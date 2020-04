کرونا خوف سے نجات کیوں ضروری ہے

شیئر کریں:

ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کرونا کے خوف نے ساری دنیاکو ایک ہی چھت کے نتیجے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ چاہے لندن میں ہوں، امریکہ، لاہور، کراچی یا شیخوپورہ میں ہوں! بس ہم ایک ہی نفسیاتی خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں کرونا وائرس کا ’’ قرعہ فال‘‘ ہمارے نام ہی نہ نکل آئے؟ کیونکہ اس وائرس نے امیر، غریب اور بڑے بڑے بادشاہوں اور شہزادوں کو بھی گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا ہے... اس وقت یہ وائرس ایسے میزائل کی طرح ہے جس کا کوئی پتہ نہیں یہ کس ملک یا شہر یا فرد پر حملہ کر دے... یہ دوست کے روپ میں آپ پر بھی حملہ کرسکتا ہے۔ آپ خود ذرا غور کریں کہ آپ کا ایک جگری دوست جو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے یا سفر کر رہا ہے۔ جس کو خود بھی کوئی پتہ نہیں ... آپ کو اپنا وائرس منتقل کر سکتا ہے۔ گویا اس وائرس نے پوری دنیا میں شک کے بیج بو دئیے ہیں اور اب تک کی میڈیکل اور سوشل تحقیقات کے مطابق یہ ایک انتہائی منافق قسم کا وائرس ثابت ہوا ہے ... لیکن جس طرح لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا یا ہے۔ نفسیاتی ماہرین آج میڈیا کو بھی اس کے خوف و ہراس پیدا کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اگر اس وائرس کو سر پر سوار نہ کیا جاتا تو لوگ اسے صرف پہلے والا کھانسی اور زنزلہ زکام ہی سمجھتے جو پرانی کہاوت کے مطابق ایک ہفتہ یا سات دنوں میں ختم ہو جاتا تھا۔بہرحال اب جبکہ اس وائرس نے پوری دنیا کو اپنے خوف اور شکنجے میں جکڑ لیا ہے تو ہمیں ایسے دانشوروں، ڈاکٹرز اور نفسیاتی ماہرین کی ضرورت ہے جو ہمیں اس کے خوف سے نجات دلا سکیں! موت سے ہر انسان خائف ہوتا ہے اس لئے ہمیں خود بھی ایسی خبریں سننے سے اجتناب کرتے ہوئے ہر وقت مرنے والوں کی تعداد معلوم نہیں کرنی چاہیے ... ایک نفسیاتی ماہر کے مطابق یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جس کا سکور جاننا آپ کے لئے ضروری ہو۔ پرانے وقتوں کا قصہ ہے کہ سانپ اور مینڈک کی آپس میں دوستی ہوگئی ۔سانپ نے مینڈک کو بتایا کہ جب میں انسان کو ڈستا ہوں اور جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اسے ڈنک مارا ہے تو وہ بیچارا خوف کے مارے پانی بھی نہیں مانگتا اور مر جاتا ہے ... مینڈک نے جواب دیا کہ زہر تو میرا بھی بہت سخت ہے اورمارنے والا ہے لیکن افسوس کہ تمہاری خوفناک آنکھیں ‘بار بار زبان باہر نکالنا اورتمہاری پانچ ،چھ فٹ کی لمبائی اور تمہارے عجیب و غریب چتر ا، دھا ری دھار، کالا ناگ اور کوبرا جیسے ناموں کی وجہ سے میری ٹر ٹراورٹراں ٹرا ں کوئی سنتا ہی نہیں ورنہ ... میں بھی ٹھیک ٹھاک ڈنک مار کر انسانوں کو مار سکتا ہوں... سانپ نے کہا کہ تمہارا انسانوں پر رعب اور دبدبہ ڈالنے کا ایک ہی طریقہ میرے پاس ہے۔ مینڈک نے کہا وہ کیسے؟ سانپ نے کہا تم بندوں کو ڈسنا اور میں لوگوں کے سامنے آجایا کروں گا اور جب میں ڈسوں گا تو تم سامنے آنا جب اس’’ ایگریمنٹ ‘‘کے تحت دونوں نے ڈسنا شروع کیا تو جہاں جہاں سانپ سامنے آیا تھا وہ لوگ خوف سے مر گئے اور جہاں جہاں مینڈک سامنے آیا تھا وہ لوگ بچ گئے اور اس طرح سانپ اور مینڈک کا شوق پورا ہوگیا!کہا جاتا ہے کہ اسی طرح ماضی میں امریکہ میں موت کے ایک سزا یافتہ قیدی پر عجیب قسم کا تجربہ کیا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ نہ تو تمہیں پھانسی دی جائے گی اور نہ ہی زہر کا انجکشن بلکہ صرف سانپ سے ڈسوایا جائے گا۔ آگے تمہاری قسمت!پھر سانپ کو اس کے سامنے لایا گیا۔ اسے یقین ہوگیا کہ سانپ نے ہی مجھے ڈسا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور پھر اسے دو پنیں چبوئی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موت واقع ہوگئی لیکن جب اس کے خون کے ٹیسٹ لئے گئے تو ناقابل یقین حد تک اس کے خون میں زہر کا اثر موجود تھا حالانکہ سانپ نے اسے چھوا تک نہیں تھا اور اس شخص کی موت ہوگئی اس سے معلوم ہوا کہ خوف ایک ایسی شے ہے جو جسم اور روح کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔نفسیاتی ماہرین

کے مطابق آج دنیا بھر میں کرونا خوف سے جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تر اس بیماری کے خوف کا اثر بھی شامل ہے۔ اور اس فعل میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اس خوف کو پھیلا رہا ہے اس لئے ہمیں احتیاط اور آگاہی کی ترغیب کے ساتھ حوصلہ اور آئندہ زندگی کی امید کے عنصر کو بھی ہرطرف پھیلانا چاہیے،ہمارا دین ہمیں علاج اور احتیاط کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے... اگر ابھی تک اس کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ چین نے اس وائرس پر کیسے قابو پایا؟ بے شک اس وائرس سے دنیا بھر میں اموات ہوئی ہیں لیکن اس کے خوف و ہراس کی اصل وجہ اس کا انتہائی تیزی سے پھیلنا ہے ... طبی ماہرین کے مطابق کرونا سے ہونے والی اموات دیگر بیماریوں سے یقینا کم ثابت ہوئی ہیں۔ حال ہی میں واشنگٹن یونیورسٹی کے ادارے IHME کے مطابق پوری دنیا میں گزشتہ سال کے آخری دو ماہ میںدیگر امراض سے جو اموات ہوئی ہیں ان کا ایک نظر جائزہ لینا ضروری ہے۔ ایچ آئی وی240950، زکام و بخار69602شراب نوشی الکوہل358471ملیریا140584 سگریٹ نوشی716498روڈ ایکسیڈنٹ193479، خودکشی153696اب یہ الگ بحث ہے کہ کیا چین اور امریکہ کے درمیان یہ ایک بائیولاجیکل (biological and germs war) یا تخلیقی جراثیم چھوڑنے کی جنگ ہے؟ کچھ اسے ٹریڈ واریا اقتصادی جنگ سے بھی تعبیرکرتے ہیں ۔ لیکن ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ چین اور امریکہ کی جنگ گویا ’’دو ہاتھیوں‘‘ کی لڑائی ہے ۔ اگرچہ امریکہ چین کی ابھرتی ہوئی معیشت کے آگے بند باندھنا چاہتا ہے اگر اس کے جراثیم بھی لیبارٹری میں تخلیق کرکے چھوڑے گئے تھے. تو پھر سوال یہ بھی ہے کہ اس بیماری سے خود امریکہ میں لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ ...اس طرح کی شیطانی منصوبہ بندی جس نے بھی کی ہے مستقبل کا مئورخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا!....دنیا بھرمیںجہاں بھی اموات ہورہی ہیں یہ بہرحال پوری انسانیت کیلئے ایک تکلیف دہ امر ہے......اس وقت دنیا میں لاکھوں افرا د اس وائرس سے متاثرہوچکے ہیں لیکن یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ ان میں80فیصد معمولی (mild)چودہ فیصددرمیانی حالت میں (moderate)اور صرف پانچ فیصد کوخطرنا ک یعنی (serious and Critical) قراردیا گیا ہے کچھ لوگوں کا یہ اند یشہ بھی خوف زدہ کرنے کے مترا ف ہے کہ یہ و ائرس سارس (sars)سے بھی زیاد ہ خطرنا ک ہے لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا (covid-19)میں ڈیتھ یامرنے کی شرح2فیصد جبکہ پچاس سال سے کم عمر لوگوں میں یہ شرح صرف اعشاریہ 2فیصد ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ سارس میں یہ شرح 10فیصد تھی..... ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں مچھر ایک دن میں 2740انسانوں کو، سانپ 137 انسانوں کوجبکہ خود حضرت انسان ہر روز13سو انسانوں کی جان لے لیتا ہے... ایک مسلمان کا عقیدہ ہے جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہوسکتی۔ حضرت علیؓ کاقول ہے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے کیونکہ اس نے اپنے وقت پر ہی آنا ہے۔ اس لئے ہمیں امیداور زندگی کے پیغام کو گھر گھر اور گلی گلی پھیلانا چاہیے۔دنیامیں قسم قسم کے وائرس اوربیما ریاں اورآزمائشیں آ تی رہی ہیں ۔ ہمیں اپنے اپنے ضمیر اور اعمال کا جائز ہ لینا چاہیئے اوراللہ اور اس کے رسولؐ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی

زند گی گزارنی چاہیئے ہمار ے لیے یہ با ت اطمینان بخش ہے کہ دنیا بھرمیں ہما رے ڈاکٹرزاحسن طریقے اپنی خد ما ت سرانجام دیرہے ہیں۔حا ل ہی میں چین کے بعدکراچی‘ پاکستان کے ڈاکٹر نے کورونا سے صحت یا ب ہونے والے مریض کاپلازمہ (plasma)دو سرے مریض میں منتقل کرنے کاعمل شروع کردیا ۔اس کے علاوہ نسٹ (یونیورسٹی ) نے اعلیٰ معیارکی کٹس ،وینٹی لیٹرزاوردوسرے آلا ت بنا نے کاعمل شروع کردیا ہے جوہمارے لئے باعث فخراور اطمینان کا باعث ہونا چاہیئے۔