع ہوتی ہے۔اسی تناظر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جسٹس گوگوئی کا تعلق ؎ بھارتی صوبے ’’آسام‘‘ سے ہے اور موصوف نے اپنی کتاب کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ چوں کہ ان کا تعلق شمال مشرقی بھارت یعنی 7 Sistersکے پسماندہ علاقوں سے ہے اسی وجہ سے ان کو بدنام کرنے کیلئے بھارت کے دیگر حلقوں میں ان کے خلاف بے بنیاد پروگینڈہ کرکے انہیں رسوا کیا گیا ۔غیر جانبدار حلقوں نے اس سارے معاملے کے پس منظر اور پیش منظر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ در حقیقت مودی حکومت کے سرکردہ افراد کے ٹولے نے 5اگست 2019سے کچھ عرصہ قبل یعنی مئی 2019میں مودی کے دوسری بار لوک سبھا چنائو جیتنے کے فورا بعد ہی یہ طے کر لیا تھا کہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کرکے مقبوضہ کشمیر پر اپنا ناجائز تسلط مستحکم کر لیا جائے اور اس مقصد کے لئے بھلے ہی دہلی سرکار کو کسی بھی حد تک جانا پڑے وہ جائے گی اور اس ضمن میں کسی بھی عالمی دبائو یا مصلحت کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔

اس سلسلے میں ’آپریشن آل آوٹ ‘شروع کیا گیا جس کی سربراہی اجیت ڈوال ،جنرل ببن راوت اور را کی مشترکہ ٹیم کو سونپی گئی جس کے نتیجے میں سیکڑوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں اور سابق بھارتی چیف جسٹس رنجن گوگوئی کو مزید دبائو میں لانے کیلئے ان کی ماتحت اہلکار خاتون کی جانب سے ان پر جنسی ہراسانی کا الزام عائد کیا گیا۔ان کے بقول ’ میں نے اپنا سر اور رسی کا ایک ٹکڑا جسٹس شرد اروند بوبڈے کو دیا تاکہ میرے خلاف جنسی الزامات کے مقدمے کا منصفانہ فیصلہ کیا جا سکے۔‘

یاد رہے کہ موصوف اخلاقی حوالے سے ہمیشہ سے ہی خاصی پستگی کا شکار تھے اور یوں وہ اس جال میں بڑی آسانی سے پھنس گئے۔غالبا یہی وہ لمحات تھے جب مودی سرکار نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور ایک جانب 5اگست2019کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔اسی کے ساتھ 6اگست2019کو بھارتی چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تین ماہ کے اندر اندر بہر صورت بابری مسجد اور رام مندر تنازعے کا حتمی فیصلہ کر دیں گئے اور موصوف کی ریٹائرڈ منٹ نومبر کے تیسرے ہفتے میں طے تھی ۔یوں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گوگوئی کسی خاص مشن کے تحت اس معاملے کو نمٹا کر اس کا کریڈٹ مودی کو دلانے پر تلا ہوا تھا اور اُس نے اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا ۔مگر دوسری جانب یہ بات بھی کسی ستم ظریفی سے کم نہیں کہ اکثر نفسیاتی ماہرین اس امر کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جسٹس گوگوئی ذہنی طور پر جس قدر دبائو میں ہیں اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ آنے والے کچھ مہینوں میں موصوف خودکشی کرلیں۔کیوں کہ حالات و واقعات اس امر کی جانب واضح اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ شخص چوں کہ انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا یوں وہ احساس گناہ میں اس حد تک غرق ہو چکا ہے کہ اپنی ہی پیدا کردہ اس دلدل سے باہر نکلنے کا اسے کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا اور جیسے جیسے وہ ہاتھ پاوں مار رہا ہے ویسے ویسے مزید اس دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔اپنی جانب سے وہ طرح طرح کے حیلے بہانے تراش رہا ہے مگرکوئی بھی اسکے بیانیے کی پذیرائی پر آمادہ نہیں ۔موصوف نے کہا ہے کہ ’’کرپشن اتنی ہی پرانی ہے جتنی معاشرہ۔ کرپشن ایک قابل قبول طرز زندگی بن چکی ہے اور جج آسمان سے نہیں گرتے۔‘‘

بہر کیف اس سارے معاملے کا سرسری سا بھی جائزہ لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ آرایس ایس اور مودی کے بھارت میں انصاف اور قانون محض چند الفاظ کے سوا کچھ بھی نہیں ورگرنہ نہ تو بابری کی شہاد ت کا سانحہ پیش آتا اور نہ ہی افضل گرو کی پھانسی کے ضمن میں بھارتی سپریم کورٹ یہ کہتی کہ ’اگرچہ پھانسی کی سزا دینے کے ٹھوش شواہد نہیں دیے گئے مگر بھارتی عوام کی اکثریت کے احساسات کی تسکین کی خاطر افضل گرو کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے ۔