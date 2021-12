جنرل بپن راوت ہیلی کاپٹر کریش ، حادثہ یا ’’اندر کی کارروائی‘‘ !

شیئر کریں:

بھارت میں 26ویں آرمی چیف جنرل بپن راوت اور انڈین ائیر فورس کے درمیان اختلافات اس وقت سامنے آئے جب 26فروری 2019 ء کو انڈین ائیر فورس کی آزاد کشمیر میں بالا کوٹ کے مقام پر ناکام کارروائی کو انڈین ائیر فورس نے بھارتی میڈیا کے ذریعے آزاد کشمیر میں دہشتگردوں کے مراکز پر کامیاب حملے کے طور پر پیش کیا اور اس کے رد عمل میں پاکستان ائیر فورس نے دوسرے روز دن کی روشنی میں مقبوضہ کشمیر میں چھ مختلف عسکری تنصیبات اور اہم مراکز کے قریب راکٹ داغنے کے بعد بھارت کو پیغام دیا کہ اگر پاکستان چاہتا تو داغے گئے ’’گائڈڈ راکٹ‘‘ اصل اہداف کو آسانی سے تباہ کرسکتے تھے ۔ لیکن پاکستان نے تحمل اور ذمہ داری کو ثبوت دیا ورنہ انڈین آرمی چیف جنرل بپن راوت بھی ہدف بنائے گئے مختلف مقامات میں سے ایک کے قریب موجود تھے ۔ اسی روز پاکستان ائیر فورس کے ہاتھوں انڈین ائیر فورس کے 2 جنگی طیارے آزاد کشمیر کی حدود میں تباہ ہوئے۔ایک طیارے کا ملبہ آزاد کشمیر میں گرا اور اس کا پائلٹ ابھی نندن جنگی قیدی بنالیا گیا ۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین ائیر فورس کے دفاعی نظام نے جانتے بوجھتے یا پھر بدحواسی کے عالم میں طیارہ شکن میزائل کے ذریعے اپنا ہی ایک جنگی ہیلی کاپٹر مار گرایا جس میں انڈین ائیر فورس کے کچھ ہوا باز اور جنرل بپن راوت کے سٹاف میں شامل بریگیڈئیر رینک کا افسر بھی ہلاک ہونے والوںمیں شامل تھا ۔

تاہم بھارت کی فوج اور اس کے تمام خفیہ اداروں کے لئے یہ انکشاف انتہائی پریشان کن تھا کہ پاکستان انڈین آرمی چیف کی نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں موجودگی سے واقف تھا بلکہ وہ کہاں موجود ہے اس کا بھی بخوبی علم رکھتا تھا ۔ 26فروری کو انڈین ائیر فورس نے رات کے اندھیرے میں بالا کوٹ کے ویرانے میں بم گرائے اور تاثر دیا گیا کہ بالا کوٹ میں دہشتگردوں کے 2 مختلف کیمپوں کو نشانہ بناتے ہوئے وہاں موجود سینکڑوں دہشتگردوں کا صفایا کردیا گیا ہے جو بھارت میں داخل ہونے کے انظار میں تھے ۔ بھارت کو 26 فروری کو انڈین ائیرفورس کی ناکام کارروائی اور 27 فروری کو پاکستان ائیر فورس کی طرف سے بھارت کے 2طیارے مار گرانے اور ایک ہوا باز کے کے جنگی قیدی بنائے جانے پر پوری دنیا میں شرمندگی کا سامنا تھا۔ اوپر سے اپنا ہی جنگی ہیلی کاپٹر مار گرایا جانا ایک بڑے صدمے سے کم نہیں تھا ۔ بالا کوٹ پر ہوائی حملے کا منصوبہ اس وقت کے ائیر چیف مارشل بریندر سنگھ دھانوا کے ذہن کا تیار کردہ تھا جس میں بھارتی

وزیراعظم نریندر مودی اور اس دور میں بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی حمایت حاصل تھی جو بالا کوٹ میں کارروائی کو چند ماہ بعد آنے والے انتخابات میں کامیابی کیلئے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ۔آرمی چیف کو اس کارروائی سے باخبر ضرور رکھا گیا لیکن منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا تھا ۔ تاہم جنرل بپن راوت اس اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ضرور شامل تھا جس میں پاکستان کی طرف سے ممکن رد عمل کو مدنظر رکھتے ہوئے جوابی کارروائی کیلئے بھارتی فوج کی

تیاریوں کے بارے میں بات چیت کی گئی تھی ۔بھارت کا خیال تھا کہ اول تو پاکستان زبانی کلامی احتجاج کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا اور اگر پاکستان ائیر فورس نے جوابی حملہ کیا تو بھارتی طیاروں کی طرح رات کے اندھیرے میںکاروائی کی جائے گی۔ لیکن پاکستان نے فوری طور پر دن کی روشنی میں سبق آموز جواب دے کر بھارت کے غبارے کی طرح پھولے ہوئے دفاعی نظام کی ہوا نکال دی تھی۔

عالمی سطح پر ہونے والی بے عزتی اور بھارت میں دفاعی ماہرین کے سوالات کے بعد آرمی چیف بپن راوت و انڈین ائیر چیف کے درمیان پیدا ہونے والے شدید اختلافات کی خبریں بھارتی میڈیا میں گردش کرتی رہیں۔ جنرل بپن راوت کے انڈین ائیر فورس کی پیشہ وارانہ استعداد پر تحفظات کو لیکر انڈین ائیر فورس میںپایا جانے والا غصہ میڈیا کی زینت بنتا ہے ۔مئی 2019 ء میں نریندر مودی اور راشٹریہ سیوک سنگھ کی بھارتی انتخابات میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ کامیابی کو جنرل بپن راوت فوج کے قریبی حلقوں میں اپنی کامیابی بتایا کرتا اور ائیر فورس و نیول چیف کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے رویے کی وجہ سے بھارتی افواج میں پڑنے والی دراڑ پر بھارت میں ریٹائرڈ فوجی و ائیر فورس کے افسران نے متعد مضامین لکھے اور بھارتی افواج میں باہمی عدم اعتمادکوبھارت کیلئے خطرناک قرار دیا ۔ دسمبر 2019ء میں جنرل بپن راوت کی ریٹائرمنٹ قریب آنے پر جب اسے عہدے پر برقرار رکھنے یا فیلڈ مارشل بنائے جانے کی خبریں شائع ہوئیں تو فوج کے ادارے کو سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کے عمل کو بھارت کے اقتدار پر ہندو انتہا پسندوں کے مستقل قبضہ کے طور پر دیکھا جانے لگا تو دوسری طرف نریندر مودی اور بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جنرل بپن راوت کی بھارت کی سلامتی میں خدمات کے پیش نظر اسے بھارت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کیلئے بھارت کی افواج میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ متعارف کرانے کا اعلان کیا اور اس کے 31 دسمبر 2019 ء کو آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد نئے عہدے پر تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ نیا عہدہ بھی جنرل بپن راوت کی خواہش کی پیداوار تھا تاکہ ائیر فورس اور نیوی ان کی کمان میں آجائیں۔

جنرل بپن راوت کی طرف سے یکم جنوری 2020 ء کو چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انڈین ائئر چیف آف اور جنرل بپن راوت کے درمیان فاصلے مزید بڑھ گئے۔ 3 جولائی 2021 ء کو ان اختلافات میں اس وقت مزید شدت آگئی جب جنرل بپن راوت نے ایک تقریب کے دوران انڈین ائیر فورس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کردار بھارت کی بری لڑاکا افواج کے مدد گار یعنی Sporting Arm کے طور پر ہے جیسا کہ فوج میں انجینئرنگ کا شعبہ یا لڑاکا فوج کی مدد کیلئے فوج کے اندر دیگر شعبہ جات موجود ہیں اور اس حوالے سے سب کچھ ’’انڈین ائیر فورس‘ ائیر ڈیفنس چارٹر‘‘ میں تحریر اور طے شدہ ہے۔ جنرل بپن راوت کے اس تبصرے کے جواب میں تقریب کے دوسرے سیشن میں جس کا اہتمام بھارتی تھنک ٹینک ’’گلوبل کائونٹر ٹیرارزم کونسل‘‘(GCTC) نے کر رکھا تھا۔ انڈین ائیر چیف مارشل بھدریہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ائیر فورس مددگار شعبہ نہیں بلکہ ہوائی قوت کے طور پر انڈین ائیر فورس کا جنگ کے دوران کردار بہت وسیع ہے اور اس کی اپنی کمانڈ ہے ۔ مذکورہ تقریب میں مزید بہت کچھ کہا اور سناگیا لیکن جنرل بپن راوت کی ائیرفورس کے بارے میں رائے نے بھارت میںبحث کی شکل ضرور اختیار کرلی۔

8دسمبر 2021ء کو تامل ناڈو کے جنگلات میں روسی ساختہ M1-17V5 ہیلی کاپٹر کے گر کر تباہ ہونے اور اس میں سوار انڈین چیف آف ڈیفنس سٹاف جنر ل بپن راوت، اس کی بیوی اور مزید گیارہ فوجیوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی تو بھارتی میڈیا میں بہت سے سوالات اٹھنے لگے ۔ پاکستان مخالف بھارتی میڈیا میں سے کچھ نے پاکستان کو ملوث کرنے کی کوشش کی لیکن تامل ناڈو میں علیحدگی پسند تنظیم (TNLA)’’ تامل ناڈو لبریشن آرمی‘‘ کا دعویٰ سامنے آگیا کہ انہوںنے ہیلی کاپٹرمار گرایا ہے ۔ ان کے اس دعوے کی صداقت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہیلی کاپٹر کسی تکینکی خرابی کی وجہ سے نہیں گرا کیونکہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف سے اس طرح کا کوئی پیغام سامنے نہیں آیا ۔ جس کا مطلب ہے ہیلی کاپٹر کو کندھے پر رکھ کر فائرکیے جانے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیایا پھر ہیلی کاپٹر کے اندردھماکہ خیز ڈیوائس نصب تھی ۔ ہیلی کاپٹر میں موجود مسافروں کی لاشیں زمین پر گرنے اوراس میں لگنے والی آگ کیوجہ سے جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں۔جبکہ پوری دنیا میںانتہائی اہم شخصیات کو لیکر پروازپر جانے سے پہلے ہرہیلی کاپٹر کی مکمل جانچ کی جاتی ہے ۔ پرواز کے دوران بھی دو یا تین ماہر انجینئر ہمراہ ہوتے ہیں تاکہ کسی خرابی یا ایمرجنسی کی صورت میں ہیلی کاپٹر کو محفوظ جگہ اتار کر یا دوران پرواز اس کے نقص کو دور کیا جاسکے۔ ویسے بھی انتہائی اہم شخصیات کیلئے بھارت کے پاس جدید ترین ہیلی کاپٹر موجود ہیں ۔تاہم اس حادثے کا ایک اور پہلو بھارت کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی خبریں ہیں جن کے مطابق جنرل بپن راوت اور انڈین فورس کے مابین کشیدگی ہیلی کاپٹر کے تباہی کا سبب ہوسکتی ہے۔ 31دسمبر 2016 ء کو جنر ل بپن راوت نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بیان دیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا ڈی این اے بدل دے گا اور اب مکافاتِ عمل دیکھے کہ اس کی لاش کی شناخت کیلئے ہیلی کاپٹر میں دیگر جل کر ناقابل شناخت ہونے والی لاشوں کا ڈی این اے کیاجارہا ہے ، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارتی فوج کے کرنل ریٹائرڈ بلجیت بخشی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے

KARMA HAS ITS OWN WAY OF DEALING WITH PEOPLE.'' ''