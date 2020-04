پرائیویٹ اساتذہ کی مشکلات

شیئر کریں:

ادارے ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔جن ممالک میں سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی ادارے اور دیگر این جی اوز بھی کام کریں وہاں روزگار کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔جس سے بے روزگاری اور غربت کی لکیر کافی حد تک گر جاتی ہے۔اس وقت حکومت پاکستان کا نصف بوجھ پرائیویٹ اداروں نے اٹھا رکھا ہے۔اگر ہم پرائیوٹ تعلیمی اداروں کی بات کریں تو ہمیشہ ملکی ترقی میں ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔پاکستان میں اساتذہ کی ایک کثیر تعداد نجی تعلیمی اداروں میں قوم کے نونہالوں کو زیورِ علم سے آراستہ کر رہی ہے۔چونکہ یہ دنیا کا ایک ایسا حساس ترین شعبہ ہے'جسے مکمل دلجمعی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔جو لوگ اس شعبے سے وابستہ نہیں ہیں انہیں یہ نہایت ہی آسان کام لگتا ہے۔حالانکہ اس شعبے کے متعلق ایک مغربی ماہرِ تعلیم نے کہا تھا کہ''''Everybody says teaching is so Easy just like walking in a park But, only teacher know’s that the park is the JURASSIC PARK With a Variety of dinosaurs.''مہذب معاشروں میں استاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس مقدس شعبے کو قابلِ احترام بنانے کے لیے خصوصی مراعات دی جاتی ہیں۔گزشتہ برس بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیئرنگ نے اپنی ایک خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے اساتذہ کی تنخواہ باقی تمام پیشوں سے زیادہ رکھی ہے تاکہ قابل اور اعلٰی تعلیم یافتہ افراد استاد بننے کو ترجیح دیں۔اسی طرح کوریا میں ایک استاد اپنا کارڈ دکھا کر اُن سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ہمارے ملک میں صرف وزیروں مشیروں اور اسمبلی ممبران کے لیے مخصوص ہیں۔یقیناً ایک استاد کو ضروریاتِ زندگی اور دیگر لوازمات کو پورا کرنے کے لیے معقول تنخواہ درکار ہوتی ہے تاکہ وہ کسی معاشی دبا کے بغیر قوم کے نونہالوں کی سہی معنوں میں آبیاری کر سکے،مگر حقیقت یہ ہے کہ وطن عزیز کی نجی اداروں میں محض پانچ ہزار کی قلیل اور تضحیک آمیز تنخواہ ان کی بنیادی ضروریات بھی پورا کرنے سے قاصر رہتی ہے اور سالانہ 2 فیصد تو کہیں 5 فیصد کی شرح سے تنخواہوں کے بڑھنے کا معیار بھی بڑا مضحکہ خیز ہے۔انہیں وہ مراعات بھی میسر نہیں'جو حکومتی ملازمین کو حاصل ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی باضابطہ پلیٹ فارم ہے'جہاں ان کے غور طلب مسائل کے حل اور حقوق کی آواز حکامِ بالا تک پہنچایا جا سکے۔ پرائیویٹ اساتذہ کو تنخواہیں فیسوں کی ادائیگی کے بعد ہی ملتی ہیں اور ان کے پاس فیسوں کے علاوہ کوئی اور راہِ حل نہیں ہے۔جبکہ بعض والدین چھٹیوں کی فیسیں تک دینے سے پہلوتہی کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر فیسوں کی وصولی کے خلاف مختلف تحریکیں چلانے اور اساتذہ کی ہرزہ سرائی کرنے والے چند فتنہ پرور افراد کے بے تکے اور عقل سے ماورا بیانات دیکھ کر کلیجہ ہلتا ہے۔پرائیویٹ اداروں کو مافیا کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ان کا نعرہ ہے کہ جب چھٹیوں میں پڑھایا ہی نہیں تو فیسیں کس بات کی؟حالانکہ زیادہ تر تعلیمی ادارے چھٹیوں کو ٹریننگ،ورک شاپس اور ماہانہ و سالانہ منصوبہ بندی کی صورت میں استعمال میں لاتے ہیں۔اس کے علاوہ اساتذہ اسکول کے بعد اپنے گھر پر بھی ہوم ورک چیک کرتے ہیں،اور کلاسوں کی تیاری کرتے ہیں۔اسی طرح سال بھر والدین کو مطمئن کرنے کے ساتھ پبلک ڈیلنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ان تمام چیزوں کو مدِنظر کیوں نہیں رکھا جاتا؟آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے حالیہ عالمی وبا نے وطنِ عزیز میں جو قہر برپا کیا ہے اس سے نظامِ کاروبار بری طرح متاثر ہے اور ملکی معیشت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ باوجود اس کے سرکاری اساتذہ کی تنخواہیں اور دیگر مراعات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔تو سوچئے ایسی نازک صورت میں پرائیویٹ اداروں کی کیا حالت ہوگی؟اور جن کاندھوں پر قوم کے نونہالوں کا مسقبل سوار ہے'آزمائش کی اس مشکل گھڑی میں ان پر کیا بیتی ہو گی؟حکومت نے دیہاڈی دار طبقے کی مشکلات کو بھانپ لیا

ہے اور مالی مشکلات کے شکار خاندانوں کے لیے فوری ریلیف پکج کی صورت میں 200 ارب کی خطیر رقم مختص کی ہے جس سے مستحق افراد کو 4 ماہ کے لیے فی کس 3 ہزار روپے دئیے جائیں گے۔جبکہ اس لاک ڈاون کے سبب پرائیویٹ تعلیمی ادارے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ملازمین کے لیے معاشی مشکلات پیدا ہوگئے ہیں اور گھر کے افراد فاقہ کشی کا شکار ہیں۔اگر اس سیکٹر کی جانب خصوصی توجہ نہیں دی گئی تو مستقبلِ قریب میں ان اداروں کی بقا مشکل میں پڑ جائے گی اور اکثر اساتذہ کا فکرِ معاش کی تلاش میں اس پیغمبرانہ پیشے کو خیرباد کہنے کا قوی امکان پایا جاتا ہے۔جس کا بوجھ براہ راست حکومت کے کاندھوں پر آئے گا۔لہٰذا ریاستِ مدینہ کے فرماں رواؤں سے دست بستہ گزارش ہے کہ آپ ان پرائیویٹ سیکٹرز کے مسائل کو درک کرکے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لئے خصوصی گرانٹ کا اعلان کریں۔اس سلسلے میں حکومتِ گلگت بلتستان نے ایک نوٹیفکیشن کے زریعے عندیہ دیا ہے کہ وہ تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی فیسیں ادا کرے گی جوکہ قابلِ ستائش ہے۔اب اس حکومتی حکم نامہ پر عملِ درآمد کر کے اساتذہ کو جلد از جلد تنخواہیں دی جائیں تاکہ قوم کے محسنوں کا معاشی پہیہ چلتا رہے۔