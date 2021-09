 اسلام آباد میں 50 فیصد آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے:اسد عمر

اسلام آباد: نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں 50 فیصد آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے۔

وفاقی وزیر اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ وفاقی دارالحکومت کی 71 فیصد آبادی کو پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے۔

Islamabad has become the first city in Pakistan to have at least 50% of its eligible population (15 years & older) fully vaccinated. 71% of Islamabad eligible population has recieved atleast 1 dose. Need to see an acceleration of second dose in other cities