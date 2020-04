’’دارالبیضا‘‘

شیئر کریں:

مراکش کی سیاحت کے پہلے مرحلے میں ہمیں کاسابلانکا(Casablanca)پہنچنا تھا۔مسقط ائیر پورٹ پر پوری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد ہم اورہمارا پوتا رمیز قریشی نیند کے مارے جھومتے جھامتے،لڑکھڑاتے قدموں سے جہاز میں داخل ہوئے اور جہاز چلتے ہی سیٹیں پیچھے کرکے سو گئے۔ہمیں دوپہر کے کھانے کے لیے جاگنا اچھا نہ لگا لیکن پیٹ پُوجا بھی ضروری تھی۔کھانے سے فارغ ہوکر ہم دونوں پھر سے نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔نیند انسان کی صحت بلکہ حیات کے لیے ازحد ضروری ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق،ایک عام آدمی اپنی زندگی کے 27سال سونے میں گزارتا ہے۔آنکھ کھلی تو کاسابلانکا ائیر پورٹ پر جہاز کی لینڈنگ کا اعلان ہورہا تھا۔ہم نے تازہ دم ہوکر اپنا سامان سنبھالا اور جہازکو خیرباد کہا۔جہاز سے نکلتے ہی تمام مسافر اس طرح غول کی صورت میں امیگریشن کے لیے سر پٹ دوڑپڑے جیسے کوئی ٹرین چھوٹنے والی ہو۔دراصل عجلت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔یہ وہاں بھی جلدی کرتا ہے جہاں اس کا کوئی جواز نہ ہومثلاً ہرمسافر چاہتا ہے کہ وہ امیگریشن کی لائن میں آگے لگ کر فارغ ہوجائے ۔وہ بھول جاتا ہے کہ امیگریشن کے بعد سامان کے حصول کے لیے اُسے سب کے ساتھ مل کر انتظار کرناہوگا اس لیے دوسروں سے پہلے امیگریشن کرالینے کا کوئی فائدہ نہیں۔کرابھی لیا تو سامان کے لیے پھر سب ایک ساتھ ہوں گے۔کاسابلانکا ائیر پورٹ پر بزرگ شہریوں کے لیے کوئی علیحدہ انتظام نہیں تھا۔کراچی ائیرپورٹ پر یہ انتظام ہے لیکن اسے’’نافذ‘‘کرنے والاکوئی نہیں۔ہم پاکستانی خود کو قاعدے قانون،نظم و

ضبط سے مبرّا سمجھتے ہیں لہٰذا ہر عمر اور صنف کے لوگ، بزرگ شہریوں کی قطار میں بلاتکلف گھس آتے ہیں۔ویسے کسی کوچچا میاںکہہ دو تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہوجائے گا لیکن چند منٹ بچانے کی خاطربخوشی تایاجی بن جائے گا۔اس بار کراچی ائیر پورٹ پر ہم نے دیکھا کہ’’بزرگ‘‘ شہریوں کی قطار’’جوان‘‘شہریوںسے زیادہ زیادہ طویل تھی۔سامان کی پٹی کے پاس رمیز قریشی کو چھوڑ کرہم نے اپنے ڈالر مقامی کرنسی(درھم)میں تبدیل کرائے۔اکثر ائیرپورٹس پر اس کے لیے پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے لیکن کاسابلانکامیںایسا کچھ نہ ہوا اور ہم نے با آسانی ایک ڈالر مساوی9.3درھم کے حساب رقم وصول کرلی۔تاہم پاکستانی روپے کی بے توقیری پر دل خون کے آنسوروپڑااس لیے کہ ہم نے ایک ڈالر مساوی150پاکستانی روپے کے حساب سے ڈالر خریدے تھے۔ائیر پورٹ سے باہر نکلے تو انتہائی ’’سردجوشی‘‘ سے ہمارا استقبال ہوا۔زندگی میں کبھی ہمارا پالا ایسے ’’قلفی ساز‘‘موسم سے نہیں پڑا تھا۔دانت بج رہے تھے اور بولتے تو معلوم ہوتاسگریٹ پی رہے ہیں۔یخ بستہ ہوا کے تھپیڑے کلّوں پر تھپڑ ماررہے تھے۔موسم کی یہ شدت اس لیے اورکھَل رہی تھی کہ جسے ہمارا استقبال کرنا تھا یعنی ٹور گائڈ وہ ندارد تھا۔خاصی دیر تک اس کا انتظار کرنے کے بعد ہم نے Itinerary(سیاحت نامہ) کی مدد سے ٹریول ایجنسی میں فون کیا لیکن وہاں معاملہ یہ ہوگیا کہ زبانِ یار من’’عربی‘‘ومن ’’عربی‘‘نمی دانم۔ایک کے بعد ایک مرد/خاتون لائن پر آکر پُر تپاک سلام دعا کرتا/کرتی۔ہم بھی حلق کے غدودوں کو پوری طرح بر رُوئے کار لا کر گاڑھی عربی میں جواب دیتے۔پھردوسری طرف کا خطبہ شروع ہوجاتا اور ہم سبحان اﷲ،الحمد ﷲکہہ کر اپنے ایمان کو تقویت دیتے رہتے لیکن مسئلہ جُوں کا تُوں رہا۔اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ ہماری بکنگ کس ہوٹل میں کرائی گئی ہے تو ہم ٹیکسی پکڑکر وہاں چلے جاتے۔کافی دیر کی خواری اور ہواخوری کے بعد ہم نے ایک صاحب کوانگریزی میں اپنا دکھڑا سنایا(شکر ہے وہ سمجھ گئے)۔انھوں نے اپنے موبائل سے ٹریول ایجنسی کو فون کیا۔کچھ دیر بعد بات کرنے کے بعد انھوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔وہاںبیرونی گیٹ پر Terminal 2لکھا ہوا تھا۔چند سیکنڈ مزید بات چیت کرکے انھوں نے اپنا موبائل بند کیا اورہمیں بتایا کہ گائڈ’’ ٹرمینل 1‘‘پر کھڑا آپ کا انتظار کررہا ہے اور وہ اب یہاں آیا ہی چاہتا ہے۔ہمیں بارہا ایسی صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑا۔اس ایک معاملے کو سیاحتی ادارے مطلوبہ اہمیت نہیں دیتے۔گائڈ پانچ منٹ میں پہنچ گیا۔ہم نے آدھے گھنٹے کے تکلیف دہ انتظار کی بھڑاس اُس پر نکالی جسے اُس نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔اس نے اپنا نام محمد بتایااگرچہ پورا نام محمد اُومولود تھا۔ویسے’’ مغرب‘‘(مراکش) میں مردوں کے عموماً دو ہی نام ہوتے ہیں محمد یا احمد۔محمد نے بتایا کہ ہمارا ہوٹل45منٹ کی مسافت پر قصبہ(پرانا شہر)میں واقع ہے۔چند منٹ میں ایک نئی مرسیڈیزبینزکار بھی آگئی جو پورے سفر میں (واپسی تک) ہمارے ساتھ رہی۔محمدایک طویل القامت،گورا چٹّا،چاق و چوبنداورہنس مکھ نوجوان تھا جو انگریزی روانی سے بولتا تھا۔مزاج کا انتہائی ٹھنڈا اور گفتگو کا حددرجہ’’میٹھا‘‘تھا۔اس نے بتایا کہ وہ کاسابلانکا یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ایم۔اے کررہا ہے۔کلاسوںمیں باقاعدہ حاضری دیتا ہے لیکن’’کرائون ٹریول‘‘میں بطور گائڈ رجسٹرڈ ہے۔جب کبھی وہاں سے کال آتی ہے تو گائڈ کے فرائض انجام دے کر کچھ کما لیتاہے جس سے اس کی تعلیم کے علاوہ گھر کے اخراجات میں مدد ملتی ہے۔ہم نے اس کے عزم وحوصلے کو سراہا۔ہم نے خود اپنی تعلیم اسی طرح حاصل کی تھی کہ دن میںکُل وقتی ملازمت،شام میں دوبچوںکوٹیوشن اوررات کو کالج۔انٹر تک گھر میں بجلی بھی نہیں تھی۔یہ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انھوں نے سڑک کی روشنی میں پڑھا لیکن ہم یہ اضافی اہتمام کرتے تھے کہ بجلی کے ایک پول کے نیچے پڑے ہوئے سیوریج کے دیو ہیکل پائپ پر،کتاب دانتوں میں دبا کر،اوپر گھسٹتے اور بار بار نیچے پھلستے ہوئے بالآخرچڑھ جاتے تھے تاکہ پول سے پائپ تک کا روشنی کا فاصلہ چند فٹ کم ہوجائے اور لکھے ہوئے الفاظ زیادہ صاف نظر آئیں۔اس طرح پڑھ کر ہم نے بحمداﷲکراچی میں ’’ٹاپ‘‘کیا تھا۔قلم کے بھٹکنے کی معذرت۔ گائڈنے بتایا کہ کاسابلانکا’’مغرب‘‘کاسب سے بڑا شہر ہے لیکن اس ملک کا دارالحکومت رباط ہے۔تاہم یہ سیاسی،ثقافتی،تجارتی اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے۔یہ ایک ساحلی شہر ہے جس پر بربر،عرب،پرتگالی،اسپینی،فرانسیسی اور برطانوی اقوام کا قبضہ رہا۔شہر کا اصل اور قدیم(بربر)نام’’انف‘‘ہے جس کے معنی ہیں’’پہاڑی‘‘۔شہر کا یہ نام1755ئ؁ تک رائج رہا جب ایک زلزلے نے اسے تباہ و برباد کردیااور پہاڑی میدان میں تبدیل ہوگئی۔جب سلطان محمد بن عبداﷲ نے اس شہر کودوبارہ تعمیر کیا تو اسے ’’وارالبیضا‘‘کانام دیا جوکا سابلانکا کا عربی ترجمہ ہے یعنی’’سفید گھر‘‘۔اب بھی پرانے شہر کے مغربی جانب کے ایک حصے کا نام ’’انف‘‘ہے۔یہ شہر دسویں صدی قبل مسیح میں قائم ہوا تھا اور اس وقت ہی سے اس کا شمار افریقہ کے بڑے شہروں میںہوتا ہے۔شہر کا رقبہ220مربع کلو میٹر اور آبادی لگ بھگ 38لاکھ ہے۔بحراوقیانوس کی جھلملاتی ریت کے ساحل کے علاوہ بوسکورا (Bouskaura)کامصنوعی جنگل اس شہر کے پُرکشش مقامات میں شامل ہے۔یہ جنگل گزشتہ صدی میں بنایا گیا ۔یہاں مختلف اقسام کے سیکڑوں اونچے اور گھنے درخت سیاحوں کوسایہ،ٹھنڈک،آرام اور تفریح فراہم کرتے ہیں۔اس شہرکا ایک اور سرسبزوشاداب علاقہ ’’عرب لیگ پارک‘‘(Arabian League Park)ہے جو ایک وسیع وعریض کھلی جگہ ہے۔اس میںانواع و اقسام کے نباتات کے علاوہ ایک اسٹیڈیم اور ایک برف پر پھسلنے کا میدان(Skate ground) بھی بنے ہوئے ہیں۔پارک میں زیرِ زمین پارکنگ کا انتظام ہے اس لیے تعطیلات کے دنوں میں کثیرتعدادمیں سیلانی یہاںآتے ہیں۔تاہم پرانے شہر میں (جہاں ہمارا ہوٹل بھی واقع تھا)گھومنے پھرنے کامزہ ہی کچھ اور تھا۔ایک تو لوگوں کا ازدھام اور تعلقات میں زندہ دلی و بے تکلفی پھر مختلف قسم کی روایتی تفریحی سرگرمیاں مثلاً سڑک کنارے کھیل تماشے اور لوک موسیقی کے مظاہرے،سامان بیچنے والوں کی دل کش اورمترنم آوازیں،’’مغرب‘‘کے روایتی ملبوسات،زیورات،فواکہات،کھلونوں اور آلاتِ حرب کی دکانیں،قہوہ خانے اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دیوانہ وار قہقہے وغیرہ،سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ اِس طرف کی زندگی کی حِدّت کے مقابلے میں اُس طرف کی زندگی کی جِدّت ہیچ ہے۔امریکہ اور یورپی ملکوں کے لوگ کاسابلانکا سے1942ئ؁ کی آسکرایوارڈ یافتہ فلم’’کاسابلانکا‘‘کے ذریعے متعارف ہوئے تھے۔ہالی وڈ کی اس عظیم فلم کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں بنی ہوئی آج تک کی ہزارہا فلموں میں سے سو بہترین فلموں کا انتخاب کیا جائے تو’’ کاسابلانکا‘‘اس میں شامل ہوگی۔یہ دوسری جنگِ عظیم کے تناظر میں بنائی گئی تھی۔یہ ایک رومانس اور ڈراماسے بھرپور فلم تھی جس کا ڈائریکٹر مائیکل کرٹِز(Michael Curtiz)تھا۔یہ ایک امریکی تارک وطن کی کہانی تھی جس کا ہیرو ہمفرے بوگرٹ(Humphrey Bogart)کاسابلانکا کے ایک کلب کا مالک تھا۔یہاںاس کی ملاقات اپنی سابق محبوبہ اور فلم کی ہیروئن انگریڈ برگمین(Ingrid Bergman)اور اس کے شوہر سے ہوتی ہے۔دونوںکاسابلانکا سے فرار ہونا چاہتے ہیںتاکہ وہ جرمن فوجوں سے جنگ جاری رکھ سکیں۔شہرکا ہٹلر کی فوج نے محاصرہ کیا ہوتا ہے۔تاہم اس دوران ہیرو محسوس کرتا ہے کہ وہ پھر سے اُس خاتون کی طرف راغب ہورہا ہے جس سے اس کی محبت کا آغاز پیرس میں ہوا تھااورجسے وہ بھول چکا تھا۔اب وہ ایک دور اہے پر کھڑاہوتا ہے کہ اپنی محبت کا’’احیا‘‘کرے یا دونوں میاں بیوی کو ایک بڑے مقصد کے حصول (نازیوں سے جنگ)کی خاطر کاسابلانکا سے فرار کرادے۔کہانی میں بہت سے نشیب وفراز اور سنسنی خیز موڑ آتے ہیں جنھیں دیکھ کر خود تماشائی بھی ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوجاتے ہیں لیکن آخرکارہیرو(فلمی نامRick)اپنی محبت کی قربانی دیتا ہے اور اپنی محبوبہ سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہوجا تاہے۔اپنے وقت (اورآج تک کی)اس عظیم فلم کے اختتام پر ہیروئن سے کہا ہوا ہیرو کایہ ڈائیلاگ اُس دور میں بہت مقبول ہوا تھا:ـ"I think this is the beginning of a new friendship."(میرا خیال ہے کہ یہ ایک نئی دوستی کا آغاز ہے۔)یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اس پوری فلم کی شوٹنگ کیلی فورنیا میں واقع وارنر برادرز کے اسٹوڈیوز میں ہوئی تھی۔ایک شاٹ بھی کاسابلانکا میں نہیں فلما یاگیا تھا لیکن فلم اتنی زبردست تھی کہ کاسابلانکا شہرکو عالمگیر،دیرپا اور تاریخی شہرت بخش گئی اوریوں یہ فلم اس شہر کے لیے نعمتِ غیرمترقبہ ثابت ہوئی۔