عمران نیازی کی منافقت کی کوئی حد نہیں : وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نےکہا ہے کہ عمران نیازی کی منافقت کی کوئی حد نہیں ہے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے پہلے امریکا پر حکومت گرانے کا الزام لگایا. اب عمران خان معاملات ٹھیک کرنےکیلئے آمادہ کررہے ہیں۔وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی کی منافقت کی کوئی حد نہیں، پہلے الزام لگایا کہ امریکا نے ان کی حکومت گرائی۔ٹوئٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی حکومت گرانے کا الزام لگانے کے بعد عمران خان امریکا کو خوش کرنے کی کوشش کررہا ہے .جس کامقصد تعلقات درست کرنا ہے۔

From accusing the United States of toppling his government to now wooing the US to mend fences, Imran Niazi's hypocrisy knows no bounds. In the process, his lies & lust for power have imperiled Pakistan's vital foreign policy interests.