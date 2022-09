آئی ایم ایف کی منظوری کے باوجود پاکستان کو دیوالیہ پن کا بڑا خطرہ ہے: اسد عمر

معیشت کے خوفناک سکڑاؤ کے بعد عالمی منڈی میں پاکستانی بانڈ کی قدر میں کمی کے حوالے سے مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر نے تفصیلات سماجی میڈیا پر ڈال دیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے جاری کردہ بیان اسد عمر نے بتایا کہ عالمی منڈی میں پاکستانی بانڈ تیزی سے اپنی قدر کھو رہا ہے۔

Pakistani bond prices in global markets collapsing. This is scary as it's happening AFTER IMF board approval and release of tranche. Markets believe Pakistan has high risk of default even after the IMF approval. Govt busy crushing political opponents & independent journalists pic.twitter.com/eEULlVuPka